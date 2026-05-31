Nhận định CAHN vs Becamex TPHCM, 18h00 ngày 31/5: Đội khách đối diện 'cửa tử'

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Becamex TPHCM, vòng 25 LPBank V-League 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Becamex TPHCM phải thắng CAHN để duy trì vị trí an toàn ở cuộc đua trụ hạng V.League. Song, sẽ rất khó để đội bóng đất Thủ làm được điều này trên sân CAHN.

Nhận định trước trận CAHN vs Becamex TPHCM

Trên BXH V.League 2025/26, Becamex TPHCM chỉ còn hơn SHB Đà Nẵng một điểm và PVF-CAND 3 điểm ở nhóm cuối. Đội chủ sân Gò Đậu đã thật sự rơi vào tình trạng "báo động đỏ". Chỉ cần sẩy chân một trận trong 2 vòng đấu cuối, Hồ Tấn Tài và các đồng đội có thể rơi xuống vị trí đá play-off. Còn nếu ngã ngựa ở cả 2 trận, Becamex TPHCM có khả năng rớt hạng trực tiếp.

Với CAHN, những vòng đấu cuối là cuộc dạo chơi của thầy trò HLV Polking vì họ đã sớm ấn định chức vô địch V.League.

Ở trận đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh thua SLNA 0-1 trên sân nhà. Đó là thất bại tai hại của Becamex TPHCM trong bối cảnh Đà Nẵng thắng ở vòng này. Và khi gục ngã ngay trên sân nhà Gò Đậu, tâm lý của các cầu thủ Becamex TPHCM sẽ ảnh hưởng nặng nề, dẫn tới nhiều hệ lụy ở 2 vòng cuối.

Becamex TPHCM bất lợi mọi mặt khi chạm trán CAHN ở vòng áp chót. Họ phải chơi trên sân của CAHN, một trong những sân khách có nhiều cạm bẫy nhất ở mùa giải này. Lực lượng của CAHN vượt trội hoàn toàn Becamex TPHCM. Vòng này, Hồ Tấn Tài bị treo giò vì thẻ phạt, khiến Becamex TPHCM càng khó khăn hơn.

CAHN đã vô địch nhưng vẫn ra sân với khí thế cao nhất. Họ bị Hà Tĩnh cầm hòa ở vòng đấu gần nhất. Trước đó, CAHN thắng một mạch trước Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng và SLNA. Khi chơi trên sân nhà, đoàn quân của HLV Polking thể hiện sức mạnh hủy diệt. Đây đã là trận cuối CAHN chơi trước cổ động viên nhà và họ sẽ không muốn bị đối thủ phá hỏng ngày vui.

Becamex TPHCM giờ sẽ trông cậy vào tinh thần chiến đấu, bản năng sinh tồn khi bị dồn vào thế chân tường.

Phong độ, thành tích đối đầu CAHN vs Becamex TPHCM

Ở trận lượt đi mùa này, CAHN nhấn chìm Becamex TPHCM 3-0 trên sân Gò Đậu. Trong 3 lần gặp nhau gần đây của 2 CLB, đội bóng ngành Công An đều thắng. Lần này, với cuộc tái đấu giữa 2 CLB trên sân Hàng Đẫy, cục diện sẽ khó thay đổi. CAHN ở hiện tại đơn giản quá mạnh so với Becamex TPHCM.

Thông tin lực lượng CAHN vs Becamex TPHCM

Đội chủ nhà chưa có sự phục vụ trở lại của Vitor Hugo. Becamex TPHCM sẽ rất đau đầu khi Hồ Tấn Tài bị treo giò. Ở đội hình Becamex TPHCM hiện tại, Tấn Tài có tầm ảnh hưởng lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Đội hình Becamex TPHCM vốn đã mỏng, nay càng mong manh vì trụ cột quan trọng bậc nhất của họ không ra sân.