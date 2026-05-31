Declan Rice bảo vệ hai cầu thủ Arsenal sút hỏng luân lưu

TPO - Declan Rice đã lên tiếng bảo vệ các đồng đội Arsenal sau khi Gabriel và Eberechi Eze đá hỏng trong loạt luân lưu trước PSG. Tiền vệ người Anh nhấn mạnh rằng cả hai vẫn là những nhân tố quan trọng của đội bóng, và Arsenal sẽ không thể có mùa giải thành công nếu thiếu sự đóng góp của họ.

Khoảnh khắc ám ảnh nhất trong thất bại của Arsenal ở chung kết Champions League không nằm ở bàn thắng hay những pha cứu thua, mà là hình ảnh Gabriel đứng chết lặng, hai tay ôm mặt trong tuyệt vọng, khi nhìn PSG bước lên bục vinh quang.

Trung vệ người Brazil khép lại trận chung kết châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp bằng một cú sút 11m vọt xà ngang. Pha bóng khiến Arsenal gục ngã ở loạt luân lưu, còn Paris Saint-Germain bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Một cái kết nghiệt ngã cho một cầu thủ vốn là điểm tựa quan trọng trong hành trình đưa Pháo thủ trở lại đỉnh cao. Đây cũng là lần đầu tiên anh thực hiện một quả penalty trong màu áo Arsenal.

HLV Mikel Arteta tiết lộ rằng trung vệ này đã chuẩn bị và tập luyện cho khoảnh khắc này rất lâu. “Cậu ấy muốn thực hiện nó", HLV Arteta cho biết sau trận. “Thông thường người đá là Saka, Odegaard và Havertz, nhưng chúng tôi biết rằng trong loạt luân lưu, mọi cầu thủ đều phải sẵn sàng".

Trên sân Puskas Arena (Budapest), Arsenal khởi đầu đầy hứng khởi khi Kai Havertz mở tỷ số từ rất sớm. Tuy nhiên, PSG dần kiểm soát thế trận, trước khi Ousmane Dembélé gỡ hòa từ chấm phạt đền, đưa trận đấu vào thế giằng co nghẹt thở.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, hàng thủ Arsenal, với điểm nhấn là Gabriel, chơi kiên cường, liên tục hóa giải các pha lên bóng của bộ ba Kvaratskhelia, Dembélé và Doué. Trung vệ người Brazil thậm chí có tới 13 pha phá bóng giải nguy, con số cao nhất trận.

Nhưng khi trận đấu bước vào loạt luân lưu, mọi thứ được định đoạt trong vài khoảnh khắc lạnh lùng. Eberechi Eze là người đầu tiên sút hỏng khi đưa bóng đi chệch khung thành. Arsenal sau đó cân bằng trở lại khi David Raya cản phá thành công cú sút của Nuno Mendes.

Tuy nhiên, bước ngoặt quyết định đến ở lượt sút của Gabriel. Sau bốn lượt sút thành công, trung vệ người Brazil bước lên chấm 11m. Cú đá của anh đi vọt xà ngang, bay thẳng lên khán đài nơi các CĐV PSG vỡ òa ăn mừng.

“Đá hỏng penalty ở chung kết Champions League là điều không dễ chịu", Declan Rice chia sẻ sau trận. “Nhưng bóng đá là vậy. Họ vẫn là những người quan trọng nhất của chúng tôi trong cả mùa giải".

Rice cũng lên tiếng bảo vệ cho đồng đội: “Gabriel là cầu thủ tuyệt vời. Nếu không có họ, chúng tôi không thể có mùa giải như hiện tại".

Hình ảnh Gabriel gục xuống, trong khi đội trưởng PSG Marquinhos - đồng đội ở tuyển Brazil - tiến lại ôm an ủi, trở thành biểu tượng cho sự nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao.

Cựu hậu vệ Matt Upson gọi đây là “khoảnh khắc kiểu John Terry”, nhắc lại những ký ức trận chung kết Champions League 2008. Khi đó, đội trưởng Chelsea có cơ hội ấn định chiến thắng trong loạt luân lưu nhưng trượt chân, khiến cú sút đi trúng cột dọc. Manchester United sau đó giành cúp.

Hình ảnh Gabriel Magalhães lau nước mắt, trong khi các cầu thủ Paris Saint-Germain ăn mừng bên chiếc cúp vô địch Champions League, có thể sẽ còn là ký ức ám ảnh với người hâm mộ Arsenal trong thời gian dài.

Trung vệ người Brazil - một trong những bản hợp đồng đầu tiên của HLV Mikel Arteta khi ông tiếp quản đội bóng vào tháng 12/2019 - đã trở thành trụ cột quan trọng trong hành trình đưa Arsenal trở lại nhóm tinh hoa của bóng đá Anh, đồng thời góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League mùa này.

Anh ra sân đá chính 48 trong tổng số 63 trận của Arsenal trên mọi đấu trường, đóng góp 9 bàn thắng và kiến tạo, con số còn vượt qua cả Martin Ødegaard và Gabriel Jesus.

Dù đối thủ có thể sẽ chỉ nhắc nhiều đến cú sút hỏng ở Budapest, các cổ động viên Arsenal chắc chắn không thể quên những khoảnh khắc anh cứu đội bóng trong suốt mùa giải. Tiêu biểu là bàn thắng quyết định ở phút 96 của anh trước Newcastle hồi tháng 9, một trong những dấu mốc quan trọng trên hành trình thành công của Pháo thủ.

​