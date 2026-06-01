Bellamy’s Organic đồng hành cùng FIFA World Cup 2026, mang trải nghiệm bóng đá đến các gia đình Việt

Trở thành nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026, Bellamy’s Organic kỳ vọng kết nối sâu rộng hơn với người tiêu dùng Việt Nam thông qua những giá trị chung về sức khỏe, gia đình và tinh thần thể thao, đồng thời nâng cao nhận thức về dinh dưỡng hữu cơ dành cho trẻ em.

Ngày 1/6, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Forever tổ chức họp báo công bố Bellamy’s Organic là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng sự hiện diện thương hiệu Bellamy’s Organic tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng các gia đình Việt trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Tại họp báo, ông Jovi Shi, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Bellamy’s Organic chia sẻ: "Sự hợp tác này thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ chất lượng cao, an toàn và đáng tin cậy cho trẻ em, đồng hành cùng sự phát triển khỏe mạnh của thế hệ tương lai.

Việc trở thành nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026 không chỉ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của Bellamy’s Organic, mà còn là cơ hội để chúng tôi kết nối sâu sắc hơn với người tiêu dùng thông qua tinh thần thể thao, sự gắn kết gia đình và những giá trị tích cực mà FIFA World Cup 2026 đại diện".

Một trong những hoạt động nổi bật của Bellamy’s Organic sẽ là sự hiện diện tại Vietbaby Fair với gian hàng mang chủ đề FIFA World Cup 2026, nơi các gia đình và trẻ em có thể tham gia các trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm lấy cảm hứng từ bóng đá.

Thương hiệu sẽ triển khai chiến dịch truyền thông FIFA World Cup 2026 tại nhiều địa điểm trọng điểm như sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất và màn hình SKYLED bên bờ sông Sài Gòn, góp phần lan tỏa tinh thần sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bellamy’s Organic dự kiến tổ chức các sự kiện xem bóng đá tập trung tại TP.HCM, tạo không gian để các gia đình và người hâm mộ cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của FIFA World Cup 2026.

Trên các nền tảng số và mạng xã hội, thương hiệu sẽ triển khai nhiều hoạt động tương tác xuyên suốt giải đấu nhằm tăng cường kết nối với người tiêu dùng và các gia đình Việt Nam.

Ông Mark Yuan, Giám đốc Quốc gia Bellamy’s Organic tại Việt Nam cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Bellamy’s Organic tại Đông Nam Á. Thông qua mối quan hệ hợp tác toàn cầu với FIFA World Cup 2026, Bellamy’s Organic mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những hoạt động ý nghĩa dành cho gia đình và cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng các sáng kiến này không chỉ góp phần gắn kết thương hiệu với các gia đình Việt Nam mà còn lan tỏa tinh thần tích cực, cảm hứng từ FIFA World Cup 2026, đồng thời nâng cao nhận thức về giá trị của dinh dưỡng hữu cơ đạt chứng nhận đối với thế hệ tương lai".

