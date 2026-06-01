Nhận định Na Uy vs Thụy Điển, 0h00 ngày 2/6: Tập dợt trước World Cup

Nhận định trước trận Na Uy vs Thụy Điển

Trận derby Bắc Âu trên sân Ullevaal Stadion là cơ hội lý tưởng để cả Na Uy và Thụy Điển hoàn thiện những mảnh ghép chiến thuật cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Mỗi đội chỉ còn đúng hai trận đấu tập để giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng trên sân, nhằm hướng tới giải đấu trên đất châu Mỹ với thể trạng và phong độ tốt nhất.

Na Uy đang hừng hực khí thế bước vào World Cup 2026, sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu với thành tích áp đảo. Thầy trò HLV Stale Solbakken toàn thắng cả 8 trận ở vòng loại, ghi tới 37 bàn và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 5 lần. Dù vừa trải qua hai trận giao hữu không như ý hồi tháng 3 (thua Hà Lan 1-2 và hòa Thụy Sĩ 0-0), phong độ tổng thể của Na Uy vẫn đáng gờm, khi họ chỉ nhận 2 thất bại trong 18 trận gần nhất.

Ở bên kia chiến tuyến, Thụy Điển đang có những bước chuyển mình rực rỡ dưới thời tân HLV Graham Potter, người vừa được bổ nhiệm vào tháng 10/2025. Dù mới nắm quyền 4 trận, Potter lập tức ghi dấu ấn khi giúp đội bóng áo vàng xanh bất bại ở 3 trận gần nhất. Đặc biệt, hai chiến thắng liên tiếp trước Ukraine (3-1) và Ba Lan (3-2) hồi cuối tháng 3 mang về cho họ tấm vé quý giá dự World Cup 2026.

Lối chơi của Thụy Điển hiện tại mang đậm tính cống hiến nhưng cũng bộc lộ đôi chút khoảng trống ở hàng thủ. Họ đã ghi 7 bàn trong chuỗi bất bại vừa qua nhưng cũng phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Nếu mành lưới của cả hai đội cùng rung lên ở trận tới, đó sẽ là trận thứ 5 liên tiếp của Thụy Điển kết thúc với kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Na Uy vs Thụy Điển

Sân nhà Ullevaal đang là pháo đài thực sự của Na Uy. Đội chủ nhà đã trải qua chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp khi được thi đấu tại "sào huyệt" của mình, trong đó họ tự hào giành tới 9 chiến thắng.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 6/2022, Na Uy đã hạ gục Thụy Điển với tỷ số 3-2. Kết quả đó không chỉ đánh dấu chiến thắng thứ hai liên tiếp của Na Uy trước người hàng xóm, mà còn kéo dài chuỗi trận bất bại của họ khi đối đầu Thụy Điển lên con số 6. Ngược lại, bản lĩnh sân khách của Thụy Điển vẫn là một dấu hỏi khi họ từng để thua 2 và hòa 1 trong 3 chuyến hành quân xa nhà trước khi đánh bại Ukraine.

Isak có tỏa sáng ở đội tuyển.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Thụy Điển

Na Uy sẽ ra sân với hàng công rực lửa, được lĩnh xướng bởi siêu sao Erling Haaland. Chân sút số một của đội tuyển đang khát khao tìm kiếm bàn thắng thứ 56 trong lần thứ 50 khoác áo ĐTQG. Sát cánh cùng anh trên hàng tiền đạo nhiều khả năng sẽ là Antonio Nusa và Oscar Bobb, trong khi Sander Berge đảm nhận vai trò mỏ neo ở tuyến giữa. Bộ đôi trung vệ Kristoffer Ajer và Leo Ostigard sẽ là chốt chặn đáng tin cậy che chắn cho khung thành của thủ môn Orjan Haskjold Nyland.

Về phía Thụy Điển, mọi sự chú ý sẽ dồn vào Alexander Isak. Tiền đạo này gặp chút vấn đề về thể lực ở giai đoạn cuối Premier League, nhưng việc anh không dính chấn thương đồng nghĩa với việc cọ xát tìm lại cảm giác bóng trước thềm World Cup 2024 là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Tuyến giữa của đội khách dự kiến được quán xuyến bởi Jesper Karlstrom và Yasin Ayari, làm nhiệm vụ bảo vệ cho hệ thống phòng ngự ba người gồm Victor Lindelof, Carl Starfelt và Gustaf Lagerbielke.