Chung kết Champions League: HLV Arteta báo tin cực vui cho fan Arsenal

Huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận hậu vệ Jurrien Timber hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng đá chính trong trận chung kết Champions League với PSG. Sự trở lại kịp thời của hậu vệ Hà Lan mang đến cú hích lực lượng quan trọng cho Arsenal trước thềm đại chiến tại Budapest. Trước đó, Arsenal mất Ben White vì chấn thương. Timber là hậu vệ phải đúng nghĩa duy nhất là HLV Arteta đang nắm trong tay.

Jurrien Timber vắng mặt từ giữa tháng 3, sau khi dính chấn thương háng trong chiến thắng 2-0 trước Everton tại Premier League. Khoảng trống Timber để lại bên hành lang phải từng được Ben White khỏa lấp xuất sắc, trước khi cầu thủ người Anh nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối.

HLV Arteta phải "vá" tạm cánh phải bằng các phương án đóng thế như Cristhian Mosquera hay thậm chí là kéo tiền vệ Martin Zubimendi xuống đá hậu vệ biên. Do đó, sự trở lại của Timber đặc biệt quý giá cho trận chung kết Champions League, vốn là nơi Arsenal sẽ chịu áp lực tấn công lớn khi PSG có Nuno Mendes và Khvicha Kvaratskhelia.

Nhiệm vụ trọng tâm của hậu vệ này trong trận chung kết sắp tới là khóa chặt ngòi nổ Kvaratskhelia bên cánh trái của PSG. Cựu cầu thủ Napoli đang thể hiện phong độ hủy diệt tại vòng knock-out Champions League với 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 8 lần ra sân. Ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa trước, Timber từng đối đầu Kvaratskhelia và chơi tròn vai.

Arsenal tiến vào chung kết Champions League sau 20 năm. Trước đó, đoàn quân của Arsene Wenger chạm trán Barca ở chung kết Champions League 2005/06 và nhận thất bại 1-2. Với PSG, đây là lần thứ 2 liên tiếp gã nhà giàu bóng đá Pháp góp mặt ở trận cuối cùng tại cúp C1. PSG được đánh giá là đội mạnh hơn về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm. Nhưng Arsenal cũng không phải tay vừa khi đang giữ thành tích bất bại từ đầu Champions League 2025/26 và sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất.