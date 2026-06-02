Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đường đến World Cup 2026 của Nam Phi: Thân phận kẻ yếu

Đặng Lai

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Nam Phi: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Sau 16 năm đằng đẵng chờ đợi kể từ mùa hè lịch sử năm 2010 trên quê nhà, người hâm mộ bóng đá Nam Phi mới lại được sống trong bầu không khí vỡ òa của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong lần trở lại này, Nam Phi đứng trước vô vàn thách thức.

nam-phi-2.jpg

Hồ sơ đội tuyển Nam Phi

Tiêu chí
Thông tin chi tiết
Vị trí trên BXH FIFA
60
Liên đoàn trực thuộc
CAF
HLV trưởng
Hugo Broos
Đội trưởng
Ronwen Williams
Số lần dự World Cup
4 lần
Thành tích tốt nhất
Vòng bảng
Thành tích World Cup gần nhất
Vòng bảng
Cách giành vé dự VCK
Vượt qua Vòng loại khu vực châu Phi
Ngôi sao đáng chú ý
Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Lyle Foster
Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026
Vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Hành trình giành vé tới Bắc Mỹ của Nam Phi là một chương sử đầy cảm xúc, đánh dấu sự trở lại của một thế lực cũ. Tại vòng bảng, họ đã gặp nhiều khó khăn trước ông lớn Nigeria hay hiện tượng Rwanda, nhưng đội tuyển này đã thể hiện một bản lĩnh kiên cường để xuất sắc chiếm ngôi đầu bảng, qua đó giành tấm vé chính thức duy nhất trong bảng. Kết quả này khiến cả Nigeria bị loại.

Bước ngoặt lớn trong hành trình hồi sinh gắn liền với triết lý nhất quán của HLV Hugo Broos kể từ khi ông tiếp quản chiếc ghế nóng vào năm 2021. Đỉnh cao của sự chuẩn bị là vị trí thứ 3 tại AFCON 2024, giải đấu thổi bùng lại niềm tin cho người hâm mộ. Kể từ đó, Bafana Bafana đã liên tục gặt hái kết quả tốt dựa trên hệ thống vận hành kỷ luật, điều hiếm thấy với các đội tuyển châu Phi.

Phong cách chơi của Nam Phi

Dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Hugo Broos, lối chơi của đội tuyển Nam Phi mang bản sắc rất riêng, kết hợp giữa sự kỷ luật thực dụng kiểu châu Âu và sự phóng khoáng, ngẫu hứng bẩm sinh của các cầu thủ lục địa đen.

Hệ thống chiến thuật quen thuộc mà chiến lược gia người Bỉ áp dụng thường là sơ đồ 4-2-3-1 hoặc biến thể 4-3-3 linh hoạt, chú trọng sự chặt chẽ ở tuyến sau trước khi bùng nổ ở phía trên. Đội tuyển này chọn cách triển khai bóng chậm, tuần tự chứ không hoang dã như nhiều đội bóng châu Phi khác. Bóng được luân chuyển mượt mà thông qua những đường chuyền ngắn, trung bình có độ chuẩn xác cao ở khu trung tuyến rồi bất ngờ được đẩy nhanh tốc độ khi tiến gần vòng cấm.

Ngay khi đoạt được bóng từ chân đối phương, các tiền vệ trung tâm lập tức sử dụng những đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự hoặc mở bóng ra hai hành lang biên với tốc độ xé gió. Vai trò của hai biên tại tuyển Nam Phi đặc biệt quan trọng nhờ sở hữu các cầu thủ chạy cánh lắt léo, họ thường xuyên thực hiện những pha bứt tốc rồi đột phá trực diện vào trung lộ thay vì chỉ tạt cánh thuần túy. Và chính cách thi đấu bài bản đó đã và đang giúp Nam Phi gặt hái thành công.

nam-phi-2-174.jpg

Ngôi sao đáng chú ý

Ronwen Williams: Người gác đền kiêm đội trưởng của Nam Phi chính là linh hồn của toàn đội. Williams nổi tiếng thế giới sau màn trình diễn cản phá penalty đỉnh cao tại AFCON và khả năng chơi chân xuất sắc không thua kém các thủ môn hàng đầu châu Âu. Anh chính là điểm tựa vững chắc nhất để các đồng đội tuyến trên yên tâm giành chiến thắng.

Lyle Foster: Ngôi sao đang khoác áo Burnley tại Anh là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Anh sở hữu thể hình lý tưởng và kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Tại World Cup 2026, Foster sẽ là mũi nhọn độc lập tác chiến, gánh vác trọng trách chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng cho Nam Phi.

Điểm mạnh của Nam Phi

  • Sự gắn kết như một CLB: Việc HLV Hugo Broos triệu tập tới 25/32 cầu thủ trong danh sách sơ bộ từ giải quốc nội, đặc biệt là hai trục xương sống Mamelodi Sundowns và Orlando Pirates, giúp Nam Phi có được sự thấu hiểu và ăn ý tuyệt đối mà các đội tuyển khác phải mơ ước.
  • Tâm lý cửa dưới thoải mái: Trở lại giải đấu lớn mà không chịu áp lực từ sự kỳ vọng quá cao giúp các cầu thủ Nam Phi dễ dàng phô diễn thứ bóng đá thanh thoát và ngẫu hứng nhất.

Điểm yếu và dấu hỏi

  • Thiếu kinh nghiệm cọ xát đỉnh cao: Do phần lớn đội hình chơi bóng tại giải quốc nội , họ có thể sẽ bị ngợp trước tốc độ, tư duy chiến thuật và cường độ va chạm của các ngôi sao hàng đầu thế giới tại World Cup.
  • Hàng phòng ngự dễ tổn thương: Các trận thua trước Cameroon và Panama trong năm 2026 cho thấy hàng thủ Nam Phi thường lúng túng khi đối phương tổ chức vây ráp tầm cao liên tục.
  • Sự chênh lệch của băng ghế dự bị: Chiều sâu đội hình của Nam Phi khá mỏng. Nếu các trụ cột như Williams hay Foster gặp chấn thương hoặc quá tải, sức mạnh của toàn đội sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Lịch thi đấu vòng bảng của Nam Phi

  • 11/06/2026: Mexico vs Nam Phi (sân Mexico City)
  • 18/06/2026: Cộng hòa Séc vs Nam Phi (sân Atlanta)
  • 24/06/2026: Nam Phi vs Hàn Quốc (sân Monterrey)
nam-phi.jpg

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Mexico, Cộng hòa Séc và Hàn Quốc, Nam Phi rõ ràng là đội bóng bị đánh giá thấp nhất về mặt thứ hạng FIFA. Tuy nhiên, thể thức mới của World Cup 2026 với 48 đội đang mở ra một cánh cửa lịch sử cho Bafana Bafana.

Mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Hugo Broos là chắt chiu từng điểm số, hạn chế bàn thua trước các đối thủ trên cơ và tìm kiếm một chiến thắng quyết định trước Hàn Quốc hoặc Cộng hòa Séc để có thể đi tiếp. Nhưng giữa mục tiêu và thực tế có lẽ vẫn còn một khoảng cách xa với đội tuyển này.

Dự đoán nhanh

Thành tích vòng bảng: Xếp thứ 4 (giành 1 điểm)

Thành tích chung cuộc tại giải: Bị loại

Đặng Lai
#Nam Phi #World Cup 2026 #Bafana Bafana #Hugo Broos #Ronwen Williams #Lyle Foster #bóng đá châu Phi #lịch thi đấu #tin tức WC #lịch WC

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe