Những tranh cãi làm nên vết gợn cho chung kết Champions League

TPO - Trận chung kết Champions League 2025/26 đã khép lại với kịch bản nghẹt thở. PSG chính thức bảo vệ thành công ngai vàng Lục địa già khi đánh bại Arsenal với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, đọng lại sau màn nâng cúp vẫn là nhiều tranh cãi.

Bước ngoặt tối quan trọng của trận chung kết xuất hiện ở giữa hiệp hai. Trong nỗ lực cản phá đường đi bóng của Khvicha Kvaratskhelia, hậu vệ Cristhian Mosquera đã có pha va chạm trong vòng cấm.

Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, theo góc nhìn mổ xẻ của cựu trọng tài FIFA Said Ennjimi qua băng hình quay chậm, động tác ngã của Kvaratskhelia có phần "diễn" quá đạt, cố tình khuếch đại lực tác động của đối phương.

Việc VAR không đảo ngược quyết định này đã gián tiếp dâng cho Ousmane Dembele cơ hội vàng để san bằng tỷ số 1-1. Từ vị thế thượng phong, Arsenal bị kéo tuột xuống vực sâu của áp lực.

Kvaratskhelia sau khi bị đốn trong vòng cấm

Trong những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, Arsenal đã có một pha phối hợp hãm thành sắc lẹm và một cái bóng áo đỏ trắng đã bị đốn ngã trong khu vực 16m50 của PSG. Hàng vạn cổ động viên The Gunners trên sân Puskás Aréna đã đứng cả dậy đòi phạt đền, HLV Mikel Arteta lao ra đường biên gào thét.

Thế nhưng, tiếng còi không vang lên, và phòng VAR kỳ lạ thay cũng giữ im lặng. Các trọng tài có thể cho rằng tác động của hậu vệ PSG với Eze là chưa đủ. Nếu quả penalty đó được thổi, Arsenal có lẽ đã tự tay kết liễu trận đấu mà không cần bước vào loạt đấu súng rủi ro.

Mọi thứ khởi đầu như một giấc mơ cho Pháo thủ khi Kai Havertz xé lưới Matvey Safonov ngay ở phút thứ 6. Dẫu vậy, pha lập công này chưa được coi là "sạch sẽ". Vì trong tình huống Trossard pressing giữa sân, bóng dường như đã đập vào cánh tay của anh trước khi tìm đến vị trí của Havertz. Tổ VAR đã vào cuộc nhưng quyết định cuối cùng vẫn là công nhận bàn thắng. Ở tình huống sau đó, Saka cũng để bóng chạm tay nhưng tình huống này ít gây tranh cãi hơn vì bóng từ chân anh đập lên cánh tay.

Xuyên suốt 120 phút, sự thiếu nhất quán trong cách cầm cân nảy mực đã bóp nghẹt nhịp độ của Pháo thủ. Arsenal liên tục phải nhận những thẻ vàng nhắm thẳng vào các trụ cột (Mosquera, Saka, Rice, Gyokeres). Án phạt lơ lửng trên đầu buộc các học trò của Arteta phải chùn chân, thi đấu rụt rè trong các pha tranh chấp ở hiệp 2 và hiệp phụ.

Ngược lại, một số pha phạm lỗi chiến thuật mang tính cắt vụn trận đấu của tuyến tiền vệ PSG lại chỉ bị trọng tài nhắc nhở bằng miệng. Truyền thông Anh cho rằng "sự thiên vị vô hình này đã bào mòn cả thể lực lẫn ý chí của đại diện nước Anh" trước khi bước vào loạt luân lưu.