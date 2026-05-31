SHB Đà Nẵng ngược dòng, rủi ro cho Becamex Thành phố Hồ Chí Minh?

Vĩnh Xuân

TPO - Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn có cơ hội giành quyền trụ hạng LPBank V.League 2025/26 nếu giành trọn 3 điểm trên sân Hà Tĩnh, trong khi Becamex TPHCM bỗng nhiên rơi vào hoàn cảnh rủi ro.

SHB Đà Nẵng sẽ có trận đấu quyết định vận mệnh trước Hà Tĩnh

Hai lượt trận cuối LPBank V.League 2025/26 đều diễn ra cùng 18h. Về lý thuyết, cuộc đua giành suất trụ hạng LPBank V.League 2025/26 hiện xoay quanh 4 cái tên: PVF-CAND (18 điểm), SHB Đà Nẵng (20 điểm), Becamex TPHCM (21 điểm) và HAGL (23 điểm).

Tuy nhiên trên thực tế, rủi ro lớn nhất rơi vào 3 cái tên đầu tiên. Vòng này, SHB Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh. Nếu giành trọn 3 điểm, cơ hội trụ hạng sớm có thể mở ra với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn bởi Becamex TPHCM phải đụng Công an Hà Nội.

Sẽ là phép màu với Becamex TPHCM nếu họ vượt qua được đội vừa giành chức vô địch mùa giải năm nay. Xét mọi yếu tố chuyên môn, Công an Hà Nội đều vượt trội so với Becamex TPHCM.

Trong khi đó, PVF-CAND cũng có trận đấu dự báo khó khăn trước Hải Phòng. Dù Hải Phòng đã sớm trụ hạng, việc giành 3 điểm vẫn là nhiệm vụ khó khăn với PVF-CAND khi cả mùa giải cho thấy họ yếu cả về lực lượng cũng như kinh nghiệm.

Trên thực tế, PVF-CAND chỉ giành quyền thăng hạng V.League mùa trước nhờ suất đặc biệt khi Trường Tươi Đồng Nai lùi lại phía sau. Chính vì vậy, đội bóng này chưa đủ thời gian để chuẩn bị lực lượng.

Trở lại với SHB Đà Nẵng, vấn đề với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn là cải thiện khả năng tấn công và tận dụng cơ hội của tuyến trên. Hà Tĩnh đã trụ hạng thành công nên khó giữ được động lực thi đấu lớn. Đội chủ nhà cũng có thể giữ chân các trụ cột và trao cơ hội cho lứa trẻ để hướng đến mùa giải sau.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh lại sở hữu hàng thủ chắc chắn hàng đầu V.League năm nay. Cụ thể, họ chỉ để thủng lưới 26 bàn, thành tích chỉ kém 2 đội đầu bảng Công an Hà Nội và Thể Công Viettel, ngang bằng với CLB Hà Nội. Đây là thách thức với hàng tấn công chỉ ghi được 29 bàn của SHB Đà Nẵng.

Với cách biệt chỉ 3 điểm so với PVF-CAND, Becamex TPHCM buộc phải giành tối thiểu 1 điểm nếu không muốn đối diện nguy cơ "ngã ngựa" ở vòng đấu cuối. Không loại trừ khả năng sau vòng 25, vị trí của nhóm đáy bảng sẽ có biến động, với rủi ro rơi xuống Becamex TPHCM.

Vĩnh Xuân
#V.League 2025/26 #HAGL #Lê Đức Tuấn #SHB Đà Nẵng #Công an Hà Nội

