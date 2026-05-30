Nhận định Hàn Quốc vs Trinidad & Tobago, 08h00 ngày 31/5: Chiến binh Taegeuk sửa sai

TPO - Nhận định bóng đá Hàn Quốc vs Trinidad & Tobago, giao hữu tiền World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hàn Quốc sẽ bước vào trận đấu giao hữu quan trọng trên đất Mỹ. Trận cầu tới không chỉ là dịp để hai đội cọ xát mà còn mang ý nghĩa vô cùng lớn trong quá trình khởi động cho chiến dịch World Cup của đại diện AFC.

Nhận định trước trận đấu Hàn Quốc vs Trinidad & Tobago

Hàn Quốc bước vào cuộc đối đầu với áp lực không nhỏ khi họ đang đứng trước thất bại thứ 3 liên tiếp - điều tồi tệ chưa từng xảy ra với đội bóng này kể từ tháng 6/2018. Hồi tháng 3 vừa qua, thầy trò Hong Myung-bo đã trải qua 2 trận giao hữu đầy thất vọng.

Họ mở màn lịch trình năm nay bằng trận thua bẽ bàng 0-3 trước sức mạnh thể chất của Bờ Biển Ngà vào ngày 28, làm đứt mạch 3 chiến thắng liên tiếp. Chỉ vài ngày sau, họ tiếp tục để thua tuyển Áo với tỷ số tối thiểu. 2 thất bại ấy cho thấy Hàn Quốc vẫn còn bộn bề nỗi lo trước thềm VCK.

Trận đấu với Trinidad & Tobago mang tính chất như một bước đệm hoàn hảo. Hàn Quốc cần nhanh chóng xốc lại tinh thần, tìm lại nhịp độ và sự tự tin để sẵn sàng cho chiến dịch World Cup sắp tới.

Tại giải đấu năm nay, Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng với Nam Phi, Cộng hòa Séc và đội đồng chủ nhà Mexico. Mục tiêu của đại diện châu Á không gì khác ngoài việc vượt qua thành tích lọt vào vòng 16 đội từng làm được tại giải đấu năm 2022. Mà để hoàn thành mục tiêu, rõ ràng Hàn Quốc phải có bước chạy đà đủ tin tưởng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hàn Quốc vs Trinidad & Tobago

Trái ngược với đối thủ đang chuẩn bị cho World Cup, Trinidad & Tobago chỉ có thể đóng vai "quân xanh". Đội bóng của HLV Dwight Yorke đã phải nói lời chia tay với giấc mơ World Cup sau một chiến dịch vòng loại mờ nhạt, nơi họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại bảng B với vỏn vẹn 7 điểm sau 6 vòng.

Kể từ chiến dịch đó, đại diện đến từ vùng Caribe liên tục trượt dài trong khủng hoảng. Họ đã để thua cả 3 trận gần nhất, bao gồm hai thất bại liên tiếp trước Venezuela và Gabon trong khuôn khổ FIFA Series hồi tháng 3. Đoàn quân của HLV Dwight Yorke đang trải qua chuỗi 4 trận giao hữu không biết mùi chiến thắng. Tính rộng hơn, đội bóng này chỉ biết hoà và thua 12 trên tổng số 13 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường trong 1 năm qua (thua 6, hòa 6).

Đây mới chỉ là lần đọ sức thứ hai trong lịch sử giữa hai quốc gia. Lần đầu tiên cách đây đã 22 năm, trong trận giao hữu vào tháng 7/2004 tại Seoul. Cựu danh thủ Cha Du-ri từng mở tỷ số ở phút 52 cho Hàn Quốc, trước khi Jason Scotland gỡ hòa ấn định tỷ số 1-1 cho Trinidad & Tobago. Về mặt phong độ giao hữu, bất chấp những vấp ngã gần đây, Hàn Quốc vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm khi chỉ thua 3, thắng tới 8 trong 14 trận giao hữu gần nhất. Cộng với lực lượng vượt trội, họ đủ khả năng giành chiến thắng ở trận đấu này.