PSG tổ chức lễ rước Cúp C1 lớn chưa từng có, cam kết ‘đền bù thiệt hại’ cho cả Paris

TPO - PSG đã đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League. Họ đã bảo vệ thành công danh hiệu và ghi tên mình vào lịch sử. Ngay sau chiến công này, trang chủ PSG đã công bố kế hoạch ăn mừng độc đáo và chưa từng có tiền lệ ở Paris.

Nhà chức trách Paris và PSG đã thông qua buổi lễ rước cúp với quy mô 9-10 vạn người. Thời điểm diễn ra là 16h00 ngày 31/5, tương đương 22h00 giờ Việt Nam. NHM có thể xuất hiện ở địa điểm từ 14h00 giờ Paris.

Dự kiến con số thực tế người tham dự sẽ lớn hơn thế rất nhiều, biến đây thành lễ rước cúp lớn chưa từng có tại Pháp. Độc đáo ở chỗ thay vì diễn ra trên đại lộ Champs-Élysées như truyền thống, buổi diễu hành tráng lệ này sẽ được diễn ra ngay tại khu vực Champ-de-Mars, dưới chân tháp Eiffel biểu tượng.

Các nhóm nhạc sẽ biểu diễn trên sân khấu, và một số khách mời cũng dự kiến ​​sẽ có mặt. 6 màn hình khổng lồ sẽ phát sóng những khoảnh khắc nổi bật của mùa giải PSG, trong khi bình luận viên thường trực của sân Parc des Princes sẽ bình luận suốt buổi.

Đáng chú ý nhất là một cuộc diễu hành dài của các cầu thủ. Họ sẽ tiến vào Champ de Mars từ sân trước của École Militaire. Sau đó, họ sẽ đi bộ trên một lối đi trung tâm được chuẩn bị đặc biệt cho dịp này.

Một sân khấu dài 450 mét, được nâng cao khoảng 50 cm, sẽ cho phép dàn sao PSG đi xuyên qua đám đông trước khi đến sân khấu chính được dựng đối diện với Tháp Eiffel. Chính tại đó, chiếc cúp Champions League sẽ được trao. Lực lượng an ninh sẽ được bố trí ở hai bên lối đi trung tâm: cam kết không cho phép bất kỳ sự tiếp xúc nào.

Ban tổ chức vừa hứa hẹn những hình ảnh, những trải nghiệm ngoạn mục cho người hâm mộ. Đặc biệt, Tháp Eiffel sẽ được thắp sáng bằng màu đỏ và xanh lam của CLB, tạo nên một phông nền mang tính biểu tượng đặc biệt để ăn mừng chức vô địch châu Âu lần thứ hai của PSG.

Do dự kiến ​​sẽ một lực lượng an ninh hùng hậu được triển khai. Bên trong khu vực được quy định, gần 1000 nhân viên bảo vệ tư nhân được bố trí. Trong số đó, 200 người sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và khám xét người tại 4 điểm ra vào khu vực.

Xung quanh khu vực diễn ra sự kiện, các nhà chức trách đã lên kế hoạch triển khai lực lượng đáng kể. 30 đơn vị thực thi pháp luật sẽ được huy động để đảm bảo an ninh các điểm ra vào và khu vực xung quanh.

Ngoài ra, 74 nhân viên thông tin sẽ có mặt để hướng dẫn khán giả và cung cấp thông tin theo thời gian thực về điều kiện ra vào. 60 nhân viên hậu cần cũng sẽ góp phần vào việc đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ. 75 nhân viên y tế và cứu hộ sẽ được triển khai khắp khu vực. Sự cảnh giác này càng trở nên quan trọng hơn khi dự báo nhiệt độ cao sẽ xuất hiện ở vùng Paris vào cuối tuần này.

Để giảm thiểu rủi ro do nắng nóng, 14 điểm phân phối nước sẽ được thiết lập tại Champ-de-Mars. 150 nhà vệ sinh cũng sẽ được dựng lên. Ban tổ chức cũng cho phép mang theo chai nước đóng kín để khán giả có thể giữ đủ nước cho cơ thể.

"Paris Saint-Germain kêu gọi mọi người hãy trải nghiệm khoảnh khắc lịch sử này với niềm tự hào, trách nhiệm và sự tôn trọng để lễ kỷ niệm này phản ánh đúng mùa giải đặc biệt. Đó là mùa giải CLB được yêu mến, đoàn kết và gương mẫu", CLB thành Paris cho biết.

Các CĐV Paris sẽ gây ra nhiều phiền phức với lực lượng an ninh

PSG đã cam kết sẽ bồi thường mọi thiệt hại có thể xảy ra đối với sân Champ de Mars trong lễ ăn mừng. Một cuộc họp đã được tổ chức tại Tòa thị chính Paris vào chiều qua để thảo luận về các hoạt động ăn mừng có thể diễn ra trong trường hợp giành chức vô địch.

Thành phố thông báo với CLB rằng trong trường hợp sân cỏ hoặc các đồ vật trên đường phố bị hư hại, CLB sẽ phải "chịu hoàn toàn trách nhiệm về chi phí khôi phục hiện trường".

PSG hiểu rõ quy định này và cam kết sẽ tuân thủ. CLB thủ đô khẳng định rằng "một cuộc kiểm kê đầy đủ đã được thực hiện dưới sự giám sát của chấp hành viên, với hơn 600 bức ảnh, để chứng minh tình trạng của địa điểm trước khi sự kiện diễn ra". Họ tuyên bố "sân sẽ được khôi phục lại với toàn bộ chi phí của CLB."

PSG tiếp tục: “Theo quy định của Thành phố Paris, tất cả các công trình lắp đặt sẽ được đặt cách cây cối tối thiểu 2 mét. Các di tích lịch sử tại địa điểm này, bao gồm cả hồ bơi và đài phun nước, sẽ không mở cửa cho công chúng tham quan và do đó không có nguy cơ bị hư hại”.

Động thái này cho thấy PSG chơi rất đẹp. Và đó là động thái cần có của PSG vì CĐV của họ vốn nổi tiếng gây rối. Trong lễ ăn mừng ngay sau trận chung kết, hàng trăm CĐV áo xanh-đỏ đã gây náo loạn Paris, đập phá cửa hàng và đốt xe cộ. Cảnh sát bắt giữ 400 kẻ quá khích. Dù sao thì con số này vẫn là “tích cực” hơn so với năm ngoái, khi họ bắt giữ tới 600 trường hợp.