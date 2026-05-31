Thể thao

Công an Hà Nội đăng quang, Becamex TPHCM lâm nguy

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - CLB Becamex TPHCM thua Công an Hà Nội 1-2 trong cuộc đối đầu vòng 25 LPBank V.League 2025/26 diễn ra chiều 31/5 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả khiến Became TPHCM rơi xuống vị trí 13 với 21 điểm, cùng điểm số PVF-CAND và SHB Đà Nẵng.

photo CAHN nâng cao chiếc cúp V.League 2025/26

Ảnh: M.D.

Ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Ngân hàng LPBank, trao phần thưởng cho nhà vô địch LPBank V.League 1-2025/26

foul HẾT GIỜ!!! CAHN 2-1 Becamex TPHCM

CAHN cân bằng kỷ lục điểm số vô địch của CLB Hà Nội ở mùa giải 2018 (64 điểm). Thầy trò HLV Polking vẫn còn một trận để phá kỷ lục. Trên sân Hàng Đẫy tối 31/5, CAHN dễ dàng dành chiến thắng 2-1. Ngược lại, Becamex TPHCM tiếp tục sẩy chân và sẽ bước vào cuộc chiến trụ hạng khốc liệt ở vòng cuối.

report Đình Bắc bị tước bàn thắng

Phút 90+4: Đình Bắc đưa bóng vào lưới Becamex TPHCM nhưng trọng tài báo lỗi việt vị. Ngay sau đó, tiền đạo của CAHN ra dấu xem VAR, xong trọng tài từ chối.

report Lại là Minh Toàn khiến cầu thủ CAHN nản lòng

Phút 90+3: Minh Toàn chơi quá hay ở trận này. Mới nhất là cú sút của Leo Artur bị từ chối.

report Minh Toàn vẫn chơi chắc chắn trong khung gỗ

Phút 90+3: Cú đánh đầu của Alan chưa đủ lực để đánh bại Minh Toàn.

time Hiệp 2 có 5 phút bù giờ
report Đình Bắc lại bỏ lỡ cơ hội

Phút 89: Đình Bắc dứt điểm cận thành nhưng thất bại. Nếu ghi bàn, Đình Bắc sẽ bị hủy bàn vì Leo Artur việt vị trước đó.

report Đình Bắc xử lý cá nhân

Phút 87: Thay vì chuyền cho Leo Artur ở vị trí thuận lợi, Đình Bắc tự cầm bóng xử lý để dứt điểm và bỏ lỡ cơ hội.

substitution CAHN thay người cuối

Phút 83: Xuân Thịnh vào sân thế chỗ Mauk.

report Minh Toàn tiếp tục cứu thua

Phút 81: Đình Bắc sút căng nhưng Minh Toàn phản xạ ấn tượng.

report CAHN thay thêm người

Phút 79: Văn Toản vào sân thay Đình Trọng.

report CAHN lại phung phí cơ hội

Phút 75: Minh Phút có 2 lựa chọn là chuyền cho đồng đội hoặc tự dứt điểm trước khu vực cấm địa. Anh quyết định sút ngay và bóng không đi chính xác.

report CAHN phung phí cơ hội

Phút 74: Đội chủ nhà tung đến 18 pha dứt điểm, trong đó có ít nhất 50% là cơ hội mười mươi. Dù vậy, CAHN chỉ tận dụng thành công 2 tình huống. Đội chủ nhà vô duyên trong nhiều tình huống và có những khoảnh khắc kém may mắn.

report Alan, Việt Anh bỏ lỡ cơ hội

Phút 72: Alan xử lý bước một vụng về, dẫn đến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Sau đó, Bùi Hoàng Việt Anh sút dội cột Becamex TPHCM.

report BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Milos cứu thua trên vạch vôi

Phút 69: Leo Artur rê bóng vượt qua thủ môn Minh Toàn nhưng cú dứt điểm bị Milos chặn lại trên vạch vôi.

report Đình Bắc tiếp tục bỏ lỡ cơ hội

Phút 64: Đình Bắc tự rê bóng và dứt điểm ở góc hẹp. Thủ môn Minh Toàn đã bịp kín các góc sút trước khi Đình Bắc vung chân dứt điểm.

substitution CAHN thay 3 người

Phút 63: Quang Hải, Quang Vinh và Adou Minh rời sân. Minh Phúc, Văn Hậu và Thành Long vào sân.

report Minh Toàn tiếp tục cứu thua xuất sắc

Phút 61: Hai pha dứt điểm liên tiếp của Quang Hải và Leo Artur không thắng được Minh Toàn.

goal VÀO!!! Becamex TPHCM rút ngắn tỷ số 1-2

Phút 57: Becamex TPHCM tạo khác biệt từ pha dàn xếp đá phạt góc. Milos là cầu thủ cuối cùng dứt điểm ghi bàn.

report CAHN bị hủy thêm bàn thắng

Phút 55: Quang Vinh đưa bóng vào lưới Becamex TPHCM nhưng trọng tài biên phất cờ báo lỗi việt vị của Alan.

