Lãnh đạo Arsenal 'tặng quà' cho HLV Arteta trước thềm chung kết Champions League

TPO - Sau chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm, Arsenal khẳng định sẽ giữ chân HLV Mikel Arteta, bất kể kết quả trận chung kết Champions League với PSG cuối tuần này.

Sau khi giúp Arsenal giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm, HLV Mikel Arteta đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch dài hạn của Pháo thủ. Ban lãnh đạo đội bóng thành London khẳng định sẽ sớm xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Tây Ban Nha nhằm giữ vững nền móng cho giai đoạn thành công mới.

Theo truyền thông Anh, đồng chủ tịch Josh Kroenke nhấn mạnh Arteta chính là nhân tố quan trọng nhất đứng sau hành trình đưa Arsenal trở lại đỉnh cao bóng đá Anh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

"Tôi nghĩ điều khiến các CĐV Arsenal trên khắp thế giới cảm thấy vui mừng là Mikel thực sự yêu dự án này, yêu cuộc sống tại CLB. Từ thời còn là cầu thủ cho đến hiện tại, ông ấy luôn là một người Arsenal thực thụ", Kroenke chia sẻ trước thềm chung kết Champions League.

Arteta hiện vẫn còn hợp đồng với Arsenal đến hết mùa giải năm sau. Tuy nhiên, sau những gì nhà cầm quân 44 tuổi làm được, việc gia hạn được xem là bước đi gần như tất yếu.

“Nếu phải chọn ra một cá nhân xứng đáng nhận toàn bộ công lao cho thành công này, tôi sẽ dành 100% cho Mikel, ban huấn luyện và các cầu thủ", Kroenke khẳng định.

Ông chủ Stan Kroenke cùng con trai Josh Kroenke rước cúp vô địch Premier League ra sân, trước lễ trao cúp cho Arsenal.

Mùa giải năm nay của Arsenal có thể trở nên hoàn hảo hơn khi họ chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League Final gặp Paris Saint-Germain vào cuối tuần này. Nếu đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, đội bóng Bắc London sẽ tiếp tục tạo ra cú hích lớn cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Dù vậy, Kroenke khẳng định mục tiêu của Arsenal sẽ không thay đổi, bất chấp kết quả trận chung kết ra sao.

“Ngay cả khi chúng tôi đạt được thành công lớn, điều đó cũng không làm thay đổi con người hay định hướng của CLB", ông nói. “Chúng tôi hiểu rằng sau mọi danh hiệu, mặt trời vẫn mọc vào ngày hôm sau. Bạn phải lập tức quay lại làm việc bởi luôn có rất nhiều đội bóng muốn đuổi kịp mình, đặc biệt là ở Premier League".

Ông cũng nhấn mạnh Arsenal sẽ tiếp tục mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm duy trì vị thế cạnh tranh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách tăng cường lực lượng vì hiểu rằng các đối thủ xung quanh cũng sẽ mạnh lên. Nếu bạn không liên tục phát triển và cải thiện, điều đó đồng nghĩa bạn đang đứng yên", Kroenke nói.

Arsenal sẽ chạm trán PSG trong trận chung kết Champions League diễn ra tại Budapest (Hungary) ngày 30/5. Nếu đăng quang, Mikel Arteta sẽ trở thành HLV đầu tiên trong 139 năm tồn tại đưa “Pháo thủ” lên ngôi tại Champions League.

