Nhận định HAGL vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 31/5: Một trận đấu, hai mục tiêu

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Hà Nội FC, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 25 sẽ diễn ra giữa HAGL và Hà Nội FC. HAGL đang oằn mình vùng vẫy thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong khi Hà Nội FC hừng hực khí thế đua tranh vị trí thứ 3.

HAGL khó đứng vững trước Hà Nội FC

Đội bóng phố Núi lúc này đang đứng chênh vênh trên miệng vực thẳm. Sở hữu vỏn vẹn 23 điểm và đứng thứ 4 từ dưới lên, khoảng cách giữa họ với nhóm cầm đèn đỏ như SHB Đà Nẵng hay PVF-CAND đang là rất mong manh. Bất kỳ một cú sẩy chân nào tại "thánh địa" Pleiku lúc này cũng có thể kéo tuột thầy trò HLV Lê Quang Trãi xuống vũng bùn lầy của vòng play-off, hoặc bi đát hơn là tấm vé rớt hạng trực tiếp.

Đây là điều rất đáng tiếc với HAGL vì có thời điểm họ coi như đã trụ hạng thành công. Nhưng chuỗi phong độ lao dốc gần đây đã khiến CLB này phải lo lắng trở lại. Và chuỗi phong độ ấy cũng chỉ ra hàng loạt tử huyệt của đội bóng phố Núi.

Họ thiếu ý tưởng trên hàng công và mắc những sai lầm mang tính hệ thống nơi hàng phòng ngự. Thực tế là 3 trận gần nhất CLB này ghi 2 bàn nhưng 1 đến nhờ phản lưới (ở trận hòa Thanh Hóa 1-1).

Không rõ khi bị dồn vào thế chân tường, bản năng sinh tồn có thể biến HAGL thành một chướng ngại vật vô cùng lỳ lợm hay không?

Trong khi đó, Hà Nội FC hành quân đến Tây Nguyên với tâm thế cửa trên rõ rệt. CLB này đang nắm giữ 45 điểm và xếp thứ 3. Dù cánh cửa xưng vương đã khép, mục tiêu giành huy chương đồng vẫn là động lực sống còn với thế lực giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam.

Hơn thế nữa, với một tập thể luôn lấy đỉnh cao làm thước đo như Hà Nội FC, chiến thắng không chỉ để củng cố thứ hạng mà còn để bảo vệ lòng kiêu hãnh của đội bóng này.

Phong độ 2 CLB là rất chênh lệch. Nếu như HAGL chỉ giành 2 trận thắng ở 7 vòng vừa qua thì con số bên phía Hà Nội FC là 6. Có thể nói Hà Nội FC có đầy đủ điểm tựa để ra về với 3 điểm ở trận này.

Trong tay đội khách là một cỗ máy dồi dào hỏa lực. Sự thăng hoa của dàn nội binh đẳng cấp như Văn Quyết, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Hai Long kết hợp cùng các ngoại binh chất lượng đã biến lối chơi kiểm soát bóng của họ trở nên biến ảo và sắc lẹm.

Hôm nay, HAGL gần như chắc chắn sẽ thiết lập khối "bê tông" nhiều lớp, lùi sâu phòng ngự. Các tiền vệ cơ bắp sẽ được giao nhiệm vụ đánh chặn rát, quây ráp liên tục nhằm chia cắt Văn Quyết khỏi các mũi nhọn bên trên. Khi đoạt được bóng, HAGL sẽ ngay lập tức phất bóng dài lên trên, trông cậy vào tốc độ của các ngoại binh trong những pha phản công chớp nhoáng. Tuy nhiên, với quyết tâm của đội khách, có lẽ họ khó có thể làm tốt điều này.