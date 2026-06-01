Vinicius tỏa sáng, Brazil chạy đà tưng bừng trước World Cup 2026

TPO - Tuyển Brazil có màn chạy đà hoàn hảo trước thềm World Cup 2026 khi đè bẹp Panama với tỷ số 6-2 trong trận giao hữu.

Dưới sự chứng kiến của hơn 70.000 cổ động viên, lấp kín chảo lửa Maracana, thầy trò HLV Carlo Ancelotti cống hiến một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Chiến thắng tưng bừng này giúp các vũ công Samba củng cố tinh thần, mang theo sự tự tin cao độ trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục cúp vàng World Cup.

Cuộc đối đầu với Panama sáng nay là cơ hội tuyệt vời để HLV Ancelotti rà soát lực lượng. Chiến lược gia người Italia đã thay 10 cầu thủ trong hiệp hai. Gần như toàn bộ cầu thủ trong đội hình hiện tại của Brazil đều được trao cơ hội cọ xát. Trung vệ Leo Pereira là cái tên duy nhất thi đấu trọn vẹn cả trận.

Sức mạnh của đội chủ nhà thể hiện ngay từ phút đầu khi Casemiro cắt bóng chuẩn xác, đoạt bóng và chuyền cho Vinicius Junior "nã đại bác" từ cự ly 23 mét tung lưới đối phương. Sau khi Panama bất ngờ gỡ hòa ở phút 12 từ cú sút phạt đập hàng rào của Murillo, Brazil nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn ở phút 38. Vinicius tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng lắt léo loại bỏ hai hậu vệ rồi tạt chuẩn xác vào trong để Casemiro đánh đầu cận thành ghi bàn.

Sang hiệp hai, đội hình với 10 sự thay đổi của Brazil vẫn duy trì sức ép nghẹt thở và dễ dàng tạo ra cơn mưa bàn thắng trước Panama. Phút 53, tiền đạo Rayan tận dụng sai lầm triển khai bóng của thủ môn đối phương để dứt điểm thành bàn từ ngoài vòng cấm. Sau đó, Lucas Paqueta ghi bàn sau tình huống đập nhả đẹp mắt. Hiện tượng của Premier League, tiền đạo Igor Thiago, thực hiện thành công quả phạt đền khép lại chiến thắng đậm đà 6-2 cho Selecao.

Sau trận đấu này, toàn đội Brazil lên đường di chuyển sang Mỹ để chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo với Ai Cập vào ngày 6 tới tại sân vận động Huntington Bank Field, Cleveland.

Lúc này, người dân Brazil chờ đợi từng ngày về chấn thương của Neymar. Tiền đạo của Santos tiếp tục vắng mặt ở trận giao hữu gặp Ai Cập. Theo các nguồn tin ở Brazil, số 10 của Selecao trở lại tập luyện trong tuần tới, sẽ có vài ngày lấy lại phong độ và thể lực trước khi sẵn sàng chinh chiến ở World Cup 2026.