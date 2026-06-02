Sau hai kỳ World Cup ác mộng, tuyển Đức trở lại với giấc mơ vàng

Từ nỗi đau của hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại sớm, tuyển Đức bước vào World Cup 2026 với khát vọng phục hưng mạnh mẽ.

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng, đội tuyển Đức bước vào World Cup 2026 với quyết tâm khôi phục vị thế của một trong những cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann, "Cỗ xe tăng" không chỉ hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng mà còn nuôi tham vọng tiến sâu và cạnh tranh chức vô địch.

Những ký ức đau buồn từ các chiến dịch World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2022 ở Qatar vẫn chưa thể phai mờ trong tâm trí người hâm mộ Đức. Đó là hai giải đấu liên tiếp mà đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng.

Tháng 9/2023, triều đại của Hansi Flick khép lại, mở đường cho một cuộc cải tổ toàn diện của đội tuyển Đức dưới thời HLV Julian Nagelsmann.

HLV Julian Nagelsmann. Ảnh: AP.

Được bổ nhiệm trước EURO 2024 trên sân nhà, Nagelsmann mang đến luồng sinh khí mới cho đội tuyển Đức bằng việc mạnh dạn trao cơ hội cho thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Tại EURO 2024, Đức thi đấu thuyết phục trước khi dừng bước ở tứ kết sau thất bại sát nút trước Tây Ban Nha - đội tuyển sau đó lên ngôi vô địch. Khi ấy, Nagelsmann khẳng định khoảng cách giữa Đức và đội bóng mạnh nhất châu Âu không còn quá lớn.

Đến nay, chiến lược gia 38 tuổi vẫn giữ nguyên niềm tin đó. Trong buổi công bố danh sách tham dự World Cup 2026, ông tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu đưa đội tuyển Đức trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.

Thủ thành Manuel Neuer.

Canh bạc mang tên Manuel Neuer

Quyết định gây chú ý nhất của Nagelsmann là triệu tập trở lại thủ môn Manuel Neuer sau hai năm vắng bóng ở đội tuyển quốc gia. Neuer hiện là cầu thủ duy nhất còn sót lại trong đội hình Đức vô địch World Cup 2014 tại Brazil.

Nagelsmann thừa nhận việc đưa Neuer trở lại đội tuyển Đức là quyết định không dễ dàng, đặc biệt khi Baumann đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Tuy nhiên, kinh nghiệm 124 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia và bản lĩnh của thủ thành 40 tuổi được xem là yếu tố quan trọng đối với một tập thể đang tìm lại bản sắc chiến thắng.

Đáng chú ý, Neuer lớn hơn Nagelsmann tới hai tuổi. Trong khi thủ môn kỳ cựu 40 tuổi chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp, đây mới là lần đầu tiên vị HLV trẻ 38 tuổi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên cương vị thuyền trưởng.

Theo thống kê của tạp chí Kicker, sự hiện diện của Neuer khiến tuổi trung bình đội hình Đức tăng lên 27,98 tuổi, cao nhất kể từ World Cup 2002 dưới thời HLV Rudi Völler.

Dẫu vậy, nỗi lo lớn nhất vẫn là tình trạng thể lực của Neuer. Anh vừa bỏ lỡ trận chung kết Cúp Quốc gia Đức cùng Bayern Munich vì chấn thương bắp chân và vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nền tảng thể lực tốt nhất.

Tiền đạo Nick Woltemade. Ảnh: AP.

Thoát khỏi lời nguyền vòng bảng

Những thất bại ở trận mở màn chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Đức sớm dừng bước tại hai kỳ World Cup gần nhất. Năm 2018 ở Nga, họ bất ngờ thất thủ trước Mexico. Bốn năm sau tại Qatar, họ thua sốc Nhật Bản.

Tại World Cup 2026, thử thách đầu tiên của Đức sẽ là Curaçao, đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Trận đấu diễn ra tại Houston ngày 14/6.

Trên lý thuyết, Curaçao khó có thể tạo nên bất ngờ tương tự như Mexico hay Nhật Bản. Sau đó, Đức sẽ lần lượt đối đầu Bờ Biển Ngà và Ecuador, hai đối thủ được đánh giá khó chịu hơn nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của "Die Mannschaft".

Việc FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội và cho phép 32 đội giành quyền vào vòng knock-out cũng giúp các ông lớn có thêm cơ hội sửa sai nếu xảy ra những cú sảy chân ngoài dự kiến.

Tiền đạo Florian Wirtz.

Hàng công trẻ trung, hàng thủ vẫn là dấu hỏi

Đội tuyển Đức có thể không gặp khó khăn ở vòng loại, nhưng những trận đấu gần đây trước các đối thủ hàng đầu châu Âu như Pháp, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha cho thấy họ vẫn còn khoảng cách nhất định so với nhóm ứng viên vô địch.

Nỗi lo lớn nhất của Nagelsmann nằm ở hàng phòng ngự. Trong các trận giao hữu hồi tháng 3, Đức thắng Thụy Sĩ 4-3 và Ghana 2-1 nhưng vẫn để thủng lưới tới bốn bàn. Jonathan Tah và Nico Schlotterbeck tiếp tục được đặt niềm tin nơi trung tâm hàng thủ, trong khi Kimmich đảm nhận vai trò hậu vệ phải. Bên cánh trái, David Raum và Nathaniel Brown cạnh tranh vị trí đá chính.

Ngược lại, hàng công được đánh giá là điểm tựa lớn nhất. Dù Serge Gnabry vắng mặt vì chấn thương, Đức vẫn sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu như Jamal Musiala của Bayern Munich và Florian Wirtz của Liverpool - hai cầu thủ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thế hệ mới của bóng đá Đức.

Bên cạnh đó, Lennart Karl, tài năng 18 tuổi của Bayern Munich, cũng là cái tên đáng chú ý. Sau khi kịp bình phục chấn thương gân kheo, anh được xem là "quân bài bí mật" mà Nagelsmann có thể tung ra tại giải đấu.

Sau 12 năm kể từ ngày đăng quang tại Brazil, bóng đá Đức vẫn đang trên hành trình tìm lại hào quang đã mất. World Cup 2026 không chỉ là cơ hội để "Cỗ xe tăng" xóa bỏ nỗi ám ảnh từ hai kỳ World Cup thất bại liên tiếp, mà còn là phép thử cho tham vọng đưa một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới trở lại đỉnh cao.