Đường đến World Cup 2026 của Bosnia: Những chú rồng Balkan trở lại từ tro tàn

TPO - Bosnia và Herzegovina bước vào World Cup 2026 với vị thế ẩn số của châu Âu khi đã bất ngờ loại người Ý từ vòng play-off. Sau hành trình vòng loại tương đối kịch tính, thầy trò HLV Sergej Barbarez mang đến giải đấu lần này một tập thể có sức chiến đấu lẫn kinh nghiệm, nhưng cũng đối diện không ít câu hỏi về tuổi tác và lực lượng.

Hạng mục Thông tin Liên đoàn UEFA HLV trưởng Sergej Barbarez Đội trưởng Edin Dzeko Số lần dự World Cup 1 (dưới tên Bosnia và Herzegovina), 9 (nếu tính cả giai đoạn dưới tên Tiệp Khắc) Thành tích tốt nhất Vòng bảng WC 2014 (dưới tên Bosnia và Herzegovina), hạng 4 WC 1930, 1962 (dưới tên Tiệp Khắc) Cách giành vé dự WC 2026 Vượt qua xứ Wales và Ý ở vòng play off World Cup khu vực châu Âu Ngôi sao đáng chú ý Dzeko, Demirovic, Esmir Bajraktarevic. Mục tiêu ở WC 2026 Vượt qua vòng bảng

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Bosnia và Herzegovina khép lại vòng loại World Cup 2026 với vị trí nhì bảng H, đứng sau Áo và giành quyền vào play-off. Sau 8 trận, họ thắng 5, hòa 2 và chỉ thua duy nhất một trận, ghi 17 bàn và thủng lưới 7 lần. Đây không phải chiến dịch kiểu áp đảo hoàn toàn, mà là hành trình của một đội tuyển lỳ lợm và biết cách sống sót đúng thời điểm.

Bước ngoặt lớn nhất đến ở chiến thắng 3-1 trước Romania ở loạt trận 7 quyết định tại Zenica. Đó là trận đấu Bosnia và Herzegovina chơi đúng bản sắc dưới thời Sergej Barbarez. Khối đội hình thấp, tranh chấp dữ dội, đánh mạnh vào hai biên là những điểm mạnh nhất của Bosnia và Herzegovina trong giai đoạn vòng loại. Trận hòa 1-1 trước Áo ở lượt cuối khiến họ mất vé trực tiếp, nhưng đồng thời cũng tạo ra tâm lý “không còn gì để mất” trước play-off.

Giai đoạn khó khăn nhất là thời điểm Bosnia và Herzegovina liên tục bị nghi ngờ vì chất lượng đội hình không còn như thế hệ vàng 2014. Họ không còn một thế hệ những ngôi sao như Pjanic ngày xưa, Dzeko cũng đã lớn tuổi, còn hàng thủ thường xuyên lộ khoảng trống khi bị phản công tốc độ cao. Nhưng chính ở thời điểm đó, Barbarez tạo ra thay đổi lớn nhất không nằm ở chiến thuật mà ở tinh thần.

Báo Bosnia mô tả HLV Barbarez như người kéo đội tuyển trở lại với cảm giác đoàn kết và niềm tự hào quốc gia. Bosnia lần lượt thắng xứ Wales rồi Italia ở play-off để đến với World Cup 2026 đều bằng kịch bản bị dẫn trước rồi kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Đó là hình ảnh phản ánh rõ nhất Bosnia và Herzegovina hiện tại. Họ không quá mạnh, chơi bóng không quá nịnh mắt, nhưng cực kỳ khó bị hạ gục.

Bosnia vỡ òa khi vượt qua vòng loại.

