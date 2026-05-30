Nhận định chung kết C1 PSG vs Arsenal, 23h00 ngày 30/5: Xác định chủ nhân ngai vàng châu Âu

TPO - Budapest sẽ là tâm điểm của bóng đá thế giới khi đương kim vô địch PSG chạm trán Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025/26. Một bên khát khao làm nên lịch sử với hai chức vô địch liên tiếp, bên kia quyết viết lại quá khứ đau thương sau thất bại ở trận chung kết cách đây hai thập kỷ.

Nhận định trước trận đấu

Có lẽ lúc này, Kylian Mbappé sẽ có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi chứng kiến đội bóng cũ tiến gần tới đỉnh cao châu Âu thêm một lần nữa. Trong lúc ngôi sao người Pháp đang đối mặt với không ít áp lực tại Real Madrid, PSG lại đứng trước cơ hội giành chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp - thành tích mà Mbappe từng mơ ước trong quãng thời gian khoác áo đội bóng thủ đô nước Pháp.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG đã chuyển mình mạnh mẽ. Thay vì phụ thuộc vào các siêu sao, đội bóng này xây dựng sức mạnh dựa trên tính tập thể, sự cân bằng và chiều sâu đội hình.

Nếu đăng quang tại Budapest, Luis Enrique sẽ gia nhập nhóm những nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử cúp châu Âu như Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Bob Paisley và Zinedine Zidane với ba lần vô địch giải đấu danh giá này.

Hành trình của PSG mùa này cũng là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của nhà vô địch. Sau khi chỉ giành 14/24 điểm ở vòng phân hạng và đối mặt với không ít nghi ngờ, đội bóng thành Paris đã bùng nổ ở giai đoạn knock-out.

Lần lượt Monaco, Chelsea, Liverpool và Bayern Munich đều phải dừng bước trước sức mạnh của PSG. Đội bóng nước Pháp hiện sở hữu hàng công hiệu quả nhất Champions League mùa này với 44 bàn thắng, chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Barcelona 1999/2000 đúng một pha lập công.

Đáng chú ý, PSG mới chỉ có một trận không thể ghi bàn tại Champions League mùa này, trong trận hòa 0-0 trước Athletic Bilbao hồi tháng 12. Ngoài ra, họ ghi từ hai bàn trở lên trong 7/8 trận knock-out, trước khi chuỗi đó bị chặn lại ở trận hòa 1-1 lượt về bán kết với Bayern Munich.

Dù vừa để thua Paris FC 1-2 ở vòng cuối Ligue 1, đó chỉ là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục khi chức vô địch quốc nội đã nằm chắc trong tay thầy trò Luis Enrique từ nhiều tuần trước. Bàn mở tỷ số của Bradley Barcola trong trận đấu đó cũng giúp PSG bước vào chung kết với chuỗi 27 trận liên tiếp ghi bàn trên mọi đấu trường.

Nếu PSG hướng đến việc khẳng định vị thế số một châu Âu, thì Arsenal lại mang theo khát vọng hoàn tất giấc mơ còn dang dở suốt hai thập kỷ.

Năm 2006, tại Paris, Pháo thủ của Arsène Wenger đã ở rất gần chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Jens Lehmann cùng các bàn thắng của Samuel Eto'o và Juliano Belletti đã giúp Barcelona lội ngược dòng thắng 2-1 trong trận chung kết định mệnh.

Hai mươi năm sau, người học trò cũ của Wenger là Mikel Arteta đang đứng trước cơ hội viết nên chương lịch sử mới. Thật trùng hợp khi lần này cũng diễn ra tại Paris, đúng 20 năm sau bi kịch khó quên.

Sau khi đưa Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch Premier League kéo dài hơn hai thập kỷ, Arteta giờ chỉ còn cách cú đúp Premier League - Champions League đúng một trận đấu. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ Liverpool, Manchester United và Manchester City từng hoàn thành kỳ tích này.

Arsenal bước vào trận chung kết với sự tự tin lớn. Họ dẫn đầu vòng phân hạng với thành tích gần như hoàn hảo, qua đó sở hữu hành trình thuận lợi hơn ở vòng knock-out. Tuy nhiên, những chiến thắng trước Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico Madrid cho thấy Arsenal hoàn toàn xứng đáng góp mặt tại Budapest.

Đặc biệt, đội bóng thành London vẫn chưa thua trận nào tại Champions League mùa này. Chuỗi 14 trận bất bại đã giúp Arsenal trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu duy trì thành tích đó trong cùng một chiến dịch.

Hàng phòng ngự cũng là điểm tựa lớn của Pháo thủ với 9 trận giữ sạch lưới, chỉ còn kém kỷ lục của chính Arsenal mùa 2005/06 và Real Madrid mùa 2015/16 đúng một trận.

Chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng cuối Premier League, trong ngày nâng cao chức vô địch quốc nội, cũng giúp Arsenal kéo dài mạch thắng lên con số năm trên mọi đấu trường trước khi hành quân tới Hungary.

Một năm trước, PSG từng loại Arsenal ở bán kết Champions League. Tuy nhiên, Arteta cũng từng giúp Arsenal đánh bại đội bóng của Luis Enrique ở vòng phân hạng với cách biệt hai bàn.

Những con số thống kê cho thấy đây là trận chung kết rất khó dự đoán. Một bên là hàng công bùng nổ nhất giải đấu, một bên là tập thể sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn bậc nhất châu Âu.

Budapest đã sẵn sàng cho đêm chung kết được chờ đợi nhất mùa giải. Với PSG, đó là cơ hội khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Pháp. Với Arsenal, đó là giấc mơ kéo dài suốt 20 năm đang ở rất gần hiện thực.

Chỉ 90 phút, hoặc có thể nhiều hơn, sẽ quyết định đội bóng nào được quyền nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá trên bầu trời Hungary.

Thông tin lực lượng

HLV Luis Enrique có điều kiện xoay tua đội hình ở vòng đấu cuối Ligue 1, nhưng quyết định tiếp tục sử dụng Ousmane Dembele ngay từ đầu lại khiến người hâm mộ PSG thấp thỏm khi tiền đạo người Pháp phải rời sân chỉ sau 27 phút vì vấn đề ở bắp chân.

Tuy nhiên, đây được cho là động thái mang tính phòng ngừa nhiều hơn là một chấn thương nghiêm trọng. Chính Dembele cũng khẳng định anh sẽ kịp bình phục để góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận chung kết, sát cánh cùng Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia trên hàng công của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Ở hàng phòng ngự, Nuno Mendes được kỳ vọng sẽ vượt qua chấn thương đùi để ra sân từ đầu, nhưng Achraf Hakimi gần như chắc chắn vắng mặt vì chấn thương gân kheo gặp phải ở bán kết với Bayern Munich.

Nếu Hakimi không thể thi đấu, Warren Zaire-Emery có thể sẽ được kéo xuống đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải bất đắc dĩ. Trong khung gỗ, dù Lucas Chevalier đã có những tín hiệu hồi phục tích cực, thủ thành Matvey Safonov hiện vẫn là lựa chọn được ưu tiên của Luis Enrique.

Bên phía Arsenal, bài toán lực lượng tập trung ở hành lang phải. Hậu vệ Jurrien Timber chưa thi đấu kể từ trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 3 do chấn thương háng nghiêm trọng hơn dự kiến.

Dù Timber đã trở lại tập luyện và phát đi những tín hiệu tích cực, việc anh có thể đá chính sau gần hai tháng vắng mặt vẫn là dấu hỏi lớn đối với HLV Mikel Arteta. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi Ben White chắc chắn không thể góp mặt vì chấn thương đầu gối.

Arteta từng cân nhắc phương án kéo Declan Rice xuống đá hậu vệ phải, nhưng thử nghiệm này không mang lại hiệu quả. Vì vậy, nhiều khả năng Cristhian Mosquera sẽ được trao nhiệm vụ đầy thử thách: đối đầu trực tiếp và hạn chế tầm ảnh hưởng của Kvaratskhelia bên hành lang trái của PSG.

Trên mặt trận tấn công, Noni Madueke được dự báo sẽ kịp bình phục chấn thương gân kheo để góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh nhiều khả năng chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị khi ngôi sao số một Bukayo Saka sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.