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Vùng Tử Thần ở núi Everest là gì, vì sao người mất tích sống được sau 6 ngày?

Thục Hân

HHTO - Một hướng dẫn viên (sherpa) được tìm thấy còn sống sau 6 ngày mất tích ở “Vùng Tử Thần” ở núi Everest. Đây được gọi là “điều kỳ diệu trên đỉnh Everest” vì Vùng Tử Thần cực kỳ nguy hiểm. Điều gì có thể đã giúp người bị lạc sống sót?

Tóm tắt nhanh:

· “Vùng Tử Thần” trên Everest là khu vực từ khoảng 8.000 mét đổ lên, nơi lượng oxy rất thấp.

· Cơ thể con người khó thích nghi ở độ cao này và có thể suy yếu nhanh chóng.

· Một hướng dẫn viên người Nepal vừa được tìm thấy còn sống sau 6 ngày mất tích gần khu vực nguy hiểm này.

· Kinh nghiệm leo núi và khả năng thích nghi với độ cao có thể là những yếu tố giúp ông ấy sống sót.

Một sherpa (hướng dẫn viên/ người dẫn đường) ở Nepal vừa được tìm thấy còn sống sau khi mất tích 6 ngày trên đỉnh Everest.

Báo chí thế giới gọi đây là “kỳ tích” vì khu vực mà ông ấy biến mất là ở khoảng “Vùng Tử Thần” (Death Zone) - một trong những nơi có môi trường khắc nghiệt nhất mà con người có thể đặt chân tới.

Sherpa mất tích khi đang dẫn đường trên Everest

Theo trang Kathmandu Post của Nepal và ABC News của Mỹ, hướng dẫn viên tên Hillary Dawa, 52 tuổi, mất tích từ ngày 29/5, sau khi tách khỏi khách hàng của ông là một nhà leo núi người Ba Lan.

Dawa được nhìn thấy lần cuối (trước khi biến mất) ở một điểm có độ cao khoảng hơn 7.200 mét, gần khu vực được gọi là Vùng Tử Thần, theo trang The Guardian.

Người Sherpa được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích trên Everest
Ông Dawa được tìm thấy sau khi mất tích ở gần Vùng Tử Thần trên núi Everest suốt 6 ngày. Ảnh: Captain Bibek Khadka.

“Vùng Tử Thần” trên Everest là gì?

“Vùng Tử Thần” chỉ khu vực cao hơn khoảng 8.000 mét so với mực nước biển. Khu vực này có cái tên đáng sợ như vậy vì nó là nơi mà cơ thể con người khó thích nghi với độ cao.

Tại đây, áp suất khí quyển cực kỳ thấp, mức oxy chỉ bằng khoảng 1/3 so với mức ở mực nước biển, con người không thể duy trì sự sống nhiều hơn vài giờ nếu không có phương tiện hỗ trợ, theo trang Nepal Alternative Treks.

Không chỉ vậy, ở khu vực này còn có gió rất mạnh, nhiệt độ có thể xuống đến -40oC và có thể có bão tuyết bất ngờ.

Khu vực trên 8.000 m của Everest thường được gọi là Vùng Tử thần
Hình minh họa Vùng Tử Thần (Death Zone) ở núi Everest. Ảnh: Nepali Independent Guide.

Vùng Tử Thần không cho phép ai phục hồi hay nghỉ ngơi; mà càng ở lại lâu, cơ thể càng yếu đi (mất nước, giảm thân nhiệt, giảm khả năng phán đoán…). Đó là nơi mà ngay cả những sai lầm nhỏ cũng khiến người ta phải trả giá bằng tính mạng.

Vì vậy, sau vài ngày kể từ khi Dawa mất tích, gia đình ông đã bắt đầu chuẩn bị tang lễ vì cho rằng ông không còn cơ hội sống sót.

Vì sao người sherpa này có thể sống sót?

Dawa kể rằng, ông ăn thức ăn mà những người leo núi khác bỏ lại. Ông cũng nói mình đã bị rơi xuống một hố tuyết và mắc kẹt, và việc tìm đường leo lên vô cùng khó khăn vì các thang và dây cố định đã bị tháo dỡ.

Nhiều chuyên gia về sinh tồn cho rằng, một nguyên nhân lớn khiến Dawa sống sót là ông có kinh nghiệm leo núi và cơ thể đã thích nghi tốt với độ cao.

Người mất tích trên núi Everest được đưa vào bệnh viện
Ông Dawa được lực lượng cứu hộ và y tế đưa vào bệnh viện. Ảnh chụp ngày 4/6. Ảnh: Niranjan Shrestha.

Everest là nơi đầy rủi ro kể cả với người nhiều kinh nghiệm

Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới. Môi trường lạnh giá, thiếu oxy cộng với thời tiết thay đổi nhanh khiến nơi đây luôn tiềm ẩn rủi ro, ngay cả với các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm.

Trường hợp Dawa sống sót trên núi sau nhiều ngày mất tích lần này được coi là một sự kiện cực kỳ hiếm gặp, lạ thường ngay cả đối với những nhà leo núi và các chuyên gia y tế vùng cao, và là một trong những câu chuyện sinh tồn đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử Everest.

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Thục Hân
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