Thể thao

HLV Slot rời Liverpool: Lộ diện ứng viên số 1 dẫn dắt The Kop

Hương Ly

TPO - HLV Arne Slot và ban lãnh đạo Liverpool không có tiếng nói chung sau cuộc họp gần nhất. Vị chiến lược gia này sẽ rời sân Anfield ngay lập tức.

Theo nguồn tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, triều đại của HLV Slot tại nửa đỏ vùng Merseyside đã kết thúc. Đôi bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Ngay lập tức, giới thượng tầng Liverpool xúc tiến tìm kiếm HLV mới và họ đã có lựa chọn số 1 là Andoni Iraola.

HLV Iraola đã chia tay Bournemouth sau mùa giải 2025/2026. Tại Premier League mùa trước, Iraola giúp Bournemouth cán đích với vị trí thứ 6 và giành vé dự Europa League. Đoàn quân của HLV Iraola đã ở rất gần tấm vé dự Champions League một bước chân, song cuối cùng không chạm tới vì Aston Villa xếp thứ 4 chung cuộc.

HLV Iraola, 43 tuổi, ngồi ghế HLV Bournemouth từ năm 2023. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được đánh giá có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, phù hợp cho CLB triển khai thế trận với cường độ pressing mạnh mẽ như Liverpool. Khi Iraola tuyên bố rời Bournemouth, đã rộ lên thông tin ông là ứng viên số một ngồi "ghế nóng" tại sân Anfield.

Trở lại với câu chuyện của HLV Slot, khi mùa giải 2025/26 khép lại, các trang báo Anh đưa tin ban lãnh đạo Liverpool vẫn tin tưởng chiến lược gia người Hà Lan. Nhiều CĐV Liverpool thất vọng thì thông tin Slot sẽ giữ vững chiếc ghế.

Slot là người được Liverpool chọn để kế vị Jurgen Klopp. Ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt "The Kop", Slot đưa CLB vô địch Premier League. Đến mùa thứ 2, chiến lược gia người Hà Lan được bơm hơn 300 triệu bảng để chiêu mộ các bản hợp đồng bom tấn như Alexander Isak, Florian Wirtz và Jeremie Frimpong.

Liverpool khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy khí thế nhưng càng thi đấu càng hụt hơi. Hai tân binh bom tấn là Isak và Wirtz hòa nhập chậm ở sân Anfield. Dàn cựu binh như Salah, Mac Allister, Van Dijk xuống phong độ trầm trọng. "The Kop" phải chật vật đến những vòng đấu cuối để đảm bảo một suất dự Champions League.

