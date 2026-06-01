Kvaratskhelia hay nhất Champions League, thách thức danh hiệu Quả bóng Vàng

TPO - Tiền đạo cánh người Gruzia Khvicha Kvaratskhelia được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA Champions League 2025/26 khi đóng vai trò trung tâm trong hành trình bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu của Paris Saint-Germain.

Ở tuổi 25, Kvaratskhelia đã trải qua mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Sau 16 lần ra sân, ngôi sao người Gruzia ghi 10 bàn thắng, có 6 pha kiến tạo, thi đấu tổng cộng 1.141 phút, di chuyển 124,17 km và đạt tốc độ tối đa 33,7 km/h. Những con số ấy phản ánh tầm ảnh hưởng vượt trội của cầu thủ được xem là linh hồn nơi hành lang cánh trái của PSG.

Không chỉ nổi bật bởi khả năng rê rắt bóng và tạo đột biến, Kvaratskhelia còn liên tục xuất hiện ở những thời khắc quyết định. Trong trận chung kết gặp Arsenal, anh là người mang về quả phạt đền quan trọng sau tình huống bị hậu vệ Cristhian Mosquera phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Ousmane Dembélé ghi bàn gỡ hòa 1-1, mở ra bước ngoặt giúp PSG lội ngược dòng để giành chiến thắng và nâng cao chiếc cúp Champions League lần thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Luis Enrique.

Tuy nhiên, màn trình diễn tiêu biểu nhất của Kvaratskhelia có lẽ đến ở trận bán kết lượt đi trước Bayern Munich. Trong cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở kết thúc với chiến thắng 5-4 dành cho PSG, cầu thủ người Gruzia lập cú đúp đầy ấn tượng. Anh ghi bàn gỡ hòa bằng một pha cứa lòng đẳng cấp trước khi hoàn tất màn trình diễn xuất sắc bằng cú dứt điểm uy lực trong hiệp hai, góp công lớn tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2025/26 là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp xuyên suốt của Kvaratskhelia. Từ một ngôi sao giàu kỹ thuật, anh đã vươn mình trở thành thủ lĩnh thực sự trên hàng công PSG và là biểu tượng cho sức mạnh của đội bóng thành Paris trong kỷ nguyên thống trị bóng đá châu Âu.

Dù đội tuyển Georgia không giành quyền tham dự FIFA World Cup 2026, khiến Kvaratskhelia mất cơ hội tỏa sáng ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng những gì anh thể hiện tại Champions League vẫn đủ sức đưa tên tuổi mình vào nhóm ứng viên cho cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay.

Trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh sẽ có thêm cơ hội ghi dấu ấn tại World Cup, Kvaratskhelia có thể chịu bất lợi nhất định về mặt hình ảnh. Nhưng với 10 bàn thắng, 6 kiến tạo cùng vai trò đầu tàu trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương Champions League của PSG, ngôi sao người Gruzia chắc chắn đã khiến cuộc đua tới danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới trở nên hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết.