Thể thao

Chưa đá chung kết Champions League, PSG đã công bố kế hoạch diễu hành nâng cúp

Đặng Lai

TPO - Nếu vượt qua Arsenal trong trận chung kết Champions League vào đêm nay, PSG sẽ tổ chức một lễ ăn mừng độc đáo. Thị trưởng thành phố Paris, thông qua tờ Le Parisien đã hé lộ kế hoạch này.

Điều độc đáo thứ nhất là trận chung kết còn chưa diễn ra nhưng phía đội bóng Pháp đã rất tự tin lên kế hoạch ăn mừng. Theo tờ Le Parisien, buổi lễ này được thông qua sau cuộc họp giữa PSG, cảnh sát và thị trưởng Paris. Sự kiện ăn mừng ước tính sẽ đón từ 80.000 đến 100.000 CĐV đổ về quận 7 của thủ đô để vinh danh các người hùng.

Điều độc đáo thứ 2 là bữa tiệc, nếu được tổ chức, sẽ không diễn ra trên đại lộ Champs-Élysées như truyền thống. Thay vào đó, một buổi diễu hành tráng lệ chưa từng có sẽ được diễn ra ngay tại khu vực Champ-de-Mars, dưới chân tháp Eiffel biểu tượng.

Theo những thông tin rò rỉ từ Le Parisien thì thay vì ngồi trên xe bus mui trần quen thuộc, dàn sao của PSG bao gồm những tên tuổi như Ousmane Dembele, Marquinhos hay Bradley Barcola... sẽ đi bộ vinh danh, trên tay cầm theo cúp tai voi, dĩ nhiên là trong trường hợp họ thắng Arsenal.

Các cầu thủ PSG sẽ ăn mừng chức vô địch dưới chân tháp Eiffel

Tuyến đường dự kiến bắt đầu từ trường quân sự Ecole Militaire, đi qua cao nguyên Joffre và đại lộ Charles Risler, trước khi tiến vào trung tâm công viên. Cách thức di chuyển này được ví von như "một buổi trình diễn thời trang đầy phá cách và đậm chất nghệ thuật Pháp".

Đích đến của cuộc đi bộ là quảng trường Jacques Rueff, nơi một sân khấu khổng lồ rộng 250 mét vuông đã được lên kế hoạch lắp đặt. Tại đây, các cầu thủ sẽ dâng cao chiếc cúp danh giá trước hàng vạn khán giả. Phía sau lưng họ sẽ là khu vực bắn pháo hoa hoành tráng cùng bối cảnh tháp Eiffel.

Ban lãnh đạo PSG tin rằng sự kết hợp này sẽ tạo ra những khung hình mang tính biểu tượng vô cùng quyền lực, đủ sức lan tỏa và gây chấn động truyền thông toàn cầu. Bên cạnh việc chuẩn bị cho lễ hội lịch sử, các cơ quan chức năng cũng không quên nhấn mạnh đến yếu tố an ninh.

Một lượng lớn cảnh sát đã được huy động nhằm đảm bảo trật tự, ngăn chặn nguy cơ bạo loạn hay cướp bóc có thể xảy ra trong đám đông. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sự kiện tại Champ-de-Mars chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch ấn tượng nhất không chỉ của riêng bóng đá Pháp mà còn của lịch sử thể thao thế giới. Nhưng trước khi nghĩ đến khoảnh khắc đó, điều kiện tiên quyết là PSG buộc phải hạ Arsenal vào đêm nay.

#PSG #Champions League #diễu hành #Arsenal #tháp Eiffel #Arsenal vs PSG #chung kết C1

