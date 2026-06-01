Đường đến World Cup 2026 của Scotland: Gạt đi nỗi buồn trong quá khứ

TPO - Đội tuyển Scotland đến với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới sau 28 năm vắng bóng, mang khát vọng xóa đi cái dớp 8 lần liên tiếp không vượt qua vòng bảng.

Hồ sơ đội tuyển Scotland

Hạng mục Thông tin Liên đoàn UEFA HLV trưởng Steve Clarke Đội trưởng Andrew Robertson Số lần dự World Cup 9 Thành tích tốt nhất Vòng bảng (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) Thành tích World Cup gần nhất Vòng bảng (World Cup 1998) Cách giành vé Xếp thứ nhất tại bảng C vòng loại khu vực Châu Âu Ngôi sao đáng chú ý McTominay, Robertson, McGinn Mục tiêu thực tế Vòng 32 đội

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Đội tuyển Scotland kết thúc chiến dịch vòng loại với 13 điểm sau 6 lượt trận. Họ giành tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026 nhờ chiến thắng đầy kịch tính trước Đan Mạch ở lượt trận cuối cùng. Trước khi lượt trận thứ 6 diễn ra, Scotland xếp sau đội đầu bảng Đan Mạch với khoảng cách 1 điểm. Đoàn quân của HLV Steve Clarke chỉ có thể vượt lên xếp trên Đan Mạch nhờ hai pha lập công ở phút bù giờ hiệp 2 của Tierney và McLean.

Phong cách chơi của Scotland

HLV Steve Clarke sẽ luân phiên sử dụng các sơ đồ 3 hậu vệ hoặc 4 hậu vệ, điều này phụ thuộc vào đối thủ của Scotland và diễn biến trong trận đấu. Scotland là đội tuyển có lối chơi rất trực diện, thường xuyên sử dụng các đường chuyền dài, chuyền xuyên tuyến hướng đến các cầu thủ tấn công hoặc những quả tạt bóng ở hai biên.

Trong lối chơi của Scotland, Scott McTominay và Andrew Robertson đóng vai trò quan trọng, nhất là trong giai đoạn tấn công. Hậu vệ cánh trái Andrew Robertson đặc biệt nguy hiểm khi thực hiện các quả tạt bên phía cánh trái. Cầu thủ sinh năm 1994 có thể phối hợp chồng biên rồi tạt bóng hoặc tung ra các quả tạt sớm. Trong khi đó, tiền vệ tấn công Scott McTominay sẽ là một điểm nhận rất lý tưởng cho những đường chuyền đó.

Tiền vệ thuộc biên chế Napoli có những bước di chuyển không bóng rất thông minh. Anh luôn chọn được những vị trí thuận lợi để đón đường chuyền rồi thực hiện các tình huống dứt điểm với lực rất mạnh. Anh đã thành thạo ở kỹ năng này nhờ những năm tháng thi đấu ở đội trẻ Man United, khi đó McTominay chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Khi đánh mất quyền kiểm soát bóng, các cầu thủ Scotland nhanh chóng lùi về giữa sân hoặc sâu hơn nữa để phòng ngự. Đội bóng của HLV Steve Clarke không có thiên hướng dâng cao đội hình để gây áp lực tầm cao. Họ sẽ ưu tiên sự an toàn bằng cách lùi đội hình về và khóa chặt khu vực trung lộ, ép đối thủ triển khai bóng ở biên rồi thực hiện các quả tạt ở vòng cấm, nơi có sự hiện diện của các trung vệ cao lớn, giỏi không chiến.

Các ngôi sao đáng chú ý

Andrew Robertson: Đội trưởng của Scotland vẫn sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời, cùng khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi mặc dù đã 32 tuổi. Điểm mạnh của hậu vệ sinh năm 1994 nằm ở khả năng tạt bóng và tịnh tiến bóng. Robertson có thể tham gia nhiều vào khâu triển khai bóng, những pha tăng tốc của anh sẽ giúp Scotland thoát khỏi khả năng gây áp lực của đối thủ. Khi Scotland đã đưa được trái bóng đến 1/3 cuối sân, Robertson có thể phát huy điểm mạnh lớn nhất của anh là khả năng tạt bóng. Những quả tạt có độ xoáy và độ chính xác cao chắc chắn sẽ khiến mọi hàng phòng ngự phải vất vả chống đỡ.

Scott McTominay: Anh là mẫu tiền vệ rất giỏi ghi bàn. Trong chiến dịch vòng loại, McTominay là một trong ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Scotland. Có lẽ những người hâm mộ đang rất kỳ vọng cầu thủ của Napoli sẽ mang phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ đến với World Cup 2026. McTominay đã ghi đến 14 bàn thắng sau 44 lần ra sân cho Napoli ở mùa giải 2025/2026, thông số này chỉ xếp sau trung phong Ramus Hojlund.

John McGinn: Một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Scotland tại World Cup lần này. Tiền vệ của Aston Villa ra sân 85 lần và ghi 20 bàn thắng. Anh vừa trải qua mùa giải thành công rực rỡ tại câu lạc bộ, với danh hiệu Europa League và xếp thứ 4 tại Premier League. Tiền vệ 31 tuổi luôn thi đấu rất năng nổ, lên tham gia tấn công và hỗ trợ phòng ngự không ngừng nghỉ. McGinn có phần thân dưới khá dày, cho phép anh che chắn bóng một cách hiệu quả.

Điểm mạnh của Scotland

Hàng tiền vệ giàu năng lượng: Đây là điểm mạnh nhất của đội, với những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi và có nhiều kinh nghiệm. Những cầu thủ như Scott McTominay, John McGinn và Billy Gilmour mang lại cả sự ổn định trong phòng ngự lẫn tấn công.

Hàng thủ vững chắc: Khi thi đấu với phong độ tốt nhất, hàng thủ Scotland rất có tổ chức và khó bị xuyên thủng, được dẫn dắt bởi những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kieran Tierney và Andy Robertson.

Điểm yếu của Scotland

Thiếu mẫu tiền đạo giỏi ghi bàn: Khâu ghi bàn của Scotland phụ thuộc nhiều vào các tiền vệ Scott McTominay và John McGinn. Các tiền đạo Che Adams và Lyndon Dykes gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Lịch thi đấu vòng bảng của Scotland

14/06/2026: Haiti vs Scotland (Sân vận động Gillette)

20/06/2026: Scotland vs Morocco (Sân vận động Gillette)

25/06/2026: Scotland vs Brazil (Sân vận động Hard Rock)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Scotland nằm ở bảng C cùng với Brazil, Morocco và Haiti. Đây là bảng đấu được đánh giá là vô cùng khó khăn đối với thầy trò Steve Clarke. Brazil và Morocco đều sở hữu lực lượng hoàn toàn vượt trội so với Scotland. Mục tiêu thực tế và cũng là khát khao lớn nhất của Scotland tại World Cup 2026 là phá vỡ cái dớp chưa từng vượt qua vòng bảng sau 8 lần tham dự. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đoàn quân của HLV Steve Clarke buộc phải giành chiến thắng trước Haiti trong trận đấu ra quân.​

Dự đoán nhanh ​ Thành tích vòng bảng: Xếp thứ 3 bảng C (Giành 3 điểm) ​ Thành tích chung cuộc tại giải: Lọt vào vòng 32 đội

