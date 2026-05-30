PSG vs Arsenal: Những điểm ‘nóng’ định đoạt cục diện trận chung kết Champions League

TPO - Trận chung kết UEFA Champions League giữa PSG và Arsenal là màn đối đầu cá nhân đỉnh cao giữa những cầu thủ hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại. Dưới đây là ba cuộc đối đầu có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

Khvicha Kvaratskhelia - Cristhian Mosquera

Tiền đạo cánh trái Kvaratskhelia đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với mọi hàng phòng ngự tại vòng loại trực tiếp UEFA Champions League mùa này. Cầu thủ tấn công đến từ Georgia có số lần tham gia vào bàn thắng nhiều nhất trong số các cầu thủ ở vòng loại trực tiếp mùa này (10). Anh cũng là người đầu tiên ghi bàn hoặc kiến ​​tạo trong bảy lần ra sân liên tiếp ở vòng loại trực tiếp UEFA Champions League trong một mùa giải.

Kvaratskhelia có khả năng bứt tốc và qua người ấn tượng, sử dụng tốt chân không thuận, thường xuyên tung ra những cú dứt điểm uy lực. Màn trình diễn đỉnh cao nhất của anh ở mùa giải này đến trong trận đấu với Bayern Munich ở vòng bán kết. Có thể nói rằng một mình anh đã hoàn toàn "nghiền nát" hành lang cánh phải của đội bóng xứ Bavaria. Kvaratskhelia ghi 2 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo sau 2 lượt trận, liên tục khiến các hậu vệ phải Stanisic, Laimer và trung vệ Upamecano phải vất vả chống đỡ.

Kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng thể chất ấn tượng giúp Kvaratskhelia dễ dàng vượt qua các hậu vệ của Bayern Munich trong các tình huống đối đầu trực diện. Anh sẽ tiếp tục trở thành mũi tấn công chính của PSG trong trận chung kết với Arsenal. Hậu vệ Mosquera nhiều khả năng sẽ được giao trọng trách theo kèm số 7 bên phía PSG. Do Ben White sẽ nghỉ hết mùa giải vì chấn thương, trong khi hậu vệ phải số 1 của đội bóng là Jurrien Timber đang trong quá trình bình phục chấn thương, HLV Arteta nhiều khả năng sử dụng cầu thủ 21 tuổi Christian Mosquera ở trận chung kết.

Liệu Mosquera có thể ngăn chặn được Kvaratskhelia?

Cuộc đối đầu giữa Mosquera và Kvaratskhelia có thể định đoạt kết quả của trận đấu. Mikel Arteta chắc chắn biết Kvaratskhelia đặc biệt nguy hiểm và chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ chỉ đạo trung vệ lệch phải Saliba thường xuyên dạt ra biên để bọc lót, thậm chí yêu cầu tiền đạo cánh phải Bukayo Saka lùi về tạo thành những tình huống 2 đối 1.

Vitinha - Declan Rice

Cuộc thư hùng đáng chờ đợi giữa hai trong số các tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Hai cầu thủ này có phong cách thi đấu hoàn toàn đối lập với nhau. Vitinha là tiền vệ nhỏ con, sở hữu kỹ năng chuyền bóng tinh tế và có độ chính xác rất cao. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã hoàn thành 1448 đường chuyền tại UEFA Champions League mùa này, vượt qua kỷ lục trước đó do Xavi thiết lập vào mùa giải 2012/2013.

Vitinha là cầu thủ không thể thiếu trong cách vận hành chiến thuật của HLV Luis Enrique. Anh là "nhạc trưởng" của PSG, luân chuyển trái bóng đến mọi vị trí trên sân và thực hiện những đường chuyền tạo ra cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Tuy nhiên, Vitinha có thể gặp khó khăn trong trận chung kết khi phải đối đầu với Declan Rice.

Tiền vệ người Anh đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp, là trụ cột của Arsenal trong hành trình vô địch Premier League và tiến đến trận đấu cuối cùng tại Champions League. Rice là mẫu tiền vệ giàu sức mạnh thể chất, rất mạnh mẽ trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Cầu thủ của Arsenal cũng nổi bật ở khả năng tịnh tiến bóng bằng những pha đi bóng dũng mãnh, xộc thẳng vào khu vực trung lộ của đối phương.

Một thứ vũ khí lợi hại của Rice có thể giúp Arsenal khai thông thế bế tắc là khả năng sút phạt và thực hiện các tình huống tạt bóng từ phạt góc. Anh có cái cổ chân rất dẻo, điều đó cho phép Rice thực hiện các cú sút phạt và các pha treo bóng có độ xoáy rất lớn.

Ousmane Dembele - Gabriel Magalhaes

Đương kim Quả Bóng Vàng Ousmane Dembele là mẫu tiền đạo hoạt động rất rộng, anh thường dạt ra cánh phải hoặc lùi về khu vực giữa sân, len lỏi vào khoảng trống giữa tuyến hậu vệ - tiền vệ. Dembele không còn bùng nổ như ở mùa giải trước, nhưng vẫn là "quân bài" quan trọng của HLV Luis Enrique. Dembele có sự năng nổ trong khả năng pressing, hỗ trợ phòng ngự và đặc biệt nguy hiểm khi có bóng trong chân. Cầu thủ người Pháp rê bóng rất xuất sắc bằng cả hai chân, điều này khiến các hậu vệ gần như không thể đoán trước được ý đồ của anh trong các pha xử lý bóng.

Khả năng dứt điểm của Dembele cũng được cải thiện đáng kể sau 3 mùa giải thi đấu dưới sự huấn luyện của Luis Enrique. Dembele hiện có 60 bàn sau 133 trận cho PSG, đạt hiệu suất 0.45 bàn thắng mỗi trận đấu. Vì thế, trọng trách theo kèm ngôi sao người Pháp sẽ thuộc về trung vệ Gabriel. Anh là một trong những trung vệ hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Cầu thủ người Brazil có thể chất ấn tượng, sải chân dài, khả năng phán đoán và có thể chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt. Một khả năng nữa của Gabriel có thể giúp Arsenal "mở khóa trận đấu" đó là khả năng không chiến. Trung vệ người Brazil đã ghi được rất nhiều bàn thắng bằng đầu khi lên tham gia tấn công ở các tình huống phạt góc Nhiệm vụ của Gabriel trong trận chung kết là hạn chế khả năng tạo đột biến của Dembele.

Hai cầu thủ này sẽ thường xuyên đối đầu với nhau do Dembele thường xuyên hoạt động ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của PSG, trong khi Gabriel là trung vệ lệch trái của Arsenal.

