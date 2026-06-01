Tuyển Pháp nhận cú sốc trước World Cup 2026

Theo ESPN, ngôi sao 25 tuổi sẽ được chụp cắt lớp vào thứ Hai tuần tới để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Những chẩn đoán ban đầu từ đội ngũ bác sĩ Pháp cho thấy Saliba cần một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi và điều trị, đồng nghĩa việc trung vệ của Arsenal gần như chắc chắn vắng mặt trong chiến dịch World Cup 2026.

Sự thiếu vắng Saliba sẽ là cú sốc thật sự cho HLV Didier Deschamps. Trung vệ này vừa trải qua mùa giải thi đấu ấn tượng cùng Arsenal, khi ra sân đến 50 trên tổng số 63 trận trên mọi đấu trường. Anh là nhân tố nòng cốt giúp Pháo thủ vô địch Premier League và tiến đến trận chung kết Champions League, nơi Arsenal vừa gục ngã trước PSG trên chấm luân lưu. Tại tuyển Pháp, Saliba là một những vị trí chắc chắn đá chính khi khỏe mạnh.

Tham vọng vô địch của "Gà trống Gaulois" sẽ bị giáng đòn nặng nề khi không có sự phục vụ của trung vệ xuất sắc bậc nhất hiện tại.

Saliba bị đau sau trận chung kết C1 với PSG.

Tại World Cup 2026, Pháp nằm ở Bảng I cùng các đối thủ Senegal, Iraq và Na Uy. Trong bối cảnh Saliba nhiều khả năng vắng mặt, HLV Deschamps sẽ đặt niềm tin vào các phương án phòng ngự còn lại trong danh sách, bao gồm: Lucas Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix và Dayot Upamecano. Upamecano nhiều khả năng có suất đá chính. Vị trí còn lại sẽ là Konate hoặc Hernandez.

Tại World Cup 2026, HLV Deschamps gây tranh cãi khi loại bỏ Eduardo Camavinga. HLV Deschamps chia sẻ trong buổi lễ công bố danh sách 26 tuyển thủ: "Tôi có tham vọng và tôi muốn các học trò của mình cũng vậy. Nhưng tôi không muốn cả đội vẫn giữ sự khiêm tốn. Tôi sẽ không giấu giếm hay phủ nhận việc Pháp nằm trong nhóm có thể vô địch World Cup 2026. Tuy vậy, hiện tại có 8 đến 10 đội cũng có thể nói như thế".

"Chức vô địch World Cup không đến bằng việc bạn cứ hét lên: Chúng tôi là người giỏi nhất, chúng tôi là kẻ mạnh nhất", HLV Deschamps nhấn mạnh.

Tại World Cup 2026, Pháp mang đến hàng công cực mạnh với bộ ba Ousmane Dembele, Kylian Mbappe và Michael Olise. Hàng tiền vệ của Pháp không được đánh giá cao khi N'Golo Kante đã xuống phong độ. Các vị trí còn lại như Tchouameni có phong độ phập phù. Hàng thủ Pháp đặt niềm tin lớn vào bộ đôi trung vệ Saliba và Upamecano. Nếu Saliba không dự World Cup 2026, sức mạnh của "Les Blues" sẽ suy giảm trông thấy.