Xem trực tiếp chung kết Champions League PSG vs Arsenal khi nào, ở đâu?

TPO - Lúc 23h00 hôm nay, trận chung kết Champions League giữa PSG vs Arsenal sẽ diễn ra. Màn so tài đỉnh cao này sẽ khép lại một mùa giải sôi động cấp CLB, nhường chỗ cho sân chơi đội tuyển quốc gia.

PSG và Arsenal đã chứng tỏ họ là những ứng viên nặng ký nhất cho chiếc cúp bạc năm nay. Trên hành trình đã qua, cả 2 đi trên 2 con đường khác nhau, trình diễn những lối chơi khác nhau nhưng một điều giống nhau là họ đều chinh phục mọi đối thủ bằng sự áp đảo, bằng những kết quả thuyết phục.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Luis Enrique, PSG đã rũ bỏ hình ảnh phụ thuộc vào các ngôi sao để trở thành một tập thể gắn kết. Vị thế nhà đương kim vô địch được họ khẳng định bằng hàng công rực sáng nhất giải đấu với 44 bàn thắng, nhiều nhất giải.

Lối chơi pressing tầm cao, tấn công trực diện và tính đột biến từ những ngòi nổ như Ousmane Dembele giúp đại diện nước Pháp cuốn phăng nhiều đối thủ lớn. Tuy nhiên, điểm yếu của PSG lại nằm ở hàng phòng ngự đôi lúc còn thiếu sự tập trung.

Trái ngược với sự bùng nổ của đối thủ, hệ thống vận hành của Arsenal được xây dựng dựa trên sự kỷ luật và cấu trúc phòng ngự vững như bàn thạch. Thầy trò Mikel Arteta mới chỉ phải nhận vỏn vẹn 6 bàn thua tại Champions League năm nay, ít nhất giải.

Arsenal chỉ nhận trung bình 0,43 bàn thua/trận ở Champions League 2025/26

Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểm soát không gian và khả năng bóp nghẹt lối chơi đối phương đã giúp Pháo thủ đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Khát khao lên đỉnh vinh quang sau 20 năm lỡ hẹn sẽ là thứ vũ khí tinh thần vô giá của đại diện thủ đô London.

Cuộc đối đầu này là bài test cực đại cho cả hai. PSG muốn đẩy cao nhịp độ, phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương bằng tốc độ. Trong khi đó, Arsenal sẽ giăng ra thế trận chặt chẽ, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm để trừng phạt bằng phản công hoặc tình huống cố định. 2 trường phái, 2 cách tiếp cận trận đấu, hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm khó quên cho NHM.

Các CĐV Việt Nam có thể xem trực tiếp màn so tài đỉnh cao này trên hai kênh TV360+1 và ON Football HD. Ngoài ra, báo điện tử Tiền Phong cũng đưa tin nhanh nhất về trận đấu, tường thuật từng diễn biến trên sân bóng.