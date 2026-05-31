Đường đến World Cup 2026 của Paraguay: Tham vọng tạo bất ngờ

TPO - Sau nhiều kỳ vắng bóng tại sân chơi lớn nhất hành tinh, bóng đá Paraguay đang rực cháy khát vọng trở lại. Tại giải đấu sắp tới, với sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đội tuyển này kỳ vọng có thể làm nên bất ngờ.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

40

Liên đoàn trực thuộc

CONMEBOL

HLV trưởng

Gustavo Alfaro

Đội trưởng

Gustavo Gomez

Số lần dự World Cup

8 lần

Thành tích tốt nhất

Tứ kết (World Cup 2010)

Thành tích World Cup gần nhất

Tứ kết (2010)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ

Ngôi sao đáng chú ý

Miguel Almiron, Gustavo Gómez

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vòng 32 đội



Con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của Paraguay là một hành trình vượt khó đầy bản lĩnh tại khu vực Nam Mỹ. Việc FIFA tăng số suất tham dự cho khu vực này đã mở ra cơ hội lớn, nhưng đội tuyển này vẫn phải đối mặt với những thử thách khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chile, Peru hay Ecuador.

Giai đoạn đầu vòng loại chứng kiến một Paraguay thi đấu chật vật và thiếu ổn định. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi 180 độ khi HLV Gustavo Alfaro tiếp quản chiếc ghế nóng. Chiến lược gia này đã nhanh chóng xốc lại tinh thần, củng cố hàng phòng ngự trứ danh và biến Paraguay trở lại thành một khối bêtông khó bị xuyên phá.

Bằng việc chắt chiu điểm số quan trọng trên sân nhà Defensores del Chaco và những trận hòa kiên cường trên sân khách, Paraguay đã thành công cán đích trong nhóm giành vé trực tiếp tới Bắc Mỹ, chấm dứt cơn khát World Cup kéo dài từ năm 2010.

Phong cách chơi của Paraguay

Dưới sa bàn của HLV Gustavo Alfaro, Paraguay mang đậm triết lý thực dụng và gai góc. Hệ thống chiến thuật ưa thích của họ là 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, tập trung xây dựng một khối đội hình lùi sâu, phòng ngự khu vực chặt chẽ và cực kỳ kỷ luật. Đặc sản của Paraguay là lối đá rát, sẵn sàng va chạm và không ngại phạm lỗi chiến thuật để phá vỡ nhịp độ tấn công của đối thủ.

Cách triển khai bóng của Paraguay không quá màu mè. Khâu phòng ngự được chỉ huy bởi trung vệ đội trưởng Gustavo Gómez, người quán xuyến vòng cấm và là mũi đe dọa thường trực trong các pha bóng chết. Khi đoạt được bóng, họ chuyển trạng thái cực nhanh thông qua các đường phất bóng dài hoặc xẻ nách hướng ra hai biên.

Đây là đất diễn của những cầu thủ sở hữu tốc độ và kỹ thuật đột phá cá nhân xuất sắc như Miguel Almiron hay Julio Enciso. Nhìn chung, Paraguay chơi rình rập, nhẫn nhịn chịu đựng áp lực và tung ra những cú đấm phản công chớp nhoáng mang tính sát thương cao.

Miguel Almiron: Ngôi sao từng thi đấu cho Newcastle là linh hồn trong những pha lên bóng của Paraguay. Tốc độ, sự cần mẫn cùng cái chân trái khéo léo giúp Almirón vừa là mũi khoan phá hữu hiệu bên cánh phải, vừa là người kết nối các tuyến trong thế trận phản công. Almiron đang thi đấu ở Mỹ, sự gắn kết của anh với các sân cỏ Mỹ có thể giúp ích cho Paraguay.

Diego Gomez: Tiền vệ cầm trịch của Brighton đang là niềm hy vọng lớn nhất cho tương lai hàng công Paraguay. Kỹ thuật cá nhân thượng thừa, khả năng sút xa ấn tượng và tư duy chơi bóng hiện đại của Diego Gómez mang đến nét mềm mại hiếm hoi trong một tập thể thiên về cơ bắp. 10 bàn thắng trong màu áo Brighton mùa vừa qua chứng minh cho khả năng tạo đột biến của Diego Gomez.

Hàng phòng ngự thép và kỷ luật: Khả năng tổ chức phòng ngự lùi sâu và phong tỏa không gian của Paraguay là bài toán khó với bất kỳ hàng công nào. Họ phòng ngự bằng cả hệ thống, bọc lót cho nhau cực kỳ ăn ý.

Tinh thần chiến đấu ngoan cường: Các cầu thủ Paraguay sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, chơi bóng với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc và luôn duy trì cường độ tranh chấp tay đôi ở mức cao nhất.

Sự nguy hiểm từ các tình huống cố định: Thể hình tốt và khả năng tạt bóng có điểm rơi biến Paraguay thành một mối đe dọa thực sự trong các pha phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp.

Thiếu vắng một trung phong đẳng cấp: Kể từ thời của Roque Santa Cruz hay Óscar Cardozo, Paraguay luôn chật vật trong việc tìm kiếm một "số 9" có khả năng săn bàn ổn định. Việc quá phụ thuộc vào các cầu thủ chạy cánh khiến sức sát thương trong vòng cấm của họ bị giảm sút.

Sự đơn điệu trong thế trận áp đặt: Khi gặp các đối thủ chủ động chơi lùi sâu và nhường thế trận, Paraguay thường lúng túng trong việc tổ chức tấn công áp đặt do thiếu những tiền vệ tổ chức sáng tạo ở khu vực giữa sân.

Tâm lý khi bị dẫn bàn trước: Lối chơi phòng ngự phản công sẽ phá sản nếu họ để đối phương vươn lên dẫn trước từ sớm. Việc phải đẩy cao đội hình tấn công không phải là điểm mạnh của thầy trò HLV Alfaro.

Lịch thi đấu vòng bảng của Paraguay 12/06/2026: Mỹ vs Paraguay (sân Los Angeles) 19/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay (sân Francisco Bay Area) 25/06/2026: Paraguay vs Australia (Francisco Bay Area)

Với tư cách là một đội bóng nằm ở nhóm hạt giống tầm trung, Paraguay sẽ phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt để tìm kiếm tấm vé vượt qua vòng bảng. Lợi thế của giải đấu mở rộng lên 48 đội là cánh cửa đi tiếp rộng hơn cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt, và đây chính là khe cửa mà Paraguay hoàn toàn có thể lách qua.

Mục tiêu thực tế của Paraguay là giành kết quả tốt trước các đối thủ đồng cân đồng lạng ở vòng bảng, qua đó tiến vào Vòng 16 đội. Trong một ngày thi đấu xuất thần, khối phòng ngự khó chịu của họ có thể kéo bất kỳ ông lớn nào vào loạt "đấu súng" luân lưu đầy may rủi ở các vòng knock-out.