Phong cách chơi của Bosnia và Herzegovina

Dưới thời Sergej Barbarez, Bosnia và Herzegovina đã từ bỏ hình ảnh một đội tuyển cố chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhưng mong manh để trở thành tập thể cực kỳ thực dụng và khó chịu. Họ thường vận hành với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, nhưng khi gặp các đối thủ mạnh, Bosnia và Herzegovina sẵn sàng lùi sâu thành khối 5 hậu vệ để khóa toàn bộ khoảng trống trước vòng cấm. Trận play-off với Italia là ví dụ rõ nhất cho cách Bosnia và Herzegovina dựng nên một hệ thống phòng ngự nhiều lớp, chấp nhận nhường thế trận nhưng luôn giữ được cấu trúc cực kỳ chặt chẽ.

Bosnia và Herzegovina không pressing đến tận vòng cấm đối thủ hay dâng cao liên tục. Họ thích giữ đội hình ở tầm trung, cự ly các tuyến rất gần nhau rồi chỉ tăng tốc áp sát khi đối thủ chuyền hỏng hoặc bị ép ra sát biên. Với Bosnia và Herzegovina, đường biên chính là cái bẫy để họ dồn đối phương vào những pha tranh chấp thể lực.

Khi có bóng, Bosnia và Herzegovina triển khai rất trực diện. Họ không thích ban bật nhỏ hay kiểm soát bóng dài. Tuyến giữa chủ yếu làm nhiệm vụ thu hồi và chuyển trạng thái càng nhanh càng tốt. Ngay sau khi cướp bóng, Bosnia và Herzegovina sẽ lập tức đẩy bóng ra biên hoặc tìm Dzeko bằng những đường chuyền vượt tuyến. Tốc độ chuyển trạng thái là thứ khiến họ nguy hiểm nhất, đặc biệt khi các cầu thủ biên lao lên khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Hai cánh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống này. Bosnia và Herzegovina không cần các hậu vệ biên rê bóng quá hoa mỹ mà ưu tiên những cầu thủ có thể thắng va chạm và tạt sớm. Những quả tạt của họ thường được thực hiện ngay từ ngoài khu vực vòng cấm thay vì xuống sát đáy biên, mục tiêu là đưa bóng vào khu vực Dzeko và Demirovic có thể áp đảo bằng thể hình và khả năng không chiến. Ngoài ra, tài năng trẻ Esmir và Dedic đóng vai trò rất quan trọng trong khâu tấn công khi họ vừa tham gia kiến tạo, tạt bóng và thậm chí là bó trong để sút xa.

Khi gặp các đội mạnh, Bosnia gần như chấp nhận bỏ quyền kiểm soát bóng để tập trung bảo vệ trung lộ. Họ kéo đội hình xuống thấp, giữ đông quân số ở trước vòng cấm rồi ép đối thủ phải đánh biên. Đó cũng là lúc Bosnia và Herzegovina bắt đầu chơi đúng sở trường của mình với những pha tranh chấp tầm cao và phản công cực nhanh.

Vũ khí nguy hiểm nhất của Bosnia vẫn là bóng bổng. Dzeko không còn là mẫu tiền đạo chạy nhiều, nhưng anh vẫn là trung tâm của mọi pha bóng cuối cùng. Bosnia và Herzegovina thường dùng anh như điểm tựa để làm tường, đánh đầu hoặc kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí, tạo khoảng trống cho Demirovic hay các tiền vệ băng lên dứt điểm tuyến hai.

Dzeko vẫn là đầu tàu của Bosnia.

Ngôi sao đáng chú ý

Chân sút chủ lực của Bosnia và Herzegovina: Edin Dzeko

Edin Dzeko hiện vừa là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Bosnia và Herzegovina với 73 bàn, vừa là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất với 148 trận. Ở tuổi 40, Dzeko vẫn là mối đe dọa lớn nhất trên hàng công của Bosnia và Herzegovina.

Anh ghi 5 bàn sau 8 trận vòng loại, đồng thời ghi bàn gỡ hòa trước Wales ở bán kết play-off. Phong độ của Dzeko tại CLB mới FC Schalke 04 cũng rất ấn tượng khi anh ghi 6 bàn, 3 kiến tạo chỉ sau 11 trận đầu tại Bundesliga 2 đồng thời trực tiếp mang Schalke 04 trở lại Bundesliga.

Nhạc trưởng chính của Bosnia và Herzegovina: Esmir Bajraktarevic

Bajraktarevic tạo ra 13 cơ hội ở vòng loại, nhiều nhất đội tuyển Bosnia, dù chỉ đá 7 trên 10 trận.

Sinh ra tại Mỹ, Esmir Bajraktarevic từng có một lần khoác áo tuyển Mỹ năm 2024 trước khi chuyển sang đại diện cho Bosnia và Herzegovina. Cầu thủ trưởng thành từ New England Revolution hiện đang dần khẳng định mình tại PSV Eindhoven, nơi anh đã giành 2 chức vô địch Eredivisie khi mới 21 tuổi. Với tốc độ, khả năng rê bóng trực diện và tinh thần thích đối đầu hậu vệ, Bajraktarevic mang đến một màu sắc tấn công hoàn toàn khác cho Bosnia và Herzegovina.

Máy quét và cầu thủ tắc bóng hàng đầu của Bosnia và Herzegovina: Ivan Sunjic

Ivan Sunjic là cầu thủ tắc bóng nhiều nhất và cũng phạm lỗi nhiều nhất Bosnia và Herzegovina trong chiến dịch vòng loại.

Cựu tiền vệ Birmingham City F.C. hiện khoác áo Pafos FC nhưng vẫn là mắt xích cực kỳ quan trọng của Bosnia. Tiền vệ 29 tuổi thắng 19 pha tắc bóng, phạm 24 lỗi và nhận 2 thẻ phạt. Với kinh nghiệm cùng chất thép trong tranh chấp, Sunjic được xem là nhân tố then chốt giúp Bosnia giữ cấu trúc phòng ngự.

Tài năng trẻ đáng chú ý nhất Bosnia và Herzegovina: Kerim Alajbegovic

Kerim Alajbegovic đã ghi 12 bàn sau 41 trận cho FC Red Bull Salzburg dù mới 18 tuổi.

Mùa giải 2025/26 được xem là bước đột phá lớn của tài năng trẻ Bosnia này. Alajbegovic gây ấn tượng mạnh tại Austrian Bundesliga nhờ kỹ thuật, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và sự tự tin khi rê dắt. Anh đã có 8 lần khoác áo tuyển Bosnia và Herzegovina, và được kỳ vọng sẽ chen chân vào đội hình chính của Sergej Barbarez tại World Cup mùa hè này.

Những chuyên gia bóng chết của Bosnia và Herzegovina: Edin Dzeko và Haris Tabakovic sẽ đảm nhiệm những quả phạt đền, Dedic và Tahirovic sẽ đảm nhiệm những quả đá phạt trực tiếp và những quả phạt góc cũng sẽ được chia đều cho 2 cái tên này.

Điểm mạnh của Bosnia và Herzegovina

Vũ khí chính đến từ không chiến: Sức mạnh lớn nhất của Bosnia và Herzegovina nằm ở những quả tạt. Với "tòa tháp" Edin Dzeko làm tâm điểm, lối chơi của họ cực kỳ hiệu quả khi bóng được nhồi từ hai biên. Sự cơ động của hậu vệ phải Amar Dedic và tiền vệ cánh Amar Memic đóng vai trò là nguồn sáng tạo chính, thay thế hoàn toàn cho kiểu đá kiểm soát bóng trung lộ của các thế hệ trước.

Phản công sắc lẹm: Họ không cần cầm bóng nhiều nhưng cực mạnh trong các tình huống chuyển trạng thái. Ngay khi đoạt lại bóng, hệ thống phản công của Bosnia và Herzegovina mở tốc độ rất nhanh, tận dụng khả năng làm tường của tiền đạo mục tiêu để tạo điều kiện cho các cầu thủ chạy cánh băng lên. Đây là lối đá "ít chạm, hiệu quả cao" đặc trưng của một đội bóng cửa dưới lỳ lợm.

