Đội tuyển Mỹ vận dụng linh hoạt luật mới nhưng vẫn sợ bị FIFA 'tuýt còi'

TPO - HLV Mauricio Pochettino đã mang laptop ra chỉ đạo các học trò trong 1 phút tiếp nước ở trận giao hữu Mỹ vs Senegal vào sáng 1/6. Tuy nhiên, vị HLV này đang lo lắng không biết cách làm của ông có được FIFA chấp thuận hay không.

Ở chiến thắng giao hữu 3-2 của đội tuyển Mỹ trước Senegal vào sáng nay, điểm nhấn thu hút nhiều sự chú ý nhất lại không nằm ở các bàn thắng. Giữa hiệp 1, một khoảnh khắc lọt vào ống kính truyền hình đã lập tức trở thành hiện tượng gây tranh luận.

Phút 23 khi trọng tài cho tạm dừng trận đấu để 2 đội tiếp nước làm mát, HLV trưởng Mauricio Pochettino đã ngồi xổm bên đường biên, chỉ trỏ vào màn hình một chiếc laptop do trợ lý cầm, trong khi nhóm cầu thủ Mỹ vây quanh chăm chú lắng nghe.

Đối với người hâm mộ, khung cảnh này giống với một khoảng thời gian hội ý (time-out) thường thấy ở giải bóng rổ NBA hơn là một trận bóng đá đỉnh cao. Trung vệ Mark McKenzie bật cười chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm "hoàn toàn mới mẻ nhưng lại rất hữu ích để cả đội điều chỉnh nhịp độ và củng cố chiến thuật”.

“Điều này hơi khác thường đối với chúng tôi”, thủ quân Pulisic bổ sung. “Nhưng đó cũng là điều chúng tôi thường làm trong giờ tập, chúng tôi chỉ ôn lại một vài điều”.

HLV Pochettino giải thích ông muốn cho các cầu thủ xem lại ngay lập tức những tình huống mà họ có thể làm tốt hơn. Nhà cầm quân này cho biết ông đã áp dụng phân tích video tại chỗ từ năm 2009 khi còn dẫn dắt Espanyol: "Cầu thủ cần cảm nhận, nhưng họ cũng cần được nhìn thấy tận mắt".

Khoảnh khắc này cũng làm dấy lên những thảo luận xoay quanh một quy định mới gây tranh cãi của FIFA tại World Cup 2026. Theo đó, mọi trận đấu đều sẽ có thời gian tạm dừng giữa mỗi hiệp để uống nước (cooling break), bất kể điều kiện thời tiết có nóng bức hay không.

Điều này nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Và các đội tuyển cũng muốn tận dụng thời gian quý báu này để “ôn lại chiến thuật” cho học trò. Nhưng cách “ôn tập” bằng laptop như của tuyển Mỹ không rõ có phạm quy hay không?

Chính HLV Pochettino cũng tự đặt dấu hỏi cho hành động của mình. Ông tiết lộ rằng các cầu thủ và quan chức của đội tuyển Mỹ đã gặp gỡ đại diện FIFA để thảo luận về một số quy định mới sẽ được áp dụng tại World Cup. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng "một số tình huống vẫn chưa được thông qua". Do vậy, chưa rõ việc áp dụng chiêu thức của tuyển Mỹ có là hợp lệ hay không?