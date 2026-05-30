Đường đến World Cup 2026 của Thụy Sĩ: Ngoài Granit Xhaka, Thụy Sĩ có gì?

Hạng mục Thông tin Liên đoàn UEFA HLV trưởng Murat Yakin Đội trưởng Granit Xhaka Số lần tham dự World Cup 13 lần Thành tích tốt nhất Tứ kết (3 lần) Thành tích World Cup gần nhất Vòng 16 đội Cách giành vé đến WC 2026 Vượt qua vòng bảng Ngôi sao đáng chú ý Xhaka Mục tiêu thực tế ở WC 2026 Tứ kết

Hành trình giành vé dự World Cup 2026

Thụy Sĩ thể hiện sức mạnh áp đảo tại chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu để giành vé tới World Cup 2026. Kết quả bốc thăm đưa họ rơi vào Bảng B cùng các đối thủ vừa tầm gồm Thụy Điển, Slovenia và Kosovo. Thầy trò HLV Murat Yakin nhanh chóng khẳng định đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại, giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng thành tích bất bại.

Thụy Sĩ khởi đầu ấn tượng bằng hai chiến thắng, với thế trận tấn công áp đảo vào tháng 9/2025. Họ tận dụng triệt để ưu thế sân cỏ quen thuộc để đè bẹp Slovenia với tỷ số cách biệt 3-0. Ngay sau đó, hàng công áo đỏ tiếp tục thăng hoa khi nã 4 bàn không gỡ vào lưới Kosovo. Những kết quả mỹ mãn này giúp thầy trò HLV Murat Yakin sớm tạo ra khoảng cách điểm số an toàn.

Đến loạt trận tháng 10/2025, Thụy Sĩ cho thấy bản lĩnh ở những chuyến làm khách. Thầy trò HLV Yakin triển khai thế trận phòng ngự phản công sắc lẹm để hạ gục đối thủ được đánh giá mạnh nhất ở bảng là Thụy Điển 2-0. Sau đó, Thụy Sĩ hòa Slovenia 0-0 nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn cục diện bảng B và tự tin nắm giữ quyền định đoạt số phận.

Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu của Thụy Sĩ khép lại bằng những trận đấu tưng bừng ở đợt tập trung đội tuyển tháng 11/2025. Họ vùi dập Thụy Điển 4-1 trong trận cầu mang ý nghĩa bước ngoặt để định đoạt ngôi đầu bảng. Sau trận thắng Thụy Điển, Thụy Sĩ chính thức sở hữu tấm vé đến Bắc Mỹ sớm một vòng đấu. Sau cùng, trận hòa 1-1 thủ tục trước Kosovo giúp Thụy Sĩ khép lại vòng loại với thành tích bất bại gồm 4 trận thắng và 2 trận hòa, giành tổng 14 điểm.

Phong cách chơi Thụy Sĩ: Chuyển trạng thái tấn công chớp nhoáng

HLV Murat Yakin đã gọt giũa tuyển Thụy Sĩ thành một tập thể chơi bóng kỷ luật và chủ động. Ông áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 linh hoạt, đề cao khả năng kiểm soát trái bóng ở khu trung tuyến. Thụy Sĩ hiện tại không dâng cao pressing ồ ạt mà nhẫn nại đan bóng phối hợp nhịp nhàng. Họ liên tục kéo dãn cự ly đội hình đối phương để khai thác những khoảng trống "chết người" ở hai nách.

Điểm nhấn chiến thuật lớn nhất nằm ở khả năng tịnh tiến bóng sắc bén từ phần sân nhà. Các trung vệ như Akanji sở hữu kỹ năng xử lý bóng bằng chân xuất sắc. Họ tự tin rê dắt bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên của tiền đạo để phát động tấn công trực diện. Sau đó, đưa bóng lên tuyến giữa là Granit Xhaka, cỗ máy đếm nhịp của Thụy Sĩ và là chân chia bài đẳng cấp.

Xhaka là tất cả hy vọng của Thụy Sĩ ở kỳ World Cup lần này, cả về chuyên môn và vai trò của người thủ lĩnh. Ở mùa giải 2025/26, Xhaka chơi hay trong màu áo Sunderland, góp công lớn giúp "Mèo đen" có vé dự Europa League ngay sau khi thăng hạng Premier League. Khi Xhaka được thoải mái cầm bóng và tổ chức thế trận, Thụy Sĩ sẽ đáng gờm. Ngược lại, đối thủ chắc chắn tập trung nhiều vào Xhaka và tìm cách bóp nghẹt nguồn cảm hứng của Thụy Sĩ.

Vũ khí bóng chết của Thụy Sĩ

HLV Murat Yakin phân công nhiệm vụ thực hiện các pha đá phạt cho Ruben Vargas và Fabian Rieder. Họ sở hữu kỹ thuật cá nhân xuất sắc để vẽ nên những đường cong từ vạch cố định, đe dọa thủ môn đối phương.

Ricardo Rodriguez và Granit Xhaka chia nhau thực hiện các quả phạt góc từ cả hai cánh của sân đấu. Xu hướng đá phạt góc của Thụy Sĩ là tạt hướng đến cột xa. Các trung vệ có chiều cao lý tưởng như Akanji luôn sẵn sàng bật cao đánh đầu uy dũng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp Thụy Sĩ có thể giải quyết bế tắc trong những thế trận giằng co.

Xhaka, trái tim của Thụy Sĩ.

Ngôi sao đáng chú ý

Thủ lĩnh tuyến giữa Granit Xhaka: Thủ quân Granit Xhaka đóng vai trò là trái tim và bộ não điều hành của tuyển Thụy Sĩ. Những cú phất bóng dài chuẩn xác đến từng milimet của Xhaka luôn là thứ vũ khí tấn công chính của Thụy Sĩ. Khi Thụy Sĩ có bóng, họ sẽ tìm cách đưa đến trạm trung chuyển là Xhaka nhanh nhất. Tiền vệ của Sunderland còn tích cực lùi sâu hỗ trợ tuyến phòng ngự. Sau cùng, những cú sút xa của Xhaka tiếp tục là chìa khóa mở ra cơ hội cho Thụy Sĩ

Hòn đá tảng Manuel Akanji: Akanji là trung vệ đẳng cấp nhất mà bóng đá Thụy Sĩ sở hữu trong nhiều năm qua. Anh đã rời Man City ở mùa giải 2025/26 và gia nhập Inter Milan. Tại Milan, Akanji vẫn ra sân đều, ngày càng bản lĩnh ở vị trí phòng ngự. Kinh nghiệm của Akanji chính là điểm tựa lớn nhất để Thụy Sĩ tổ chức phòng ngự tại World Cup 2026.

Giá trị của Akanji còn nằm ở kỹ năng cầm bóng và triển khai từ tuyến dưới. Anh thường xuyên dâng cao như một tiền vệ mỏ neo để chia bài và phân phối bóng, giống cái cách từng đá ở Man City.

Chốt chặn tin cậy Gregor Kobel: Kobel hoàn thành xuất sắc trọng trách kế thừa chiếc áo số 1 từ thủ thành huyền thoại Yann Sommer. Điểm mạnh của thủ môn thuộc biên chế Dortmund là dùng phản xạ xuất thần cùng sải tay dài để làm chủ hoàn toàn không gian vòng cấm địa. Sau Sommer, Thụy Sĩ sẽ lại cho tất cả thấy màn trình diễn của một thủ môn đẳng cấp ở World Cup 2026.

Điểm mạnh của Thụy Sĩ

Trục dọc đẳng cấp: Thụy Sĩ nắm trong tay một trục xương sống có chất lượng và dạn dày kinh nghiệm. Thủ môn Kobel đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Akanji vẫn duy trì phong độ tốt. Xhaka càng già càng cay. Và hàng công vẫn là Embolo thường có duyên ở giải đấu lớn. Thụy Sĩ có thể không chơi áp đặt trước đối thủ nhưng với trục xương sống bản lĩnh như vậy, họ sẽ chơi cò cưa và đợi cơ hội trừng phạt đối phương.

Tâm lý "thép": Các tuyển thủ Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với sự kỷ luật và bản lĩnh thượng thừa. Họ từng gây chấn động khi biến tuyển Pháp - nhà đương kim vô địch thế giới lúc bấy giờ - thành bại tướng tại Euro 2020. Thụy Sĩ cũng trực tiếp đẩy nhà vô địch EURO 2020 là tuyển Ý vào vòng play-off và gián tiếp khiến đối thủ mất vé dự World Cup 2022. Họ luôn biến sức ép thành động lực to lớn để thi đấu bùng nổ, đặc biệt là trước đội bóng lớn

Sự gắn kết chiến thuật: Nhiều tuyển thủ Thụy Sĩ sát cánh bên nhau lâu năm và đã quá hiểu rõ đồng đội mạnh, yếu ở đâu. HLV Murat Yakin đã dẫn dắt Thụy Sĩ từ năm 2021. Sau các giải đấu lớn để lại nhiều ấn tượng, World Cup 2026 chính là lúc Thụy Sĩ của HLV Yakin đạt điểm rơi phong độ. Chờ xem với một hệ thống đã gắn kết bền chặt và hiểu ý, Thụy Sĩ sẽ tiến xa đến đâu ở World Cup sắp tới.

Ai sẽ tận dụng được các đường chuyền của Xhaka?

Những điểm yếu và dấu hỏi

Bài toán trung phong cắm: Dù Amdouni hay Embolo ra sân, Thụy Sĩ vẫn có một nỗi trăn trở là đang thiếu một chân sút đẳng cấp thế giới. Embolo đã chinh chiến qua quá nhiều giải đấu nhưng tầm phát triển vốn chững lại từ lâu. Amdouni là niềm hy vọng mới của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong mùa 2025/26, Amdouni khoác áo Burnley và bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì chấn thương.

Gánh nặng tuổi tác của trụ cột: Trục dọc đội hình mang lại kinh nghiệm nhưng cũng bộc lộ rủi ro suy giảm thể lực vô cùng rõ rệt. Các công thần như Xhaka, Rodriguez, hay Freuler đều đã bước qua giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp. Thời tiết thi đấu mùa hè khắc nghiệt tại Bắc Mỹ sẽ bào mòn sức bền của họ một cách đáng kể. HLV Murat Yakin phải tính toán kỹ lưỡng phương án xoay tua nhân sự nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất.

Lịch thi đấu vòng bảng của Thụy Sĩ (Bảng B)

Thụy Sĩ rơi vào một bảng đấu được đánh giá là vừa sức nhưng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy.

Họ sẽ mở màn chiến dịch của mình tại bảng B vào ngày 13/6 bằng cuộc chạm trán nhà vô địch châu Á Qatar. Tương quan lực lượng của Thụy Sĩ vượt trội đại diện châu Á, họ phải thắng trận này bằng mọi giá.

Đến ngày 18/6, Thụy Sĩ sẽ bước vào trận đấu mang tính chất bản lề với đại diện châu Âu Bosnia & Herzegovina. Đây là thử thách khó nhằn cho Thụy Sĩ, nếu chiến thắng Bosnia, cơ hội đứng đầu bảng sẽ rất cao với đội bóng xứ đồng hồ.

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra vào ngày 24/6, Thụy Sĩ sẽ phải đối đầu với thử thách khó nhằn nhất bảng đấu: đồng chủ nhà Canada.

Cơ hội đi tiếp và Mục tiêu thực tế

Giới chuyên môn và truyền thông châu Âu đánh giá Thụy Sĩ nắm cửa sáng nhất để giành quyền vượt qua vòng đấu bảng, tại bảng B. Thầy trò HLV Murat Yakin vượt trội các đối thủ về mặt đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng. Mục tiêu giành tối thiểu 7 điểm sau 3 lượt trận để nắm cơ hội lớn dẫn đầu bảng B hoàn toàn nằm trong tầm tay Thụy Sĩ.

Khi giành được ngôi đầu bảng, Thụy Sĩ sẽ tránh mặt sớm các ứng cử viên vô địch nặng ký ở vòng đấu loại trực tiếp. Họ sở hữu đầy đủ năng lực chuyên môn để biến toan tính chiến thuật này thành hiện thực trên sân cỏ. Hệ thống phòng ngự kỷ luật của Thụy Sĩ đủ sức khóa chặt mọi ngòi nổ tấn công của Canada và Qatar. Tuyến giữa cơ động của họ sẽ dễ dàng áp đặt thế trận vây hãm lên phần sân của đội tuyển Bosnia & Herzegovina.

Dự đoán nhanh: ​ Thụy Sĩ rơi vào bảng đấu vừa sức để đặt mục tiêu đứng nhất bảng. Với thực lực hiện có, Xhaka và các đồng đội hoàn toàn có thể đặt mục tiêu tiến vào tứ kết.

​

​