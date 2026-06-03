World Cup 2026 có 3 nước chủ nhà, vì sao trận mở màn lại tổ chức ở Mexico?

HHTO - World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai, nhưng trận mở màn lại diễn ra ở Mexico City (Mexico). Vì sao FIFA chọn Mexico thay vì Mỹ hay Canada?

Tóm tắt nhanh: • World Cup 2026 có 3 nước đồng chủ nhà: Mỹ, Mexico và Canada. • Mỹ là nơi nhiều trận đấu diễn ra nhất, và FIFA chọn Mexico để tổ chức trận mở màn. • Sân Azteca, nơi diễn ra trận mở màn, được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử World Cup.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup rất đặc biệt khi lần đầu tiên có tới 48 đội tham dự và được tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Mexico và Canada.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là trận mở màn của giải lại không diễn ra ở Mỹ - nước tổ chức phần lớn số trận đấu - mà được FIFA chọn tổ chức tại Mexico City (Mexico).

Mexico được chọn cho trận khai mạc vì yếu tố lịch sử

Theo FIFA, trận mở màn World Cup 2026 (Mexico - Nam Phi) sẽ diễn ra tại sân Azteca (Estadio Azteca, cũng gọi là Estadio Banorte, hoặc Sân Mexico City) vào ngày 11/6/2026 (theo giờ Việt Nam là 2h sáng ngày 12/6).

Đây là một trong những sân vận động nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, là nơi diễn ra các trận mở màn và Chung kết World Cup 1970 và 1986.

Sân Azteca. Ảnh: Reforma Group.

Ngoài ra, sân Azteca cũng là nơi diễn ra trận đấu Argentina - Anh ở World Cup 1986, khi Maradona đã cống hiến một trong những màn trình diễn mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử bóng đá, theo trang beIN Sports.

FIFA cũng nhấn mạnh rằng Azteca sẽ trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử là nơi diễn ra trận mở màn của 3 kỳ World Cup khác nhau. Chính những yếu tố biểu tượng này được cho là một phần lý do khiến FIFA chọn Mexico để tổ chức trận khai mạc.

Mỹ vẫn là “trung tâm” của World Cup 2026

Dù không tổ chức trận mở màn, Mỹ vẫn đóng vai trò rất lớn ở World Cup 2026. Phần lớn các trận đấu của giải diễn ra trên đất Mỹ và trận Chung kết cũng được tổ chức tại Sân New York New Jersey.

Sân New York New Jersey. Ảnh: The Mirror.

Theo trang tin thể thao quốc tế Bolavip, việc tổ chức trận mở màn ở Mexico cũng là để tạo sự cân bằng giữa 3 nước chủ nhà. Nếu Mỹ vừa tổ chức nhiều trận nhất, lại tổ chức luôn cả trận khai mạc lẫn Chung kết thì sẽ có sự chênh lệch lớn về vai trò giữa các nước đồng chủ nhà.

Canada ở vị trí khá đặc biệt

Canada chưa từng đăng cai World Cup bóng đá nam trước đây, và ở World Cup 2026, ở Canada cũng không có trận mở màn hay trận Chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển Canada vẫn sẽ chơi trận đầu tiên của họ tại World Cup 2026 trên sân nhà ở Toronto vào 2h ngày 13/6/2026 (giờ Việt Nam).

Sân Azteca cũng là nơi Maradona ghi bàn thắng được gọi là "Bàn thắng của thế kỷ". Ảnh: FIFA.

Các trang tin thể thao cho rằng, việc lựa chọn Mexico để tổ chức trận mở màn là hợp lý hơn, vì FIFA không chỉ tính đến yếu tố thương mại hay quy mô tổ chức, mà còn thể hiện sự coi trọng lịch sử và tính biểu tượng của bóng đá thế giới.