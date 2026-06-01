Nhận định Canada vs Uzbekistan, 08h00 ngày 2/6: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Canada vs Uzbekistan, Giao hữu tiền World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ ổn định cùng hàng thủ thi đấu ấn tượng của cả Canada và Uzbekistan, cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ diễn ra cân bằng.

Canada đang sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ được đánh giá cao nhất trong lịch sử bóng đá nước này, với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, vẫn còn không ít nỗi lo bao trùm đội tuyển khi một số trụ cột chưa đạt được trạng thái thể lực tốt nhất vì những vấn đề liên quan đến chấn thương.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Canada vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng xứ lá phong đang trải qua chuỗi sáu trận đấu chính thức liên tiếp không biết đến mùi thất bại. Thành tích này cho thấy sự ổn định đáng kể trong cách vận hành lối chơi cũng như khả năng thích nghi của các cầu thủ dưới triều đại mới. Điểm sáng lớn nhất của Canada trong thời gian gần đây chính là hệ thống phòng ngự. Hàng thủ của họ thi đấu cực kỳ chắc chắn và có tổ chức, giúp đội nhà giữ sạch lưới tới năm trong sáu trận đấu quốc tế gần nhất.

Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân nhà của Canada lại chưa thực sự thuyết phục như mong đợi. Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, họ vẫn chưa thể giành chiến thắng trong bốn trận gần nhất diễn ra trên lãnh thổ Canada. Dẫu vậy, thống kê rộng hơn cho thấy đội bóng này vẫn rất khó bị đánh bại khi thi đấu trước người hâm mộ quê nhà. Trong chín trận sân nhà gần nhất, Canada chỉ nhận duy nhất một thất bại, đó là trận thua sát nút 0-1 trước Australia tại Montreal vào tháng 10 năm ngoái.

Xét về lịch sử đối đầu, Canada và Uzbekistan gần như không có nhiều duyên nợ. Hai đội mới chỉ gặp nhau một lần trong quá khứ, ở trận giao hữu diễn ra năm 2016 trên đất Áo. Khi đó, Canada giành chiến thắng 2-1.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Uzbekistan lại chuẩn bị bước vào giải đấu với tâm thế của một tân binh đầy khát vọng. Việc giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử được xem là cột mốc mang tính bước ngoặt đối với nền bóng đá nước này. Thành công đó cũng giúp Uzbekistan trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup.

Sau nhiều năm kiên trì đầu tư và phát triển, Uzbekistan đang sở hữu một tập thể có chất lượng chuyên môn tốt cùng lối chơi ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, sự xuất hiện của HLV Fabio Cannavaro đã mang đến những thay đổi đáng kể. Dưới thời Cannavaro, Uzbekistan trở nên kỷ luật và thực dụng hơn. Trong bốn trận gần nhất, họ giữ sạch lưới tới ba lần. Phong độ tổng thể của đội tuyển mang biệt danh "Sói Trắng" cũng rất đáng chú ý. Kể từ thất bại 2-3 trước Qatar tại vòng loại World Cup vào tháng 11/2024, Uzbekistan chỉ phải nhận thêm một trận thua duy nhất.

Khả năng thi đấu trên sân khách của Uzbekistan cũng đang được cải thiện. Dù chỉ thắng một trong bốn chuyến xa nhà gần nhất, họ vẫn duy trì thành tích bất bại ở ba trận sân khách liên tiếp. Chuyến hành quân tới Canada lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên Uzbekistan trở lại khu vực Bắc Mỹ kể từ năm 2023. Trong lần gần nhất thi đấu tại đây, họ đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đội tuyển Mỹ với tỷ số 0-3.

Nhìn chung, đây được dự báo sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội tuyển đang sở hữu phong độ khá tốt. Cuộc so tài này không chỉ là màn kiểm tra lực lượng đơn thuần mà còn là cơ hội để cả hai đội khẳng định tham vọng trước thềm những thử thách quan trọng trong tương lai.

Thông tin lực lượng Canada vs Uzbekistan

Canada không có sự phục vụ của Alphonso Davies, hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo.

Uzbekistan có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Canada vs Uzbekistan

Canada: Crepeau; Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Ahmed; Jonanthan David, Larin.

Uzbekistan: Yusupov; Eshmurodov, Khusanov, Ashurmatov; Alijonov, Hamrobekov, Shukurov, Sayfiev; Masharipov, Shomurodov, Fayzullaev.

Dự đoán tỷ số Canada 1-1 Uzbekistan

