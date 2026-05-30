Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Công Phượng trở lại V-League cùng Đồng Nai

Vĩnh Xuân

TPO - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Trường Tươi Đồng Nai trước Long An ở vòng 21 giải Hạng nhất Bia Sao Vàng 2025/26

diễn ra chiều 30/5. Kết quả đưa Trường Tươi Đồng Nai giành quyền thăng hạng V.League mùa giải năm sau.

anh-chup-man-hinh-2026-05-30-luc-181349.png
Công Phượng trở lại V.League trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai

Trước Long An đã trụ hạng, Trường Tươi Đồng Nai nhanh chóng áp đảo thế trận ngay khi nhập cuộc. Tuy nhiên sau hiệp 1 không có bàn thắng, phải chờ tới hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số.

Tình huống diễn ra phút 51 khi cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt 11m cho Đồng Nai. Alex Sandro không lỡ cơ hội ghi bàn, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Cách biệt được nhân đôi cho Trường Tươi Đồng Nai ở phút 64 khi Công Phượng thực hiện quả đá phạt góc và Lương Xuân Trường đánh đầu hạ thủ môn Long An. Chiến thắng 3-0 cho Trường Tươi Đồng Nai được ấn định phút 66 với pha làm bàn tinh tế của Nguyễn Công Phượng.

Với kết quả này, Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức đăng quang chức vô địch giải Hạng nhất với 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu. Cùng với cúp vô địch, Trường Tươi Đồng Nai sẽ giành quyền thăng hạng V.League mùa giải năm sau.

Suất play-off giành tấm vé thăng hạng thứ 2 thuộc về Bắc Ninh. Đối thủ của đội bóng này sẽ là CLB xếp thứ 13 LPBank V.League 2025/26 với 4 ứng viên được điểm danh gồm PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM và HAGL.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vĩnh Xuân
#Nguyễn Công Phượng #thặng hạng V.League #Trường Tươi Đồng Nai #HAGL #SHB Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe