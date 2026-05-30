Jose Mourinho ký hợp đồng 3 năm, ấn định ngày ra mắt Real Madrid

TPO - Các nguồn tin uy tín đồng loạt khẳng định Jose Mourinho đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm để trở lại dẫn dắt Real Madrid. Lúc này, tất cả chỉ còn chờ thời điểm ra thông báo chính thức từ phía đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Theo tờ The Athletic, Jose Mourinho đã đặt bút ký vào các điều khoản cá nhân từ tuần trước. Sự trở lại này được đích thân chủ tịch Florentino Perez hậu thuẫn mạnh mẽ. Mùa giải vừa qua, Mourinho đã gây ấn tượng khi giúp CLB Benfica trải qua một chiến dịch bất bại tại giải VĐQG Bồ Đào Nha dù họ chỉ xếp chung cuộc ở vị trí thứ 3. Chiến dịch vừa qua vẫn phần nào cho thấy chiến lược gia 63 tuổi người Bồ Đào Nha còn khả năng chinh phục sân chơi đỉnh cao.

Dù bản hợp đồng được cho là đã hoàn tất, song người hâm mộ Real Madrid vẫn chưa thể chứng kiến màn ra mắt chính thức. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ cuộc bầu cử chức chủ tịch của Real, dự kiến diễn ra vào ngày 7/6 tới.

Kế hoạch của giới thượng tầng là chờ đợi kết quả bầu cử được ấn định. Nếu Florentino Perez tiếp tục nắm quyền như dự đoán, việc bổ nhiệm Mourinho sẽ được công bố ngay sau đó. Tuy nhiên, mọi thứ chưa thể chắc chắn 100% bởi sự xuất hiện bất ngờ của ứng viên đối lập Enrique Riquelme.

Real sẽ tươi mới hơn dưới thời Mourinho?

Nhân vật này đã thẳng thừng tuyên bố nói "không" với Mourinho. Dù khả năng ông Riquelme giành chiến thắng Perez là cực kỳ nhỏ nhưng động thái xuất hiện của vị doanh nhân này cũng tạo ra một chút kịch tính cho chiếc ghế nóng.

Nhìn chung, nếu không có biến cố xảy ra thì gần như chắc chắn Mourinho sẽ là chiến lược gia mới của Real. Việc trở lại mái nhà xưa Bernabeu, nơi Mourinho từng mang về chức vô địch La Liga và để lại nhiều di sản cách đây 13 năm, được xem là một bước ngoặt lớn trong chặng cuối sự nghiệp cầm quân đầy thăng trầm của ông.

Trong thời gian từ nay đến lúc Mourinho được công bố, Real gần như án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Chỉ khi vị trí tân HLV ra mắt, cỗ máy chuyển nhượng của Real Madrid mới thực sự khởi động trở lại với các mục tiêu tiềm năng là trung vệ Ibrahima Konate hay tiền vệ Enzo Fernandez...