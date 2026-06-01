Thể thao

Ngày hội chạy bộ cộng đồng 'Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026'

P.V

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026, tại Bãi tắm Hạ Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, Ngày hội Chạy bộ Cộng đồng “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới 2026” lần thứ 3 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào, người dân và du khách.

Sự kiện thu hút hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào, người dân và du khách.

Bước sang mùa giải thứ 3, chương trình đang dần trở thành hoạt động thể thao cộng đồng được nhiều runner và người yêu vận động mong đợi mỗi dịp hè. Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy còn trở thành dịp để mọi người cùng gặp gỡ, giao lưu, tận hưởng không khí vận động tích cực và lan tỏa tinh thần sống khỏe trong cộng đồng.

Sự kiện do UBND phường Quảng Phú phối hợp cùng Văn phòng Tổng đại lý AIA Quảng Nam tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động “Quảng Phú – Sắc màu mùa hè”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và xây dựng thói quen rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Giải chạy năm nay gồm hai cự ly 5km và 10km với cung đường ven biển Tam Thanh. Trong ánh bình minh đầu ngày, hàng nghìn vận động viên đã cùng nhau tạo nên một không gian thể thao sôi động, tràn đầy năng lượng và tinh thần kết nối.

Những bước chạy nối dài bên biển không chỉ mang đến trải nghiệm vận động giàu cảm hứng, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh về một lối sống năng động, cân bằng và tích cực hơn mỗi ngày.

Bên cạnh các vận động viên chuyên nghiệp và runner phong trào, chương trình còn ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân, các gia đình trẻ và du khách yêu thích vận động. Không khí hào hứng, tinh thần cổ vũ tích cực cùng sự gắn kết giữa những người tham gia đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao cộng đồng giàu năng lượng và cảm xúc.

Với công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo cùng sự phối hợp trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đội ngũ y tế, tình nguyện viên và các đơn vị đồng hành, giải chạy đã diễn ra an toàn, sôi nổi và để lại nhiều hình ảnh đẹp. Tinh thần hào hứng của các vận động viên trên từng cung đường đã góp phần tạo nên một buổi sáng đầy năng lượng, văn minh và giàu cảm hứng.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe chủ động và truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng. Đây cũng là dịp để khuyến khích nhiều người hình thành thói quen vận động thường xuyên, hướng tới lối sống khỏe mạnh và cân bằng hơn trong nhịp sống hiện đại.

Từ thành công của mùa giải lần thứ 3, Ban Tổ chức kỳ vọng Ngày hội Chạy bộ Cộng đồng “Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới” sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành hoạt động thường niên lan tỏa tinh thần sống khỏe, gắn kết cộng đồng và truyền cảm hứng vận động tích cực tới nhiều người hơn nữa.

#chạy bộ #Tam Thanh #AIA #sống khỏe #sự kiện thể thao

