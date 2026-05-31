Nhận định CA TP.HCM vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 31/5: Cân não vòng áp chót

TPO - Nhận định bóng đá CA TP.HCM vs Thể Công Viettel, vòng 25 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 31/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong trận cầu then chốt trên sân Thống Nhất, Thể Công Viettel hướng tới việc giữ vững vị trí á quân cùng suất tham dự Cúp C2 châu Á mùa tới, trong khi CA TP.HCM cần điểm để củng cố thứ hạng trong nhóm dẫn đầu.

Nhận định trước trận đấu

Cuộc đối đầu giữa CA TP.HCM và Thể Công Viettel ở vòng áp chót V.League được dự báo sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ, khi cả hai đội đều còn mục tiêu rõ ràng và không dễ buông lỏng.

Thể Công Viettel đang đứng thứ 2 với 50 điểm, gần như chắc suất á quân khi giải chỉ còn hai vòng đấu. Lợi thế về điểm số giúp đội bóng áo lính có thể nhập cuộc với tâm thế chủ động, nhưng không đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối. Họ vẫn cần duy trì sự tập trung để tránh những sai số không đáng có trong giai đoạn cuối.

Trong khi đó, CA TP.HCM đứng thứ 5 với 34 điểm và vẫn phải nỗ lực để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu. Lợi thế sân nhà Thống Nhất cùng phong độ có dấu hiệu cải thiện ở giai đoạn cuối mùa mang lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng thành phố.

Thể Công Viettel được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình lẫn tính ổn định trong lối chơi. Họ kiểm soát bóng tốt, tổ chức chặt chẽ và có khả năng áp đặt thế trận trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, việc thi đấu trên sân khách trước một đối thủ đang chơi khó chịu khiến họ cần thận trọng, đặc biệt ở các tình huống chuyển trạng thái.

Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM không sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng bù lại là sự kỷ luật trong phòng ngự và khả năng phản công nhanh. Trên sân nhà Thống Nhất, đội bóng này thường thi đấu chắc chắn, đồng thời tận dụng tốt sự cổ vũ từ khán giả nhà để tạo áp lực ngược lên đối thủ.

Ở trận lượt đi, Thể Công Viettel từng giành chiến thắng tương đối nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác khi CA TP.HCM cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách tổ chức lối chơi, đặc biệt là khả năng hạn chế sai lầm ở hàng phòng ngự. Điều đó khiến kịch bản một chiều khó có thể lặp lại.

Trong bối cảnh đó, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm và sự tập trung ở những thời điểm then chốt. Thể Công Viettel có lợi thế về bản lĩnh và chất lượng cá nhân, trong khi CA TP.HCM sở hữu động lực cùng điểm tựa sân nhà.

Đây nhiều khả năng là trận đấu chặt chẽ, ít bàn thắng, nơi sự kỷ luật và tính toán chiến thuật sẽ được đặt lên hàng đầu. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho Thể Công Viettel được xem là những kịch bản có xác suất cao, nếu hai đội giữ đúng nhịp độ và phong độ hiện tại.

Thông tin lực lượng

CA TP.HCM có đầy đủ đội hình. Trong khi đó, Thể Công Viettel vắng Wesley Nata, Đinh Viết Tú, Kyle Colona vì thẻ phạt.

Đội hình dự kiến CA TP.HCM: Lê Giang, Quang Hùng, Hoàng Phúc, Gia Bảo, Minh Trọng, Đức Phú, Peter, Ngọc Long, Raphael, Endrick, Lee Williams. Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Tuấn Phong, Văn Nam, Hoàng Minh, Xuân Tiến, Văn Tú, Damian Vũ, Mạnh Dũng, Pedro Henrique. ​ Dự đoán tỷ số: CA TP.HCM 0-1 Thể Công Viettel

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn