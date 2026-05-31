Đường đến World Cup 2026 của Nhật Bản: Samurai xanh bứt phá

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Nhật Bản: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Vị thế lá cờ đầu của bóng đá châu Á luôn được Nhật Bản duy trì một cách vững chắc. Tại giải đấu tới, Wataru Endo cùng đồng đội đang mang trong mình một khát khao cháy bỏng: phá vỡ giới hạn lịch sử, lần đầu tiên tiến vào tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

18

Liên đoàn trực thuộc

AFC

HLV trưởng

Hajime Moriyasu

Đội trưởng

Wataru Endo

Số lần dự World Cup

8 lần

Thành tích tốt nhất

Vòng 16 đội (2002, 2010, 2018, 2022)

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng 16 đội

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực châu Á

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Tứ kết



Con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của Nhật Bản diễn ra với sự áp đảo tuyệt đối tại khu vực châu Á. Kể từ sau chiến tích ấn tượng tại World Cup 2022, HLV Hajime Moriyasu tiếp tục được tin tưởng giao phó trọng trách chèo lái con thuyền Samurai Xanh và ông đã không làm người hâm mộ thất vọng.

Xuyên suốt các giai đoạn của vòng loại, Nhật Bản thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi trận thắng liên tiếp, ghi được vô số bàn thắng và giữ sạch lưới trong phần lớn thời gian. Sự ổn định và vượt trội về mặt đẳng cấp giúp họ dễ dàng đè bẹp các đối thủ cùng bảng, qua đó sớm giành tấm vé chính thức tới Bắc Mỹ mà không gặp bất cứ trở ngại đáng kể nào.

Phong cách chơi của Nhật Bản

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, lối chơi của Nhật Bản là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính kỷ luật, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Hệ thống chiến thuật của họ được vận hành cực kỳ linh hoạt, thường xuyên luân chuyển giữa 4-2-3-1 và biến thể 3-4-2-1 tùy thuộc vào đối thủ trên sân.

Cách triển khai bóng của Nhật Bản bắt đầu từ sự chắc chắn ở tuyến dưới, đi qua đôi chân luân chuyển bóng điềm tĩnh của đội trưởng Wataru Endo ở khu vực giữa sân. Tốc độ và sự đột biến nằm ở hai hành lang cánh, nơi những chuyên gia rê dắt như Doan hay Kubo liên tục xé toang hàng phòng ngự đối phương bằng kỹ thuật thượng thừa.

Đặc biệt, Samurai Xanh sở hữu khả năng pressing tầm cao vô cùng đồng bộ và những đòn phản công sắc lẹm mang tính sát thương cao ngay khi đoạt lại được quyền kiểm soát bóng.

Wataru Endo:

Người đội trưởng thầm lặng nhưng là mắt xích không thể thay thế. Tiền vệ này dù không được sử dụng ở Liverpool nhưng trên đội tuyển, anh vẫn là lựa chọn khó thay thế. Endo mang đến sự điềm tĩnh, khả năng đánh chặn xuất sắc và nhãn quan điều tiết nhịp độ trận đấu tuyệt vời, là tấm khiên vững chắc che chắn cho hàng phòng ngự. Hiroki Ito: Đây là "hòn đá tảng" mới của bóng đá Nhật Bản. Ito đang ngày một khẳng định được chỗ đứng ở Bayern Munich. Mùa vừa qua, anh ra sân 26 trận, ghi 1 bàn, thông số không hề tầm thường. Đây sẽ là điểm tựa để Ito tiếp tục trưởng thành ở World Cup 2026.

Takefusa Kubo: "Messi Nhật Bản" đang bay cao ở Sociedad với chiếc chân trái ma thuật. Kubo cung cấp sự sáng tạo vô tận, nhãn quan nhạy bén và những đường chuyền kiến tạo chết chóc ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm tại châu Âu:

Gần như toàn bộ đội hình chính của Nhật Bản đều đang thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Sự cọ xát đỉnh cao này giúp họ sở hữu bản lĩnh vững vàng và không bị ngợp trước các ông lớn. Tính kỷ luật và tinh thần đồng đội: Sức mạnh lớn nhất của Samurai Xanh nằm ở sự gắn kết tập thể. Họ thi đấu tuân thủ tuyệt đối đấu pháp chiến thuật, chạy không biết mệt mỏi và luôn sẵn sàng bọc lót cho nhau.

Sự đa dạng trong các phương án tấn công: Tốc độ ở hai biên, sự khéo léo ở trung lộ và khả năng chớp thời cơ từ các tình huống phản công giúp hàng công của Nhật Bản vô cùng khó lường.

Bài toán trung phong cắm:

Mặc dù sở hữu nhiều tiền vệ công xuất sắc, Nhật Bản vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm một "số 9" đẳng cấp thế giới, có khả năng tỳ đè và dứt điểm sắc bén trong những thế trận bị dồn ép. Nỗi nhớ Mitoma: Dù đang sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xuyên phá như Kubo, Ito, Doan nhưng Nhật Bản vẫn khó tìm người khỏa lấp khoảng trống Mitoma để lại. Mitoma là mẫu cầu thủ toàn năng, vừa có thể kiến thiết vừa ghi bàn tốt. Khi không có anh, Nhật Bản sẽ mất đi một vũ khí hạng nặng, nếu không nói là "nặng" nhất.

Áp lực từ sự kỳ vọng phá dớp: Việc 4 lần phải dừng bước cay đắng ở Vòng 16 đội tạo ra một rào cản tâm lý nhất định. Họ cần một cái đầu thật lạnh để vượt qua những thời khắc sinh tử ở vòng knock-out.

Lịch thi đấu vòng bảng của Nhật Bản

14/06/2026: Nhật Bản vs Hà La n (sân Dallas)

n (sân Dallas) 20/06/2026: Tunisia vs Nhật Bả n (sân Monterrey)

n (sân Monterrey) 25/06/2026: Thụy Điển vs Nhật Bản (sân Dallas)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Với vị thế hiện tại và dàn nhân sự đồng đều, việc vượt qua vòng bảng gần như là nhiệm vụ bắt buộc đối với thầy trò HLV Hajime Moriyasu. Những cuộc chạm trán ở vòng bảng sẽ là cơ hội để họ chạy đà và hiệu chỉnh thước ngắm trước khi bước vào những trận chiến thực sự.

Mục tiêu thực tế và cũng là khát khao lớn nhất của bóng đá Nhật Bản tại kỳ World Cup 2026 là lọt vào vòng tứ kết. Với đội hình đang ở độ chín, Samurai Xanh hoàn toàn đủ sức tạo nên những cơn địa chấn và ghi tên mình vào lịch sử sân chơi thế giới.