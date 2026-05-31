Nhận định Đức vs Phần Lan, 01h45 ngày 1/6: Xe tăng thẳng tiến

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Phần Lan, Giao hữu tiền World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Đức đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp và được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch thắng khi tiếp đón Phần Lan

Đức vượt trội Phần Lan về mọi mặt.

Nhận định Đức vs Phần Lan

Đội tuyển Đức đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. "Cỗ xe tăng" đang sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp. Đáng chú ý, ở 6 trong số 7 trận thắng đó, hàng công Đức đều ghi được ít nhất hai bàn thắng. Khả năng tạo sức ép liên tục, tốc độ luân chuyển bóng nhanh cùng sự sắc bén trong những tình huống chuyển đổi trạng thái đã giúp đội bóng áo trắng trở thành một trong những tập thể đáng xem nhất châu Âu hiện nay.

Ở phía đối diện, sau chiến dịch vòng loại không thành công, Phần Lan đang hướng sự tập trung vào những mục tiêu trước mắt. Những trận giao hữu như cuộc đối đầu với Đức được xem là cơ hội để họ rà soát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho hành trình tại Nations League khởi tranh vào tháng 9.

Dù vậy, thử thách lần này được dự báo sẽ vô cùng khó khăn. Lịch sử đối đầu cho thấy Phần Lan thường gặp rất nhiều trở ngại khi chạm trán Đức. Trong 14 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng Bắc Âu chỉ giành được 5 trận hòa và để thua tới 9 lần. Chiến thắng gần nhất của họ trước người Đức đã diễn ra từ năm 1972, tức cách đây hơn nửa thế kỷ.

Bên cạnh đó, phong độ sân khách của Phần Lan cũng là nguyên nhân khiến người hâm mộ khó có thể đặt nhiều kỳ vọng. Thống kê cho thấy họ chỉ thắng 2 trong 12 chuyến hành quân gần nhất. Không ít lần Phần Lan thể hiện bộ mặt khá tích cực trên sân nhà nhưng lại đánh mất sự tự tin khi phải thi đấu xa tổ ấm. Trước một đối thủ có trình độ vượt trội như Đức, điểm yếu này rất dễ bị khai thác.

Xét về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Đức hoàn toàn vượt trội. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên bằng khả năng cầm bóng và áp đặt lối chơi quen thuộc. Trong khi đó, Phần Lan được dự đoán sẽ chủ động lùi sâu, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công nhanh.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một trận đấu mang tính chất chuẩn bị. Nagelsmann chắc chắn không muốn các học trò phải mạo hiểm quá mức trong bối cảnh World Cup đã ở rất gần. Việc xoay tua đội hình, thử nghiệm chiến thuật mới và hạn chế những pha va chạm không cần thiết nhiều khả năng sẽ được ưu tiên hơn việc tìm kiếm một chiến thắng đậm.

Nếu thi đấu đúng sức, "Cỗ xe tăng" nhiều khả năng sẽ nối dài chuỗi trận thắng hiện tại. Đây sẽ là kết quả giúp Nagelsmann hài lòng, đồng thời tạo thêm sự tự tin cho đội tuyển Đức trước khi bước vào những thử thách quan trọng trên hành trình hướng đến World Cup 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đức vs Phần Lan

Phong độ của Đức trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Phần Lan trong 5 trận đấu gần nhất.

Thành tích đối đầu giữa Đức và Hà Lan trong 5 trận đấu gần nhất.

Thông tin lực lượng Đức vs Phần Lan

Đức sẽ thiếu vắng Neuer, hiện đang hồi phục sau chấn thương bắp chân. Kai Havertz không thể ra sân do tham gia trận chung kết Champions League cùng Arsenal.

Phần Lan có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Đức vs Phần Lan

Đức: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Sane, Musiala, Wirtz; Woltemade.

Phần Lan: Hradecky; Alho, Koski, Miettinen; Skytta, Suhonen, Markhiyev, Walta, Lahteenmaki; Pohjanpalo, Antman.

Dự đoán tỷ số Đức 3-1 Phần Lan