report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà CAHN

Phút 51: Việt Cường dứt điểm ngoạn mục từ khoảng cách gần 25m, đưa bóng dội xà CAHN. Đây là pha bóng đáng chú ý nhất của Becamex TPHCM từ đầu trận.

report Đình Bắc dứt điểm hỏng

Phút 49: Đến lượt Alan kiến tạo cho Đình Bắc dứt điểm nhưng chưa có bàn thứ 3 cho CAHN. Từ đầu trận, bộ đôi Đình Bắc, Alan đã tạo cho nhau ít nhất 4 cơ hội.

goal VÀO!!! CAHN nâng tỷ số 2-0

Phút 46: Leo Artur dứt điểm cận thành ghi bàn thứ 2 cho CAHN. Trước đó là đường chuyền của Đình Bắc, đặt Leo Artur vào thế thuận lợi để dứt điểm.

start Hiệp 2 bắt đầu
foul HẾT HIỆP MỘT!!! CAHN 1-0 Becamex TPHCM

Hai đội tạm rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về CAHN. Đội chủ nhà tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ tận dụng được một tình huống.

time Hiệp một có 2 phút bù giờ

Hiệp một đã trôi đến quãng thời gian bù giờ của bù giờ. Lý do bởi tình huống VAR khiến hiệp đấu gián đoạn khá dài.

report Trọng tài hủy thẻ đỏ của Tuấn Cảnh

Trọng tài xem VAR và xác định Tuấn Cảnh không có ý triệt hạ Quang Hải. Ông rút lại thẻ đỏ và thay bằng thẻ vàng cho cầu thủ Becamex TPHCM.

var VAR kiểm tra thẻ đỏ của Tuấn Cảnh

Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR để xác định lại pha va chạm.

red Thẻ đỏ cho cầu thủ Becamex TPHCM

Phút 45: Trọng tài truất quyền thi đấu Tuấn Cảnh sau pha vào bóng với Quang Hải.

report Minh Toàn cứu thua xuất thần

Phút 44: Minh Toàn dùng chân cản phá cú sút cận thành của cầu thủ CAHN là Leo Artur. Becamex TPHCM may mắn mới chỉ thủng lưới 1 bàn tính đến lúc này.

report Chưa có bàn cho Đình Bắc

Phút 42: Đình Bắc phối hợp 1-2 ấn tượng với Alan. Tiền đạo mang áo số 9 dứt điểm nhưng bị hậu vệ Becamex TPHCM chặn lại.

report Cục diện cuộc đua trụ hạng

Ở trận đấu cùng giờ, PVF-CAND mở tỷ số khi đối đầu Hải Phòng. Trên cục diện BXH lúc này, PVF-CAND tạm thời vượt qua SHB Đà Nẵng để đứng áp chót. Becamex TPHCM và Đà Nẵng sẽ gặp áp lực nặng nề trong giai đoạn này.

report KHÔNG VÀO!!! Đình Bắc dứt điểm hỏng

Phút 38: Pha vung chân nửa chuyền nửa sút của Đình Bắc chưa thể làm nên chuyện. Nếu Đình Bắc ghi bàn, pha lập công sẽ bị hủy vì Văn Đô rơi vào thế việt vị trước đó.

report Cơ hội đầu tiên cho Becamex TPHCM

Phút 33: Thành Nhân không thể dứt điểm sau khi đón quả tạt từ Tùng Quốc. Đội khách vẫn chưa có pha dứt điểm nào tính đến lúc này.

report Minh Toàn cứu thua 2 pha liên tiếp

Phút 30: Lần lượt Leo Artur và Alan không thắng được Minh Toàn trong pha dứt điểm. Hai cú sút đều căng nhưng thiếu độ hiểm.

report Alan không kịp dứt điểm

Phút 27: Leo Artur xử lý mượt mà trong không gian hẹp trước khi chuyền cho Alan. May cho Becamex TPHCM khi Trung Hiếu kịp phá bóng trước khi Alan đánh đầu.

report CAHN pressing cực rát

Phút 23: Becamex TPHCM rất muốn cầm bóng tấn công. Tuy nhiên, vì áp lực pressing của CAHN, đội khách chật vật để luân chuyển bóng từ sân nhà.

report CAHN đẩy mạnh sức ép

Phút 22: Sau bàn mở tỷ số, đoàn quân của HLV Polking gia tăng áp lực để tìm bàn thứ 2. Các pha tấn công biên của CAHN, đặc biệt bên cánh phải đang phát huy hiệu quả rất tốt.

report Suýt có bàn thứ 2 cho CAHN

Phút 19: Văn Đô căng ngang từ cánh phải cho Alan dứt điểm. Dù vậy, cú chạm bóng của Alan không được như ý.

report Quang Hải bị hủy bàn thắng

Phút 18: Quang Hải tâng bóng qua đầu thủ môn để ghi bàn nhưng anh việt vị trước khi dứt điểm.

goal VÀO!!! Alan mở tỷ số

Phút 16: Đình Bắc và Alan tiếp tục tìm thấy nhau, lần này đã thành bàn thắng không thể từ chối. Alan đã dứt điểm trong thế đối mặt, dễ dàng sục bóng đánh bại thủ môn Becamex TPHCM.

report KHÔNG VÀO!!! Quang Hải dứt điểm kỹ thuật

Phút 15: Thủ quân CAHN cứa lòng tinh tế, khiến thủ môn Becamex TPHCM bất ngờ. Tiếc là trái bóng chưa đủ độ cong để găm vào khung thành.

report Tốc độ trận đấu đẩy lên cao hơn

Phút 12: Bóng giờ chỉ lăn ở sân của Becamex TPHCM. CAHN đang bổ chức tấn công khắp mặt sân, từ 2 biên đến trung lộ để khoan thủng khối "bê tông" của HLV Hứa Hiền Vinh.

report CAHN bị tước bàn thắng

Phút 10: Alan dứt điểm tung lưới Becamex TPHCM. Tuy nhiên, trọng tài biên phất cờ báo Đình Bắc đưa bóng hết đường biên trước khi chuyền vào trong cho Alan.

report CAHN chiếm thế áp đảo

Phút 10: 10 phút đầu trận, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Becamex TPHCM. Các học trò của HLV Polking đang bình tĩnh kéo giãn đội hình đối phương và tìm cơ hội thuận lợi.

report Leo Artur sút phạt

Phút 5: Ngoại binh CAHN suýt thẳng từ khoảng cách gần 30m. Bóng đi thiếu lực, do đó không gây bất ngờ cho thủ môn Becamex TPHCM.

report Pha tấn công đầu tiên

Phút 3: Adou Minh chồng biên bất thành với Quang Vinh. CAHN đang tràn lên tổ chức tấn công.

report Hiệp một bắt đầu
report Đội hình xuất phát Becamex TPHCM
report Cầu thủ Becamex TPHCM bước vào trận chiến sinh tử
report Thầy trò HLV Polking sẵn sàng cho trận đấu
report Đội hình xuất phát CAHN
Trên bảng xếp hạng V.League 2025/26 hiện tại, cục diện giữa hai đội bóng đang thể hiện một hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Trong khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã sớm bước lên ngôi vô địch và thi đấu với tâm lý vô cùng thoải mái, thì Becamex TPHCM lại đang rơi vào tình trạng "báo động đỏ". Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh chỉ còn hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm và PVF-CAND vỏn vẹn 3 điểm ở nhóm cuối bảng. Chỉ cần một cú sẩy chân trong trận đấu tới, các cầu thủ khách hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí phải đá play-off hoặc thậm chí rớt hạng trực tiếp.

Trạng thái tâm lý của Becamex TPHCM đang bị ảnh hưởng nặng nề sau thất bại tai hại 0-1 trước SLNA ngay trên sân nhà Gò Đậu ở vòng đấu gần nhất. Cú ngã ngựa này mang tới vô vàn hệ lụy cho hai vòng đấu cuối mang tính chất sinh tử của mùa giải. Phải hành quân đến sân của CAHN ở vòng áp chót thực sự là một thử thách quá sức, bởi đây được xem là một trong những hiểm địa giăng nhiều cạm bẫy nhất tại V.League mùa này. Đội khách giờ đây chỉ còn biết trông cậy vào tinh thần chiến đấu quả cảm và bản năng sinh tồn khi đã bị dồn vào thế chân tường.

Về phía đội chủ nhà, dù thiếu vắng Vitor Hugo nhưng CAHN vẫn sở hữu đẳng cấp và chiều sâu đội hình vượt trội hoàn toàn. Dù đã lên ngôi vương, đoàn quân của HLV Polking vẫn duy trì phong độ hủy diệt với chuỗi thành tích ấn tượng trước Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng và SLNA trước khi hòa Hà Tĩnh. Trận đấu tới mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi đây là lần cuối cùng ở mùa giải này CAHN được thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Vì vậy, các cầu thủ chủ nhà chắc chắn sẽ ra sân với khí thế cao nhất và không muốn đối thủ phá hỏng ngày vui của mình.

Lịch sử đối đầu cũng đang quay lưng hoàn toàn với Becamex TPHCM trước chuyến làm khách được dự báo đầy giông bão. Ở trận lượt đi mùa giải năm nay, CAHN đã dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0 ngay tại Gò Đậu và đó cũng là chiến thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng ngành Công an trong những lần chạm trán gần đây. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Becamex TPHCM khi trụ cột quan trọng bậc nhất của họ là Hồ Tấn Tài bị treo giò vì thẻ phạt. Việc mất đi thủ lĩnh tinh thần lẫn chuyên môn khiến hy vọng tạo nên bất ngờ của đội khách trở nên vô cùng mong manh.

