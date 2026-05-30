Thể thao

Cựu tuyển thủ Italia đổi quốc tịch sát giờ để dự World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Volpato đã hoãn việc chuyển quốc tịch để hy vọng được khoác áo tuyển Italia tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, khi mà Azzurri trải qua lần thứ 3 liên tiếp lỡ hẹn Cúp thế giới, cựu tiền vệ của AS Roma buộc phải “quay xe” để khoác áo đội tuyển Australia.

Tiền vệ Cristian Volpato đã chính thức được FIFA phê duyệt đơn xin chuyển đổi quốc tịch sang Australia, qua đó mở đường để tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Volpato sinh ra và lớn lên tại Sydney. Anh chuyển đến Italia vào năm 2020 để gia nhập học viện trẻ của AS Roma trước khi khoác áo Sassuolo và có nhiều năm cống hiến cho các đội trẻ của bóng đá xứ mỳ ống.

Sở dĩ Volpato có thể chọn 2 đội tuyển vì anh khai sinh ở Australia nhưng cha mẹ là người Ý. Năm 2022, Australia từng ngỏ lời mời anh lên khoác áo đội tuyển nhưng khi đó, cầu thủ mới 18 tuổi này từ chối.

Đơn giản, Volpato muốn đợi cơ hội khoác áo Azzurri, màu áo được coi là danh giá hơn. Trong quãng thời gian từ Qatar 2022 tới Bắc Mỹ 2026, Volpato đầu quân cho các đội trẻ từ U19 đến U21 Italia. Anh liên tục giữ vai trò quan trọng ở đội bóng này.

Anh tiếp tục đợi đến vòng loại World Cup 2026. Nhưng sau khi biết Azzurri không thể giành vé, tiền vệ của Sassuolo đã xúc tiến đổi quốc tịch. Volpato đã xin hộ chiếu Australia thành công.

Mới nhất, cầu thủ này làm thủ tục đổi Liên đoàn quản lý từ Italia sang Australia. FIFA vừa chấp thuận đề nghị và Volpato cũng lập tức bay sang Los Angeles để hội quân cùng đội tuyển Australia (anh có tên ở danh sách sơ bộ).

Quyết định bước ngoặt được đưa ra ngay trước thời điểm HLV Tony Popovic chốt danh sách chính thức của đội tuyển Australia. Sự bổ sung mang tên Volpato, nếu có, hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh tấn công cho Socceroos. Mùa vừa qua, anh ra sân 24 trận ở Serie A, in dấu giày vào 6 bàn gồm 4 kiến tạo. Tại World Cup, Australia sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Paraguay ở bảng D.

