PSG bảo vệ ngai vàng Champions League: 'Hủy diệt' cả châu Âu, bước chân vào ngôi đền huyền thoại

TPO - Trận chung kết Champions League khép lại với một kịch bản ngập tràn cảm xúc. Không có bất ngờ nào dành cho Arsenal, bởi PSG đã chứng minh sức mạnh tấn công của họ là một thế lực không thể cản bước. Chức vô địch này kết thúc một hành trình kỳ vĩ của PSG, nơi họ vượt qua những vật cản khó chịu nhất châu Âu. Và chức vô địch này cũng giúp họ sánh vai Real Madrid huyền thoại.

Bằng chiến thắng trên chấm luân lưu trước đại diện nước Anh, gã nhà giàu thủ đô nước Pháp chính thức ngự trị trên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu. Chức vô địch này là lời khẳng định đanh thép cho triết lý "lấy công bù thủ" của PSG.

PSG mùa giải năm nay đích thực là một cỗ máy tấn công không thể kiểm soát. Ngay cả có không ghi bàn bùng nổ ở trận chung kết thì đại diện nước Pháp vẫn hiên ngang sở hữu những thống kê ghi bàn ấn tượng nhất Champions League mùa giải 2025/26.

Họ là đội ghi bàn nhiều nhất (45 lần phá lưới đối thủ), sở hữu trận thắng nhiều bàn nhất chiến dịch (7-2 trước Leverkusen và 5-4 trước Bayern), có nhiều trận đấu ghi tối thiểu 5 bàn nhất (4 trận: gồm 7-2 trước Leverkusen và 5-4 trước Bayern, 5-2 trước Chelsea, 5-3 trước Tottenham).

Sức mạnh hỏa lực của họ khủng khiếp đến mức, triết lý bóng đá của đội bóng này dường như đã được tối giản thành một mệnh đề duy nhất và đầy kiêu ngạo: Ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ số bàn thua nào mà đối thủ có thể tạo ra.

Vì thực tế, hàng phòng ngự của PSG chưa bao giờ mang lại sự an tâm cho người hâm mộ. Họ để thủng lưới vô số kể xuyên suốt giải đấu, từ những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn, sự lơi lỏng trong khâu chống bóng bổng cho đến sự thiếu đồng bộ trong hệ thống lùi sâu bọc lót.

Có những trận đấu, mảnh lưới của PSG rung lên đến 3-4 lần. Thế nhưng, mọi lỗ hổng nơi tuyến dưới đều bị lu mờ hoàn toàn bởi sự thăng hoa rực rỡ và sức công phá vô tận của mặt trận tấn công. Bất chấp hàng thủ liên tục đặt đội bóng vào thế rượt đuổi tỷ số đầy rủi ro, những siêu sao tuyến trên vẫn luôn biết cách lên tiếng đúng lúc.

Họ dùng tốc độ xé gió, kỹ thuật cá nhân thượng thừa và nhãn quan chiến thuật sắc bén để xé toang mọi hệ thống phòng ngự kiên cố nhất, kể cả khối bê tông kỷ luật mà Arsenal đã dày công xây dựng trong trận chung kết, qua đó mang về chiến thắng nghẹt thở.

Điều làm nên giá trị thực sự và sức nặng cho chiếc cúp tai voi của PSG chính là hành trình vĩ đại mà họ đã đi qua. Trái ngược hoàn toàn với con đường tương đối bằng phẳng, êm ả của Arsenal ở nhánh đấu đối diện - nơi Pháo thủ chỉ phải giải mã những hiện tượng ngựa ô hay những đội bóng không cùng đẳng cấp (Sporting, Leverkusen…) đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã phải sắm vai những chiến binh sinh tồn thực thụ từ những ngày đầu tiên.

Họ rơi vào một nhánh đấu được ví như "tử thần", một con đường máu nơi quy tụ những thế lực đáng sợ nhất lục địa già. Từ Bayern Munich, Liverpool hay Chelsea, tất cả đều phải cúi đầu trước sức tấn công vũ bão của đại diện nước Pháp.

Bayern hùng mạnh vẫn bị PSG hạ đo ván

PSG không chọn cách chơi rình rập, nhún nhường hay phòng ngự tiêu cực trước các ông lớn. Ngược lại, họ kiêu hãnh dùng chính thứ bóng đá tấn công áp đặt, dồn ép đối thủ đến nghẹt thở để tự mình định đoạt trận đấu. Chức vô địch giành được trên xác của những gã khổng lồ sừng sỏ nhất đã chứng minh một chân lý vĩnh cửu: Khi sức mạnh tấn công đạt đến cảnh giới tối cao, nó đủ sức nghiền nát mọi chướng ngại vật khó nhằn nhất trên đường tới bục vinh quang.

Chiến thắng trước Arsenal trong đêm chung kết rực lửa không đơn thuần chỉ mang về thêm một danh hiệu trong phòng truyền thống, mà nó còn đánh dấu một cột mốc lịch sử vĩ đại, định hình lại vị thế của PSG trên bản đồ bóng đá thế giới. Vì PSG đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Cần nhớ rằng, kể từ khi giải đấu danh giá nhất lục địa già đổi tên thành Champions League và nâng cấp thể thức vào năm 1992, lời nguyền dành cho nhà đương kim vô địch luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, một rào cản vô hình nhưng vững chắc đến đáng sợ.

Xuyên suốt hơn 3 thập kỷ thăng trầm qua, ngoại trừ cú hat-trick vô tiền khoáng hậu của thế lực Real Madrid dưới bàn tay ma thuật của Zinedine Zidane, không một đội bóng nào có thể giữ lại được chiếc cúp bạc trong tay 2 năm liên tiếp.

Ngoài Real Madrid, PSG là đội duy nhất bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

Những tập thể vĩ đại bậc nhất lịch sử như Barcelona của Pep Guardiola, cỗ xe tăng Bayern Munich của Jupp Heynckes hay đế chế Manchester United kiêu hùng của Sir Alex Ferguson đều đã thử và gục ngã đầy cay đắng trước lời nguyền nghiệt ngã này.

Chính vì lẽ đó, việc sánh ngang với kỷ lục tưởng chừng như độc tôn của Real Madrid đã nâng tầm vóc của PSG lên một vị thế hoàn toàn mới, một đẳng cấp của những bậc quân vương. Giờ đây, họ không còn bị gắn mác là một "gã nhà giàu mới nổi" chỉ biết vung tiền mua danh hiệu quốc nội, cũng không còn là những kẻ yếu bóng vía, thiếu bản lĩnh thường xuyên sụp đổ đau đớn ở những thời khắc sinh tử tại sân chơi châu lục.

Chiến dịch bảo vệ ngôi vương đầy ngoạn mục này là minh chứng rõ nét nhất, thuyết phục nhất cho sự trưởng thành vượt bậc về mặt bản lĩnh, độ quái và tâm lý thi đấu của toàn đội. Trong những thời khắc ngặt nghèo nhất của giải đấu, khi phải đối mặt với áp lực nghìn cân từ lịch sử, sức ép truyền thông và sự kháng cự mãnh liệt từ các đối thủ đẳng cấp cao, PSG đã không hề run sợ.

Thay vào đó, họ thể hiện một cái đầu lạnh như băng và một trái tim nóng bỏng, kiên định duy trì thứ bóng đá tấn công cống hiến nhưng vô cùng sắc sảo và thực dụng ở những nhịp chạm cuối cùng. Đăng quang một lần có thể nhờ vào may mắn, nhờ một nhánh đấu thuận lợi hay phong độ thăng hoa nhất thời của một vài cá nhân kiệt xuất, nhưng bảo vệ thành công ngai vàng tại chiến dịch khốc liệt nhất hành tinh thì chắc chắn phải là kết tinh của một đẳng cấp vĩnh cửu, sự đồng lòng tuyệt đối và một khát khao chinh phục không giới hạn.

Đại diện nước Pháp đã tự tay đập tan mọi giới hạn của chính mình, phá vỡ những định kiến đã đeo bám và kìm hãm họ suốt hơn một thập kỷ qua. Bằng sức mạnh tấn công hủy diệt không thể cản phá và bản lĩnh thép của những nhà vô địch đích thực, PSG đã khẳng định trước toàn thế giới rằng họ chính là một đế chế mới, họ đã bước vào ngôi đền mà trước đó chỉ có Real Madrid ngự trị.