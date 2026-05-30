Barca nổ bom tấn đầu tiên ở thị trường chuyển nhượng hè

Hương Ly

TPO - Barcelona công bố thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United bằng bản hợp đồng 5 năm, cùng mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 80 triệu euro. Thương vụ này là bước đệm quan trọng trong kế hoạch tái thiết hàng công của HLV Hansi Flick mùa tới.

Theo Sky Sports, gã khổng lồ xứ Catalonia bỏ ra mức phí ban đầu 70 triệu euro để chiêu mộ Gordon, có thể tăng thêm 10 triệu euro phụ phí. Barca đã xúc tiến nhanh chóng vụ chuyển nhượng để vượt mặt hai ông lớn Bayern Munich và Liverpool, sở hữu chữ ký của chân chạy cánh hàng đầu tại Premier League.

Buổi ra mắt Barca của Gordon bị trì hoãn 8 tiếng vì sự cố giấy tờ. Tuyển thủ Anh đã ghi điểm với CĐV Barca khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Gordon tiết lộ anh đã kiên trì học ngoại ngữ từ một chuyên gia vật lý trị liệu tại Newcastle, với niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó sẽ được cập bến Camp Nou. Chân chạy cánh 25 tuổi gọi Barca là đội bóng lớn nhất hành tinh và giấc mơ từ thuở nhỏ của anh đã thành hiện thực.

Trước khi chuyển đến bến đỗ trong mơ là Barca, Gordon đã chứng tỏ năng lực tại Newcastle. Trong hơn 3 mùa giải khoác áo "Chích chòe", tiền đạo này có 152 trận ra sân và ghi 39 bàn. Gordon được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh. Ngay sau buổi ra mắt Barca, cựu sao Newcastle hội quân cùng "Tam sư" để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Sự xuất hiện của Gordon, một cầu thủ chạy cánh trái có xu hướng bám vào trung lộ, là phát súng mở màn cho chiến dịch cải tổ hàng công do HLV Hansi Flick vạch ra. Kế hoạch tiếp theo của Barca là chiêu mộ một trung phong cắm đẳng cấp nhằm lấp đầy khoảng trống của Robert Lewandowski, người sẽ rời đi khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6. Tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid, được định giá hơn 100 triệu euro, hiện là mục tiêu số 1 của đội chủ sân Camp Nou

Ngay lúc này, tương lai của Marcus Rashford bị bỏ ngỏ. Theo ESPN, việc Barca chiêu mộ Gordon không đồng nghĩa việc cơ hội để Rashford trụ lại sân Camp Nou đã hết. Barca vẫn tính các phương án để mua đứt tiền đạo ghi 14 bàn thắng và có 14 pha kiến tạo ở mùa giải 2025/26. Barca muốn tiếp tục mượn Rashford nhưng yêu cầu từ MU là bán đứt.