Điểm yếu và dấu hỏi

Sự mỏng manh về lực lượng: Đây là mối lo lớn nhất. Bosnia và Herzegovina sở hữu một bộ khung đá chính rất gắn kết, nhưng chiều sâu đội hình lại khá hạn chế. Nếu một trong các trụ cột như Dzeko hay Dedic dính chấn thương hoặc thẻ phạt, các phương án dự phòng hiện tại vẫn chưa cho thấy sự tương xứng về trình độ, dễ dẫn đến việc hệ thống không vận hành trơn tru ở những giai đoạn khốc liệt của giải đấu.

Sự phụ thuộc vào "lão tướng": Dù Dzeko vẫn đang tỏa sáng, nhưng việc đội bóng vẫn phải dựa quá nhiều về mặt chiến thuật vào một trung phong đã bước sang tuổi 40 là một canh bạc mạo hiểm. Trong một giải đấu đòi hỏi thể lực cao như World Cup, khả năng duy trì phong độ xuyên suốt 90 phút trước các hàng thủ trẻ khỏe là một dấu hỏi lớn.

Tính đột biến ở trung lộ: Do quá tập trung vào lối đá thực dụng và bài đánh biên, Bosnia và Herzegovina đôi khi trở nên dễ bị bắt bài khi gặp các đội cũng mạnh về đánh biên. Khi đối phương phong tỏa chặt hai hành lang cánh và chia cắt sợi dây liên lạc giữa tiền vệ với tiền đạo, họ thường lúng túng vì thiếu một nhạc trưởng ở giữa sân có khả năng tạo ra đột biến bằng những đường chọc khe trung lộ. Tahirovic là 1 chân điều phối bóng ổn nhưng vẫn chưa đạt đẳng cấp cần thiết để thoát ra khỏi sự nghi ngờ.

Bosnia và Herzegovina là một đội tuyển khó bị đánh bại, nhưng họ giống như một cỗ máy vận hành chính xác dựa trên một vài mắt xích quan trọng. Chỉ cần một mắt xích gặp trục trặc, toàn bộ hệ thống phòng ngự phản công của Barbarez sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại.

Lịch thi đấu vòng bảng của Bosnia và Herzegovina

Bosnia và Herzegovina sẽ đá trận thứ ba của World Cup 2026 khi chạm trán một trong những đội chủ nhà là Canada tại sân BMO Field ở Toronto vào ngày 12 tháng 6.

Sau đó, họ sẽ di chuyển tới California để đối đầu với đại diện châu Âu khác là Thụy Sĩ trên sân SoFi Stadium, trước khi hành quân lên phía bắc tới Seattle để khép lại vòng bảng bằng trận gặp Qatar.

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Bosnia và Herzegovina có thể vẫn còn là một “tân binh” tương đối ở World Cup khi đội tuyển quốc gia này mới chỉ là thành viên của FIFA trong khoảng 30 năm, nhưng đây rõ ràng là một cơ hội lớn dành cho họ.

Vượt qua vòng bảng không chỉ là kỳ vọng mà còn là khả năng hoàn toàn thực tế, đặc biệt sau chiến tích đánh bại Italia ở play-off đã tiếp thêm sự tự tin cực lớn cho thế hệ cầu thủ hiện tại. Với thể thức 48 đội mới, có lẽ chỉ cần một chiến thắng cũng đủ để tạo ra khác biệt. Nếu Bosnia và Herzegovina bắt nhịp tốt với giải đấu, việc tiến tới ít nhất vòng 16 đội hoàn toàn khả thi. Và với người hâm mộ quê nhà, chỉ riêng thành tích đó thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc rất lớn.