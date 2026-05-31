Cổ động viên PSG đập phá, dùng súng tấn công cảnh sát trong đêm đội nhà đăng quang

TPO - Kịch bản CĐV quậy phá sau trận chung kết Champions League một lần nữa khiến cảnh sát Paris phải trải qua một ngày làm việc vất vả. Họ đã phải dùng hơi cay dẹp loạn, tiến hành hàng loạt vụ bắt giữ sau khi PSG chiến thắng Arsenal vào rạng sáng nay.

PSG vừa bảo vệ thành công ngôi vương Champions League sau trận chung kết nghẹt thở với Arsenal. Cú sút phạt đền hỏng ăn của Gabriel đã mang về chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu cho đại diện nước Pháp (hai đội hòa 1-1 sau 120 phút).

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng chục ngàn người hâm mộ PSG đã đổ ra đường phố. Tháp Eiffel rực sáng rực rỡ, và một cuộc diễu hành khổng lồ với sự tham gia của hàng ngàn người dọc đại lộ Champs-Elysées lập tức được lên kế hoạch để vinh danh thầy trò HLV Luis Enrique.

Thế nhưng, niềm hân hoan tột độ đó không được kéo dài trọn vẹn. Theo xác nhận từ giới chức Pháp, nhiều vụ bạo loạn đã diễn ra khiến cảnh sát phải dùng biện pháp mạnh. Tại phố Rue de Rivoli, những thanh niên bịt mặt giao tranh với cảnh sát chống bạo động. Vụ việc tồi tệ nhất xảy ra gần đại lộ Champs Elysée khi một chiếc xe lao thẳng vào nhóm người hâm mộ.

CĐV đốt xe ăn mừng tại quảng trường Trocadero

Ở quảng trường Trocadero, các CĐV đã đốt cháy một chiếc xe để gần đó. Họ nhảy múa bên cạnh ngọn lửa bất chấp cảnh sát đã dùng hơi cay giải tán đám đông. Vài tiệm bánh và nhà hàng cũng bị hư hại trên đại lộ Versailles, thuộc quận 16. Tại ga tàu điện ngầm Etienne Marcel, các sĩ quan cảnh sát đã bị nhắm bắn bằng đạn pháo và súng cối. Cho đến nay, có 1 sĩ quan bị thương.

Để lập lại trật tự cho thành phố, lực lượng chống bạo động buộc phải dùng đến vòi rồng và hơi cay để giải tán các đám đông quá khích. Truyền thông địa phương ghi nhận 39 người đã bị đưa về đồn (số liệu tính đến thời điểm kết thúc chung kết), trong đó nhiều đối tượng bị giam giữ khẩn cấp với các cáo buộc tàng trữ pháo nổ, tấn công người thi hành công vụ và gây rối trật tự.

Ban lãnh đạo PSG ngay lập tức phát đi thông cáo lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực, khẳng định chức vô địch phải là niềm vui chung và sự man rợ của một nhóm thiểu số đã bôi nhọ hình ảnh đội bóng. Tuy nhiên, NHM không có dấu hiệu dừng lại. Chắc chắn các con số về thiệt hại của Paris và số người bị bắt sẽ còn gia tăng.

Các vụ bắt giữ đã được tiến hành (ảnh AFP)

CĐV đập phá nhiều góc phố ở Paris