Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Lịch sử World Cup 1966: Triều Tiên tạo cú sốc lớn nhất lịch sử

A Phi

World Cup 1966 không chỉ có hình ảnh mang tính biểu tượng của người Anh, khi đội trưởng Bobby Moore đang cầm cao chiếc cúp Jules Rimet trong sự công kênh của đồng đội. Ở đó, còn có một câu chuyện khác sẽ sống mãi với thời gian, câu chuyện về cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup mang tên Triều Tiên.

Triều Tiên tạo ra cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup. Ảnh: Getty

Triều Tiên tạo ra cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup. Ảnh: Getty

World Cup 1966 là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mở rộng phạm vi giải đấu. Vẫn chỉ có 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết, nhưng châu Phi và châu Á đã được trao những suất đầu tiên. Và câu chuyện về Triều Tiên tại đây có thể dựng thành những bộ phim truyền cảm hứng bất tận.

Đó là thời điểm Chiến tranh lạnh bùng phát giữa các cường quốc trên thế giới. Triều Tiên được Liên Xô hậu thuẫn và trở thành cái gai trong mắt Mỹ và phương Tây. Chính phủ Anh bất ngờ rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao khi Triều Tiên trở thành đại diện của châu Á tham dự World Cup 1966. Họ bối rối trong việc chào đón một đội bóng từ quốc gia mà họ thậm chí không coi là hợp pháp.

Chính phủ Anh thậm chí nghĩ đến việc từ chối cấp thị thực cho các cầu thủ Triều Tiên nhập cảnh, nhưng toan tính của họ nhanh chóng bị FIFA dẹp bỏ. “Nếu chúng tôi làm điều này, hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Ngoại giao cho biết. “FIFA đã nói rõ với FA rằng nếu bất kỳ đội nào giành quyền lọt vào vòng chung kết bị từ chối cấp thị thực, thì giải đấu sẽ diễn ra ở nơi khác”.

Miễn cưỡng chào đón Triều Tiên, người Anh hy vọng đội tuyển này sẽ bị loại sớm khi họ rơi vào bảng “tử thần” với Italia, Liên Xô và Chile. Hy vọng này trở nên tươi sáng khi Triều Tiên thảm bại 0-3 trước Liên Xô ngay ở trận ra quân, và chỉ giành được 1 điểm trước Chile ở lượt đấu thứ hai.

Triều Tiên bị đánh giá thấp khi bước vào trận đấu với Italia. Ảnh: Getty

Triều Tiên bị đánh giá thấp khi bước vào trận đấu với Italia. Ảnh: Getty

Ở lượt đấu cuối cùng, Triều Tiên sẽ chính thức bị loại nếu không thắng Italia. Đây là điều mà hầu hết các chuyên gia và người hâm mộ nghĩ đến. Trong khi Triều Tiên hoàn toàn vô danh trên bản đồ thế giới, thì Italia là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 1966 với dàn hảo thủ của Inter Milan, đội vô địch C1 châu Âu trong hai năm liên tiếp 1964, 1965 như Giacinto Fachetti, Sandro Mazzola. Ngoài ra, Italia còn có nhạc trưởng huyền thoại Gianni Rivera của AC Milan.

Tuy nhiên, bất ngờ - hay chính xác là một địa chấn đã xảy ra tại sân Ayresome Park, Middlesbrough. Các cầu thủ nhỏ con đến từ vùng Á Đông đã khiến các cổ động viên Anh phải thay đổi thái độ. Từ thù ghét, dửng dưng, những người có mặt trên khán đài Ayresome Park đã quay sang cổ vũ cho Triều Tiên trong trận quyết đấu với Italia bởi lẽ tinh thần quả cảm mà họ thể hiện.

Một người nhớ lại: “Thời ấy, hầu hết người Anh đến sân vì muốn xem các cầu thủ đẳng cấp của Italia thi đấu. Nhưng rồi họ phát hiện ra tình yêu bỏng cháy của Triều Tiên với trái bóng. Họ bị cuốn theo lối chơi của người Á Đông và cổ vũ họ từ lúc nào không biết”.

Tất cả đều phấn khích khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Triều Tiên đánh bại Italia 1-0 để lách qua khe cửa hẹp vào vòng tứ kết với bàn thắng duy nhất của Park Do-Ik. Phải đến năm 2002, mới có một đại diện khác của châu Á làm được điều này, và đó là Hàn Quốc.

Các cầu thủ Triều Tiên ăn mừng trước Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Các cầu thủ Triều Tiên ăn mừng trước Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty

Tại tứ kết, Triều Tiên tiếp tục tạo ra một cú sốc khác khi dẫn trước Bồ Đào Nha 3-0 chỉ sau 25 phút đầu tiên. Tuy nhiên, hành trình cổ tích của họ tại Anh vẫn phải khép lại vì màn trình diễn kinh điển của “Báo đen” Eusébio, người ghi một mạch 4 bàn giúp Seleccao ngược dòng thành công. Kết thúc giải đấu năm đó, Eusébio chính là Vua phá lưới với tổng cộng 9 bàn thắng.

Chính vì vậy, ngoài giai điệu quen thuộc “Bóng đá về nhà” nói về chức vô địch của người Anh, World Cup 1966 còn khiến người đời nhớ mãi về chiến tích của Triều Tiên. Sau này, đây vẫn là câu chuyện đẹp cho các nhà văn, nhà làm phim khai thác.

TỔNG QUAN WORLD CUP 1966

Chủ nhà: Anh

Số đội tham dự: 16

Đội vô địch: Anh

Á quân: Đức

Vua phá lưới: Eusébio (Bồ Đào Nha, 9 bàn)

A Phi
#Câu chuyện về đội Triều Tiên tại World Cup 1966 #Chấn động lịch sử bóng đá World Cup #Ảnh hưởng chính trị và ngoại giao của World Cup 1966 #Bất ngờ và chiến tích của đội tuyển Triều Tiên #Tác động văn hóa và thể thao của kỳ World Cup 1966 #lịch sử world cup #lịch sử world cup 1966 #world cup #world cup 1966 #world cup 2026 #fifa world cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe