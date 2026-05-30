1,5 tỷ dân Ấn Độ hồi hộp chờ bản quyền phát sóng World Cup 2026

TPO - Người dân Ấn Độ thở phào trước thông tin Zee Entertainment sắp thâu tóm thành công bản quyền phát sóng World Cup 2026. Dự kiến trong vài ngày tới, FIFA sẽ công bố bản quyền chính thức phát sóng World Cup 2026 tại đất nước đông dân nhất thế giới.

Zee Entertainment Enterprises (Zee) đóng vai "cứu tinh" của người dân Ấn Độ khi đang bước vào khâu đàm phán cuối cùng với FIFA để sở hữu bản quyền phát sóng và livestream World Cup 2026 tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Các trang báo Ấn Độ đồng loạt đưa tin thương vụ "bom tấn" này dự kiến chốt hạ vào đầu tuần tới, khép lại chuỗi ngày lo âu của người hâm mộ bóng đá xứ tỷ dân về nguy cơ không có bản quyền xem World Cup 2026. Zee đã đẩy mạnh quá trình đàm phán cùng FIFA khi World Cup 2026 đang đếm ngược đến những ngày cuối cùng trước "giờ G".

Trước thời điểm Zee nhập cuộc, câu chuyện bản quyền truyền hình World Cup 2026 tại Ấn Độ rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn. Ban đầu, FIFA giữ thái độ cứng rắn khi đưa ra mức giá chào bán lên tới gần 100 triệu USD cho một gói bản quyền cộng gộp hai kỳ World Cup 2026 và 2030. Sau đó, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới chấp nhận lùi bước, hạ mức giá sàn xuống khoảng 30 đến 35 triệu USD, nhưng khoản tiền này vẫn quá lớn so với khả năng chi trả của các đài địa phương.

Gói tiền khổng lồ được FIFA mời chào buộc những "ông lớn" truyền thông tại Ấn Độ lần lượt "giương cờ trắng", tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua. Liên doanh Reliance-Disney (JioStar) từng được xem là ứng cử viên sáng giá nhất chính thức từ bỏ sau khi chỉ chấp nhận trả tối đa 15 đến 20 triệu USD. Họ đánh giá World Cup 2026 đã tới gần, do đó rủi ro khi mua bản quyền từ FIFA cực lớn, dẫn đến việc thu hồi vốn thông qua quảng cáo là bất khả thi. Tập đoàn Sony tại Ấn Độ, sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng cũng quyết định không gửi lời đề nghị chính thức đến FIFA.

Zee gia nhập đường đua ở "phút 89" và trở thành phao cứu sinh cho tín đồ bóng đá ở Ấn Độ và cả FIFA. Zee chi tiền mạnh tay vì họ xem đây là cơ hội để thu hút sự chú ý, tái cơ cấu toàn bộ cho tổ chức. Cụ thể, Zee đang rục rịch ra mắt hệ sinh thái các kênh thể thao mới mang tên Unite8 Sports để tái định vị vị thế trên bản đồ truyền hình Ấn Độ. Việc sở hữu bản quyền World Cup 2026 được xem là một "cú hích" truyền thông hoàn hảo, tạo bệ phóng lý tưởng để quảng bá thương hiệu Unite8 Sports đến với hàng trăm triệu khán giả trên khắp cả nước.

Cú bắt tay cùng Zee sẽ tháo gỡ bài toán khiến FIFA đau đầu tại khu vực Nam Á suốt nhiều tháng qua. Dữ liệu thống kê chỉ ra tại kỳ World Cup 2022, khán giả Ấn Độ đóng góp gần 3% tổng người xem truyền hình trên toàn cầu, một con số mà FIFA không thể bỏ qua khi phân phối bản quyền đến các quốc gia. Người dân Ấn Độ giờ có thể nhẹ nhõm và đợi tin chính thức từ Zee, FIFA để yên tâm tận hưởng World Cup 2026 từ bản quyền truyền hình, vào đúng phút 89 trước ngày khai mạc.