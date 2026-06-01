Thể thao

Không được cấp visa dự World Cup, đội tuyển của châu Phi thừa nhận 'bị biến thành trò cười'

Đặng Lai

TPO - Bộ trưởng Thể thao Nam Phi, ông Gayton McKenzie, cho biết quốc gia của ông "đang bị biến thành trò cười". Lý do vì đội tuyển nước này bị trì hoãn kế hoạch lên đường dự World Cup 2026 vì vấn đề thị thực.

Liên đoàn bóng đá Nam Phi (SAFA) trước đó thừa nhận đội tuyển đã "gặp khó khăn về vấn đề thị thực cho một số cầu thủ và quan chức". Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết. Đài truyền hình quốc gia Nam Phi thì mô tả sự việc là một "sai sót hành chính khó chấp nhận".

Chi tiết gây khó hiểu là Nam Phi xin cấp visa vào Mexico, nơi được cho là có thủ tục thoải mái hơn Mỹ khá nhiều. Nhưng dù vậy, đội tuyển này vẫn không thể xin visa đúng lịch trình.

Gayton McKenzie đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Nam Phi giải trình. Ông nói: "Phải có biện pháp xử lý đối với những người chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn này. Vụ lùm xùm về việc đi lại và visa thật đáng xấu hổ và vô cùng bất công đối với các cầu thủ và ban huấn luyện". Vị quan chức xác nhận với sức ép ngoại giao, mọi thủ tục sau đó cũng đã được hoàn tất và dự kiến đêm nay, đội tuyển Nam Phi sẽ lên đường sang Mexico.

Nam Phi sẽ gặp Mexico, Hàn Quốc và CH Séc ở vòng bảng

Những gì đang xảy ra khiến tuyển Nam Phi gặp khó trong quá trình chuẩn bị cho VCK. Họ sẽ đối đầu với Jamaica trong một trận giao hữu tại Mexico vào thứ Sáu nhưng với việc đến trễ, Nam Phi sẽ có ít thời gian chuẩn bị hơn.

Tại VCK, Nam Phi nằm ở bảng A cùng chủ nhà Mexico, CH Séc và Hàn Quốc. Trận đầu, họ sẽ chơi bóng tại Mexico gặp chủ nhà nhưng trận thứ 2, Nam Phi phải bay sang Atlanta, bang Georgia (Mỹ) so tài CH Séc.

Điều đó có nghĩa Nam Phi phải xúc tiến xin thị thực vào Mỹ ngay từ thời điểm này nhằm có thêm thời gian xử lý các vấn đề phát sinh. Được biết, ban Quan hệ quốc tế của chính phủ Nam Phi đã đích thân vào việc sau sự cố visa với phía Mexico.

Mọi thứ khá suôn sẻ với phía Mỹ. Tuy nhiên, ông McKenzie cho biết các trợ lý huấn luyện viên, bác sĩ đội bóng, trưởng bộ phận an ninh và một nhà phân tích vẫn nằm trong diện chưa được duyệt visa vào Mỹ.

