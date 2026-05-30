Thể thao

Giới chủ PSG treo thưởng tiền tấn cho chức vô địch Champions League

Đặng Lai

TPO - Trước thềm trận chung kết UEFA Champions League, giới chủ giàu có PSG một lần nữa chứng minh độ bạo chi của mình. Ban lãnh đạo đội bóng Pháp sẽ thưởng 1 triệu euro cho mỗi cầu thủ nếu họ bảo vệ thành công ngai vàng.

Thông tin này xuất hiện trong bài viết mới đây của nhật báo uy tín L'Équipe. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thắng Arsenal, mỗi thành viên của nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẽ bỏ túi số tiền tương đương khoảng hơn 27 tỷ đồng. Có thể nói, khoản tiền này là một "liều doping" tài chính cực kỳ mạnh mẽ để dàn sao PSG hướng tới việc giành chức vô địch Champions League trong 2 năm liên tiếp.

Đáng chú ý, con số 1 triệu euro hoàn toàn giống hệt với mức thưởng mà các ông chủ đã hào phóng chi trả sau khi PSG đăng quang đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm ngoái. Có nghĩa là gần như tất cả khoản tiền thưởng 25 triệu euro mà UEFA trả cho PSG được chuyển thẳng vào tài khoản các cầu thủ, giới chủ đội bóng không giữ đồng nào.

Nguồn tin L'Équipe cho biết tất cả các khoản tiền thưởng và ưu đãi tài chính liên quan đến việc giành danh hiệu đều được ban lãnh đạo thảo luận và đàm phán minh bạch với nhóm đội trưởng CLB ngay từ giai đoạn đầu mùa giải. Nhóm thủ lĩnh đại diện cho tiếng nói của phòng thay đồ bao gồm Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele và Vitinha.

Và sau cuộc đàm phán, họ rất hài lòng trước sự hào phóng của ban lãnh đạo. Sự nhất quán trong chính sách đãi ngộ của PSG không chỉ giúp ổn định tâm lý mà còn thể hiện sự trân trọng của ban lãnh đạo đối với công sức của các cầu thủ.

Trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra trên sân Puskas Arena vào tối 30/5. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, PSG đang đứng trước cơ hội viết tiếp trang sử hào hùng. Từ năm 1990 tới nay, không đội bóng nào ngoài Real Madrid bảo vệ được chức vô địch Cúp C1.

Áp lực dành cho PSG là không hề nhỏ, nhưng với khát khao chiến thắng cùng động lực trị giá 1 triệu euro cho mỗi cá nhân, chắc chắn các ngôi sao của PSG sẽ cháy hết mình. Khoản tiền thưởng khổng lồ này liệu có được giải ngân thành công? Câu trả lời sẽ đến sau màn thư hùng đỉnh cao lúc 23h00 ngày 30/5.

