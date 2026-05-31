Lịch sử World Cup 1970: Vinh quang vĩnh viễn thuộc về Brazil

Với đội hình được xem là hay nhất lịch sử World Cup, Brazil đã đè bẹp Italia tới 4-1 ở trận chung kết Mexico 1970 để vĩnh viễn đem về phòng truyền thống của mình chiếc Cúp vàng Jules Rimet.

Cúp vàng Jules Rimet mãi mãi ở lại với Brazil

Nhà vua trở lại

FIFA quy định, đội nào vô địch thế giới 3 lần thì sẽ sở hữu vĩnh viễn cúp vàng Jules Rimet. Trước thềm World Cup 1970, Italia và Brazil mỗi đội đều đã 2 lần đăng quang. Tương quan so sánh như rất cân bằng khi đội bóng áo thiên thanh đến Mexico với tư cách là đội đương kim vô địch EURO đồng thời sở hữu dàn sao hùng hậu, với những cái tên như Gigi Riva, Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti, Tascio Burgnich hay Roberto Boninsegna.

Người Italia cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng 2 rồi hạ gục chủ nhà Mexico 4-1 ở tứ kết, thắng Tây Đức 4-3 tại bán kết để tiến vào chung kết. Đối thủ của Azzurri ở trận cuối cùng, đúng như sự sắp đặt của định mệnh, là Brazil - đội cũng đã 2 lần vô địch World Cup như họ. Các vũ công Samba đến với Mexico 1970 sau kỳ World Cup 1966 đầy thất vọng, nơi họ bị loại từ vòng bảng, và đã có một màn trình diễn trên cả tuyệt vời.

Nhiều người cho rằng, sự trở lại của Brazil tại World Cup 1970 gắn với việc Vua bóng đá Pele, người trước đó tuyên bố chia tay ĐTQG vì chấn thương, tái xuất trong màu áo Selecao. Song trên thực tế, năm đó Brazil mang đến Mexico một đội hình mà sau này được xem là hay nhất lịch sử World Cup. Pele lúc ấy cũng chỉ là một vì tinh tú trong một rừng sao gồm những Tostao, Jairzinho, Rivelino, Gerson hay Carlos Alberto….

Pele là một trong số những ngôi sao sáng nhất Mexico 70

Trong trận chung kết, khác với tương quan cân bằng về số cúp giữa đôi bên, Brazil áp hoàn toàn Italia để giành thắng lợi 4-1 nhờ các pha lập công của Pele, Gerson, Jairzinho và đội trưởng Carlos Alberto. Bàn thắng của Carlos Alberto sau này còn được bầu là đẹp nhất lịch sử World Cup, khi không có bất cứ cầu thủ Italia nào chạm được vào bóng trong tình huống Brazil triển khai phản công từ sân nhà, qua chân 8 cầu thủ và ghi bàn.

Còn ấn tượng hơn nữa khi Brazil tiến vào trận chung kết với thành tích toàn thắng tất cả 5 trận trong khi người Ý thì từng bị Uruguay cầm hòa 0-0 tại vòng bảng. Trong suốt giải đấu, Brazil cũng đã phải đánh bại một đội khác cũng đã 2 lần vô địch thế giới là Uruguay với (3-1 ở bán kết) và đương kim vô địch Anh (1-0 ở vòng bảng).

Chiến thắng trước Italia ở trận chung kết Mexico 1970 đã mang lại cho Brazil chức vô địch World Cup thứ ba, cho phép họ giữ vĩnh viễn Cúp vàng Jules Rimet. Còn Mexico 1970 cho đến nay vẫn là kỳ World Cup duy nhất mà đội chiến thắng đánh bại các nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ cũng như nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Brazil hạ gục Italia 4-1 tại chung kết

Kỳ World Cup hay nhất lịch sử?

Mexico 1970 là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức bên ngoài châu Âu và Nam Mỹ, đồng thời cũng là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức ở Bắc Mỹ. Do đó, đã dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng thành công của kỳ giải này, bởi đặc thù địa lý của Mexico nằm ở khá cao so với mực nước biển nên không khí loãng và khí hậu nóng của vùng đất này vào mùa Hè là thách thức lớn cho các đội tuyển tham dự.

World Cup 1970 cũng là lần đầu tiên giải đấu được truyền hình trực tiếp tất cả các trận chứ không chỉ vài trận như giải đấu năm 1954. Nhưng cũng vì vậy, các nhà đài đã gây áp lực khiến giờ thi đấu của nhiều trận trở nên hết sức trái khoáy, chẳng hạn như đá vào buổi trưa, để phục vụ cho việc truyền sóng tới khu vực có số lượng khán giả xem nhiều.

Nhưng vượt qua những khó khăn ấy, Mexico 1970 đã thành công rực rỡ về chuyên môn, trở thành kỳ World Cup hay nhất lịch sử. Dù vắng những đội mạnh bấy giờ như Argentina, Pháp, Hungary hay Tây Ban Nha song World Cup 1970 vẫn đem lại cho giới mộ điệu một kỳ giải cực kỳ hấp dẫn.

Tại giải đấu này, bóng đá tấn công lên ngôi khi các đội ghi được bình quân tới 2,97 bàn/trận, một tỷ lệ mà cho đến nay vẫn chưa VCK World Cup nào đạt được. Vua phá lưới Mexico 1970, tiền đạo Gerd Muller (Tây Đức), ghi tới 10 bàn thắng và cho đến giờ, cũng chưa ai chạm đến được con số ấy. Và đương nhiên, còn một cái nhất nữa đã đề cập ở trên, Brazil trở thành đội duy nhất cho đến nay được sở hữu Cúp vàng Jules Rimet.

Từ sau năm 1970, FIFA làm một chiếc cúp khác mang tên FIFA World Cup, đồng thời đặt ra quy định mới là chiếc cúp này sẽ không thuộc sở hữu của bất cứ đội tuyển nào. Giống như vương miện của các hoa hậu, mỗi đội vô địch World Cup từ sau năm 1970 chỉ được giữ cúp cho tới kỳ giải tiếp theo và nếu không bảo vệ thành công ngai vàng, họ phải trao lại cho nhà vô địch mới.