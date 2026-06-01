Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Heron Lake thắp sáng sân golf đêm, mở ra trải nghiệm mới cho golfer

Trọng Đạt

Sự kiện “Light Up Heron Lake - Night Golf Launching Ceremony” diễn ra tối 30/5 đã chính thức đưa mô hình Night Golf vào hoạt động tại Heron Lake Golf Course & Resort. Hệ thống đèn hiện đại cùng những màn tranh tài sôi động đã mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho cộng đồng golfer.

7.jpg

Sự kiện khai trương hệ thống đèn đêm tại Heron Lake Golf Course & Resort với tên gọi “Light Up Heron Lake - Night Golf Launching Ceremony” diễn ra vào tối 30/5, đánh dấu bước khởi đầu cho mô hình chơi golf ban đêm tại một trong những sân golf nổi bật khu vực phía Bắc.

Không chỉ đơn thuần là lễ ra mắt hoạt động Night Golf, sự kiện còn mang đến cho các golfer cơ hội trải nghiệm cảm giác thi đấu hoàn toàn khác biệt khi sân golf được phủ sáng bởi hệ thống đèn hiện đại. Sau ánh hoàng hôn, những đường bóng, chiến thuật thi đấu và cảm xúc trên sân đều trở nên mới mẻ, tạo nên sức hút riêng cho golf đêm.

Ngay từ những giờ đầu tiên, chương trình đã thu hút đông đảo golfer, khách mời và đối tác tham dự. Trong không gian lung linh ánh sáng, các golfer đã cống hiến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, những cú đánh chất lượng cùng bầu không khí giao lưu sôi động kéo dài suốt đêm.

best-gross.jpg

Theo đại diện Ban tổ chức, việc đưa Night Golf vào hoạt động là một phần trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm dành cho golfer và khai thác hiệu quả hơn quỹ thời gian chơi golf ngoài khung giờ ban ngày.

Khép lại giải đấu, Ban tổ chức đã trao thưởng cho những golfer có thành tích xuất sắc nhất. Với 76 gậy, golfer Đỗ Anh Đức giành danh hiệu Best Gross. Trong khi đó, golfer Trần Ngọc Quyết xuất sắc đoạt Best Net với thành tích 66 gậy.

best-net.jpg
longest-drive.jpg
nearest-to-the-pin.jpg

Ở các hạng mục kỹ thuật, Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Đăng Khánh, Nguyễn Thị Thịnh và Nguyễn Huy Long là những golfer giành giải Nearest To The Pin nhờ các cú đánh chính xác. Hai giải Longest Drive thuộc về Đỗ Ngọc Quang và Nguyễn Dương Ngọc Hoa với những cú phát bóng đầy uy lực.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự kiện còn trở thành dịp để cộng đồng golfer gặp gỡ, kết nối và chia sẻ niềm đam mê trong một không gian hoàn toàn mới. Những tiếng cổ vũ, các hoạt động giao lưu bên lề cùng trải nghiệm thi đấu dưới ánh đèn đã tạo nên bầu không khí sôi động và đáng nhớ cho người tham dự.

.

Trọng Đạt
#Night Golf #Heron Lake #Golf đêm #sân golf #trải nghiệm golfer #thi đấu đêm #giải thưởng golf

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe