Đường đến World Cup 2026 của Thụy Điển: Trông đợi vào hỏa lực hàng công

TPO - Sau khi lỡ hẹn một cách đáng tiếc với kỳ World Cup 2022, Thụy Điển đang trở lại mạnh mẽ với một diện mạo mới. Không còn hình ảnh một đội bóng chơi thực dụng, họ sẵn sàng mang đến Bắc Mỹ thứ bóng đá tấn công rực lửa.

Hồ sơ đội tuyển Thụy Điển

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

38

Liên đoàn trực thuộc

UEFA

HLV trưởng

Graham Potter

Đội trưởng

Victor Lindelof

Số lần dự World Cup

13 lần

Thành tích tốt nhất

Á quân (World Cup 1958)

Thành tích World Cup gần nhất

Tứ kết (2018)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực châu Âu

Ngôi sao đáng chú ý

Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Anthony Elanga

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vòng 16 đội



Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Thất bại trong việc giành vé tới Qatar 2022 đã khép lại triều đại kéo dài của HLV Janne Andersson. Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển phải tìm kiếm một làn gió và HLV Tomasson được trao gửi niềm tin. Thế nhưng mọi thứ vẫn không được cải thiện. Tại vòng loại khu vực châu Âu khốc liệt, Thụy Điển thi đấu rất tệ và không giành vé trực tiếp dự VCK.

Cánh cửa World Cup tưởng chừng khép lại với Thụy Điển bất ngờ được mở ra nhờ suất dự play-off từ UEFA Nations League. Sự xuất hiện của HLV Graham Potter sau đó trở thành chất xúc tác cho quá trình hồi sinh của đội bóng Bắc Âu.

Vượt qua giai đoạn chuyển giao nhiều biến động, Thụy Điển từng bước tìm lại sự ổn định và bùng nổ đúng thời điểm. Với hàng công đạt phong độ cao cùng những chiến thắng thuyết phục ở vòng play-off, đội bóng Bắc Âu đã kịp bước lên chuyến tàu cuối tới sân chơi World Cup.

Phong cách chơi của Thụy Điển

Dưới thời HLV Graham Potter, tuyển Thụy Điển chuyển dịch sang hệ thống 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 linh hoạt và hiện đại. Triết lý của chiến lược gia này chú trọng vào việc kiểm soát bóng chủ động, chơi pressing tầm cao.

Khâu phòng ngự được chỉ huy bởi trung vệ dạn dày kinh nghiệm Victor Lindelof, người giữ vai trò bọc lót và điều tiết tuyến dưới.

Khu vực trung tuyến được vận hành linh hoạt để làm bệ phóng cho bộ "ba nguyên tử" trên hàng công. Sức mạnh đột biến từ biên của Elanga kết hợp với những pha chạy chỗ thông minh, dứt điểm sắc lẹm của Alexander Isak và "quái thú" Viktor Gyokeres tạo nên một hệ thống tấn công đa dạng.

Ngôi sao đáng chú ý

Viktor Gyokeres: Với thể hình to lớn, lối chơi càn lướt mạnh mẽ cùng bản năng săn bàn, tiền đạo thuộc biên chế Arsenal là người hiện thực hóa các cơ hội thành bàn thắng cho Thụy Điển.

Alexander Isak: Lối chơi mềm mại, kỹ thuật cá nhân điêu luyện kết hợp với khả năng tăng tốc như một chiếc F1 giúp Isak chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo cắm lẫn tiền đạo cánh. Cùng Gyokeres, cầu thủ này tạo nên cặp "song sát" trên hàng công.

Anthony Elanga: Tiền vệ thuộc biên chế Newcastle sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén và nguồn năng lượng dồi dào. Anh là người giữ vai trò kết nối các tuyến và là nguồn cung cấp những đường kiến tạo chất lượng cao cho Isak và Gyokeres trên tuyến đầu.

Điểm mạnh của Thụy Điển

Hàng công thuộc tốp đầu giải đấu: Rất ít đội bóng tại kỳ World Cup lần này sở hữu một hàng công có phong độ cao và đạt độ chín đồng đều như bộ đôi Gyokeres-Isak.

Thể hình và thể lực vượt trội: Tố chất Bắc Âu giúp các tuyển thủ Thụy Điển luôn chiếm ưu thế lớn trong các cuộc tranh chấp tay đôi, không chiến và duy trì được cường độ cao suốt 90 phút.

Điểm yếu và dấu hỏi

Sự mất cân bằng giữa công và thủ: Việc đẩy khối đội hình lên quá cao để chơi pressing đôi khi khiến hàng phòng ngự của Thụy Điển lộ ra những khoảng trống mênh mông, dễ dính đòn "hồi mã thương" từ các đối thủ đá phản công tốc độ.

Chiều sâu hàng tiền vệ: Tuyến giữa của Thụy Điển phụ thuộc khá lớn vào một vài nhân tố chủ chốt. Nếu các vị trí này gặp chấn thương hoặc quá tải, khả năng thu hồi và kiểm soát bóng của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lịch thi đấu vòng bảng của Thụy Điển

14/06/2026: Thụy Điển vs Tunisia (sân Monterrey)

20/06/2026: Hà Lan vs Thụy Điển (sân Houston)

25/06/2026: Thụy Điển vs Nhật Bản (sân Dallas)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Graham Potter là vượt qua vòng bảng và hướng tới việc lọt vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, nếu hàng thủ chơi tập trung và các ngôi sao trên hàng công giữ vững phong độ, đại diện Bắc Âu hoàn toàn có thể tiến xa hơn thế.