PSG sở hữu cầu thủ hay nhất mùa, chiếm nửa đội hình tiêu biểu Champions League 2025/26

TPO - Chưa đầy 1 ngày sau khi kết thúc trận chung kết, UEFA đã công bố các phần thưởng cá nhân của Champions League mùa giải 2025/26. Không bất ngờ khi nhà vô địch PSG chiếm số lượng áp đảo.

Marquinhos và Kvaratskhelia đều được xướng tên

Khvicha Kvaratskhelia được bầu chọn cho giải thưởng cá nhân danh giá nhất: Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng sau khi cầu thủ chạy cánh tài hoa người Georgia thể hiện một phong độ chói sáng, trực tiếp dẫn dắt CLB Pháp bảo vệ thành công chiếc cúp bạc.

Trên hành trình đã qua, Kvaratskhelia ghi tới 10 bàn và góp 6 kiến tạo. Hiệu suất đóng góp dấu giày vào bàn thắng đạt mốc 1 bàn/trận là rất cao với một cầu thủ không thường trực trong vòng cấm như anh. Kvaratskhelia nổi bật ở Champions League đến nỗi anh ra sân 16 trận ghi 10 bàn trong khi tại Ligue 1, cầu thủ 24 tuổi đá 28 trận chỉ kịp đóng góp 8 bàn.

Trận chung kết Champions League, Kvaratskhelia một lần nữa khẳng định được tầm vóc của một siêu sao. Ở hiệp hai, chính ngôi sao này đã khôn ngoan mang về quả phạt đền mang tính chất bước ngoặt, tạo tiền đề để PSG ghi bàn gỡ hòa quan trọng.

Cuối cùng, chức vô địch được định đoạt bằng khoảnh khắc nghiệt ngã trên chấm 11m, nơi Lucas Beraldo thực hiện thành công cú sút của mình cho PSG, trước khi hậu vệ Gabriel của Arsenal sút hỏng quả quyết định, chính thức trao ngôi vương cho đại diện thành Paris.

Tất nhiên, thành công của PSG không chỉ dựa vào một mình Kvaratskhelia mà là sự thăng hoa của một tập thể kiệt xuất. Điều này được minh chứng khi đội bóng thủ đô Paris hoàn toàn áp đảo “Đội hình tiêu biểu mùa giải 2025/26” với 5 gương mặt.

Sát cánh cùng Kvaratskhelia là Ousmane Dembele trên hàng công, bộ đôi Marquinhos, Nuno Mendes ở hàng thủ, và đặc biệt là nguồn năng lượng từ Vitinha - tiền vệ đã thi đấu xuất thần và ẵm trọn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

Bên kia chiến tuyến, dù nhận thất bại cay đắng nhưng á quân Arsenal cũng được an ủi phần nào với 3 cái tên góp mặt trong Đội hình tiêu biểu, bao gồm thủ thành David Raya, trung vệ Gabriel và tiền vệ phòng ngự Declan Rice. Những vị trí còn lại trong đội hình thuộc về Marcos Llorente của Atletico Madrid cùng bộ đôi tấn công Michael Olise và Harry Kane của Bayern Munich.

Tuy nhiên, có một chút tranh cãi khi PSG nhận tới 14 bàn thua (gấp hơn 2 lần Arsenal) và mắc rất nhiều sai lầm nhưng vẫn có 2 hậu vệ xuất hiện trong đội hình của mùa giải là Mendes và Marquinhos.