Lịch thi đấu mới nhất của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026

TPO - U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân trước U19 Timor Leste, diễn ra lúc 16h chiều mai 1/6. Mục tiêu thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi hướng tới là giành trọn 3 điểm.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển U19 Việt Nam vừa có buổi tập chiều 30/5 tại thành phố Medan, kéo dài khoảng 1 tiếng. HLV Yutaka Ikeuchi cho các cầu thủ giảm khối lượng vận động, rèn các bài phối hợp nhỏ nhằm duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết theo báo cáo của BHL, các thành viên của đội đều ổn định sức khoẻ và thể lực, sẵn sàng cho trận đấu với U19 Timor Leste.

Theo ông Trần Anh Tú, đội hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ này và Myanmar ở lượt trận thứ 2, trước khi bước vào cuộc đối đầu khó khăn nhất với U19 U19 Indonesia.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Timor Leste diễn ra lúc 16h chiều mai, 1/6. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sau đó lần lượt gặp U19 Myanmar lúc 16h ngày 4/6 và U19 Indonesia lúc 20h ngày 7/6.