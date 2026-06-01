Heron Lake thắp sáng sân golf đêm, mở ra trải nghiệm mới cho golfer

Sự kiện “Light Up Heron Lake - Night Golf Launching Ceremony” diễn ra tối 30/5 đã chính thức đưa mô hình Night Golf vào hoạt động tại Heron Lake Golf Course & Resort. Hệ thống đèn hiện đại cùng những màn tranh tài sôi động đã mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho cộng đồng golfer.

Sự kiện khai trương hệ thống đèn đêm tại Heron Lake Golf Course & Resort với tên gọi “Light Up Heron Lake - Night Golf Launching Ceremony” diễn ra vào tối 30/5, đánh dấu bước khởi đầu cho mô hình chơi golf ban đêm tại một trong những sân golf nổi bật khu vực phía Bắc.

Không chỉ đơn thuần là lễ ra mắt hoạt động Night Golf, sự kiện còn mang đến cho các golfer cơ hội trải nghiệm cảm giác thi đấu hoàn toàn khác biệt khi sân golf được phủ sáng bởi hệ thống đèn hiện đại. Sau ánh hoàng hôn, những đường bóng, chiến thuật thi đấu và cảm xúc trên sân đều trở nên mới mẻ, tạo nên sức hút riêng cho golf đêm.

Ngay từ những giờ đầu tiên, chương trình đã thu hút đông đảo golfer, khách mời và đối tác tham dự. Trong không gian lung linh ánh sáng, các golfer đã cống hiến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, những cú đánh chất lượng cùng bầu không khí giao lưu sôi động kéo dài suốt đêm.

Theo đại diện Ban tổ chức, việc đưa Night Golf vào hoạt động là một phần trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm dành cho golfer và khai thác hiệu quả hơn quỹ thời gian chơi golf ngoài khung giờ ban ngày.

Khép lại giải đấu, Ban tổ chức đã trao thưởng cho những golfer có thành tích xuất sắc nhất. Với 76 gậy, golfer Đỗ Anh Đức giành danh hiệu Best Gross. Trong khi đó, golfer Trần Ngọc Quyết xuất sắc đoạt Best Net với thành tích 66 gậy.

Ở các hạng mục kỹ thuật, Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Đăng Khánh, Nguyễn Thị Thịnh và Nguyễn Huy Long là những golfer giành giải Nearest To The Pin nhờ các cú đánh chính xác. Hai giải Longest Drive thuộc về Đỗ Ngọc Quang và Nguyễn Dương Ngọc Hoa với những cú phát bóng đầy uy lực.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự kiện còn trở thành dịp để cộng đồng golfer gặp gỡ, kết nối và chia sẻ niềm đam mê trong một không gian hoàn toàn mới. Những tiếng cổ vũ, các hoạt động giao lưu bên lề cùng trải nghiệm thi đấu dưới ánh đèn đã tạo nên bầu không khí sôi động và đáng nhớ cho người tham dự.

