Nhận định Mexico vs Australia, 09h00 ngày 31/5: Tổng duyệt trước ngày hội lớn

TPO - Nhận định bóng đá Mexico vs Australia, Giao hữu tiền World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mexico và Australia sẽ có màn chạm trán đáng chú ý vào cuối tuần này trong trận giao hữu mang ý nghĩa tổng duyệt trước World Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Javier Aguirre, El Tri đang duy trì phong độ khá ổn định. Đây là nhiệm kỳ thứ ba của chiến lược gia 66 tuổi trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia và ông vẫn chưa phải nhận thất bại nào trong năm 2026. Trong sáu trận đấu gần nhất, Mexico giành được bốn chiến thắng, đồng thời xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn khi chỉ để lọt lưới đúng một bàn.

Khả năng kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả cũng là điểm mạnh nổi bật của Mexico dưới thời Aguirre. Kể từ khi ông trở lại nắm quyền, đội bóng áo xanh chưa từng thua trong bất kỳ trận đấu nào mà họ là đội mở tỷ số. Lần gần nhất Mexico đánh rơi lợi thế dẫn bàn và phải nhận thất bại là dưới triều đại của Jaime Lozano, khi họ thua Colombia 2-3 trong một trận giao hữu diễn ra năm 2023.

Dù vậy, Mexico vẫn còn nhiều điều phải cải thiện khi thi đấu trên đất Mỹ. Đội bóng này không thắng ở năm trận quốc tế gần nhất diễn ra tại đây, trong đó có hai thất bại ở ba lần ra sân gần đây nhất. Ngoài ra, thành tích đối đầu với các đại diện châu Á cũng không thực sự khả quan khi họ chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất trước các đội bóng đến từ khu vực này. Chiến thắng hiếm hoi đó là trận thắng 2-0 trước Saudi Arabia tại Gold Cup năm ngoái.

Ở phía đối diện, Australia bước vào trận đấu với tâm lý tích cực hơn nhiều so với giai đoạn cuối năm 2025. Sau khi khép lại năm cũ bằng ba thất bại liên tiếp, đoàn quân của HLV Tony Popovic đã tìm lại sự tự tin bằng hai chiến thắng liên tiếp gần đây. Trong chuỗi trận đó, Socceroos ghi tới sáu bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần.

Tuy nhiên, sân chơi trên đất Mỹ chưa bao giờ mang đến nhiều niềm vui cho đội bóng xứ chuột túi. Australia đã để thua cả ba trận gần nhất tại quốc gia này và vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên đất Mỹ kể từ đầu thế kỷ XXI.

Điểm đáng chú ý là phần lớn thành công của Australia trong hơn một năm qua đều đến khi họ có bàn mở tỷ số. Kể từ đầu năm 2025, cả bảy chiến thắng của Socceroos đều diễn ra trong những trận đấu họ vượt lên dẫn trước. Trong cùng khoảng thời gian đó, Australia chỉ một lần thất bại sau khi ghi bàn trước, đó là trận thua 1-2 trước United States trong trận giao hữu hồi tháng 10.

Xét các cuộc chạm trán với các đại diện khu vực CONCACAF, Australia cũng sở hữu những tín hiệu tích cực khi thắng hai trong ba trận gần nhất. Đáng chú ý, chiến thắng gần đây nhất của họ trên đất Bắc Mỹ là trận thắng 1-0 trước Canada tại Montreal vào tháng 10 năm ngoái.

Lịch sử đối đầu cũng phần nào mang lại sự tự tin cho Socceroos. Australia thắng hai trong ba lần gặp Mexico gần nhất và chỉ thua một trong bảy cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội. Thất bại duy nhất của họ trước Mexico trong giai đoạn đó là trận thua đậm 0-3 diễn ra từ năm 1970. Với những gì hai đội đang thể hiện, màn so tài sắp tới hứa hẹn sẽ là phép thử giá trị trước khi cả hai bước vào chiến dịch World Cup 2026.

Mexico: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Ed. Alvarez, Romo; Pineda, Chavez, Quinones; Berterame.

Australia: Ryan; Italiano, Trewin, Circati, Degenek, Rowles; Metcalfe, O’Neill, Robertson, Mabil; Boyle.

Dự đoán tỷ số Mexico 1-1 Australia